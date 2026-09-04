Осло задържа „Професор Молчанов“ по искане на „Нафтогаз“: Опасен прецедент в Арктика

/Поглед.инфо/ Решението на Окръжния съд на Норд-Тромс и Сенья да наложи забрана за отплаване на руския научноизследователски кораб „Професор Молчанов“ в Баренцбург превръща правния спор между украинската „Нафтогаз“ и Руската федерация в сериозен арктически въпрос. Осло твърди, че не е страна в казуса, но спирането на плавателен съд на „Росхидромет“, осигуряващ логистиката на руското присъствие на архипелага, отваря въпроси относно устойчивостта на договора от 1920 г.

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Свалбард като нова арена за съдебни запори

По наличната информация, задържането на „Професор Молчанов“ е извършено по искане на украинската държавна компания „Нафтогаз“. Киев прави опити да инкасира присъденото от Арбитражния съд в Хага обезщетение от 4.2 милиарда долара (плюс натрупани лихви) за активите на компанията в Крим, национализирани през 2014 г. Списъкът на претенциите включва инфраструктурата на „Черноморнефтегаз“, подземното хранилище в Глебовка, газопреносните мрежи и сондажните совалки в шелфа.

Норвежкото Министерство на правосъдието, чрез говорителя Франк Люнум, побърза да декларира, че държавата е външен наблюдател и военните не са участвали в процедурата. Това обаче е само формалната страна.

Разпореждането към губернатора на Свалбард Ларс Фаузе да блокира движението на кораба поставя Осло в центъра на конфликта. Административното решение де факто реализира украински запор върху плавателен съд, притежаван от държавната структура „Росхидромет“.

Корабът, построен във Финландия през 1983 г. и носещ името на изобретателя на радиосондата Павел Молчанов, бе пренасочен през пролетта на 2025 г. за редовна товарно-пътническа линия от Мурманск до Баренцбург. Според официалните руски източници той обслужва нуждите на държавния тръст „Арктикугол“, който работи на архипелага от 1931 г.

Юридическият въпрос тук е дали съдът в Норвегия третира „Професор Молчанов“ като търговски актив, подлежащ на конфискация, или като кораб със суверенен имунитет, използван за научни и държавни цели.

Аналогията с „Нога“ и разликата с 2000 година

Редакционният преглед на подобни международни казуси неизбежно ни връща към сблъсъка с швейцарската фирма „Нога“ на Несим Гаон от 90-те години. Тогава, заради прекратен договор за доставка на храни срещу петрол от 1991 г., компанията започна да ловува руско държавно имущество по целия свят.

През юли 2000 г. във френското пристанище Брест бе задържан учебният ветроход „Седов“. Десет дни по-късно френският съд отмени запора, признавайки специфичния статут на плавателния съд.

Сравнението със случая „Седов“ обаче има сериозни ограничения.

В казуса с „Нога“ ставаше дума за търговски спор между частна фирма и правителството. Днес искът на „Нафтогаз“ е директна последица от събитията от 2014 г. и последвалата война.

Изпълнението на арбитражни решения от такъв мащаб през местни съдилища в трети страни е сложна процедура. Пазарната стойност на изследователски кораб от 80-те години на миналия век е нищожна част от претендираните 4.2 милиарда долара. Това подхранва оценките на редица руски анализатори, че зад действията стои предимно политически натиск, а не реална финансова целесъобразност.