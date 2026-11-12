Основни изводи от Абу Даби: Уиткоф и Кушнер заминаха за Москва преди Песков и Лавров да представят доклада си от преговорите в ОАЕ пред Путин

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори в Абу Даби приключиха с единствен потвърден резултат – мащабна размяна на военнопленници по формулата хиляда за хиляда души, докато териториалните спорове и новата архитектура за сигурност остават без решение. На фона на оскъдните коментари от Москва и Киев, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отлетяха директно за руската столица, а Брюксел и Копенхаген обявиха нови военни ангажименти за близо милиард евро, твърдят анализатори и международни източници.

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Скоростната совалка към Кремъл преди доклада на собствената делегация

На 12 ноември специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер излетяха от Обединените арабски емирства директно за Москва. По информация от дипломатически среди, цитирана в редица анализи, това придвижване се случва в момент, когато самата руска делегация все още не е представила пълния си доклад пред държавния глава Владимир Путин. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди на 11 ноември, че президентът е бил зает с въпросите на Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС) и подробностите от разговорите в Абу Даби тепърва предстои да бъдат докладвани. Министърът на външните работи Сергей Лавров също заяви, че очаква отчет от руските участници в срещите.

Възниква логичен въпрос защо Вашингтон бърза толкова. Според политически наблюдатели, след изявленията на Уиткоф за постигнат напредък по гаранциите за сигурност на Украйна, американските посредници се опитват да използват момента, за да договорят отстъпки по териториалния въпрос в Москва, преди да се отправят към Дъблин за среща с украинския президент Володимир Зеленски. В дипломатическата практика подобно изпреварване на вътрешния отчет на отсрещната страна рядко е случайно. То цели да фиксира определени рамки на разговор на най-високо ниво, докато впечатленията от двудневните заседания в Емирствата са още пресни и преди бюрократичният апарат в Москва да е изготвил контрааргументи.

Шест часа и половина в залата и единственият конкретен резултат

Самите преговори в Абу Даби, проведени във вторник и сряда, протекоха при изключително стегнат и необичаен график. Първият ден продължи четири часа и половина с 40-минутна почивка, а вторият приключи за по-малко от два часа. Според разпространените кадри и свидетелства, в залата не е имало представители на Европейския съюз – европейските дипломати са останали извън преговорната стая, въпреки предварителните заявки от Париж за тяхно пълноценно присъствие.

Още един детайл привлича вниманието на наблюдателите: работният език на срещите. Твърди се, че дискусиите между делегациите на Москва и Киев са се водили предимно на руски език без нужда от преводачи. Руската група беше ръководена от президентския помощник Владимир Медински – историк, роден в Украйна, който води и преговорите в Истанбул през пролетта на 2022 година. От украинска страна делегацията се оглавяваше от Рустем Умеров, като в състава ѝ влизаше и ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия. Езиковата лекота обаче не доведе до политически пробив. Единствената потвърдена договореност, обявена от Медински и генерал-лейтенант Александър Зорин (първи заместник-началник на информационните служби на Генералния щаб на руските въоръжени сили), е провеждането на мащабна размяна на военнопленници. Очаква се над хиляда души от всяка страна да бъдат разменени в рамките на следващите две до три седмици.