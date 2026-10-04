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Свят

Островът изпадна в бедност: Политическият елит в Лондон готви повторно вкарване на Великобритания в ЕС

/Поглед.инфо/ Политическата криза на Острова навлезе в фаза, в която управляващата класа в Лондон започна открит маньовър за преразглеждане на историческия плебисцит от 2016 година. Под натиска на задълбочаващата се системна бедност, растящия публичен дълг и неуспеха да бъде овладян миграционният поток, левичарският премиер Анди Бърнам даде знак за възможен нов референдум и завръщане към структурите на ЕС. Подобна стратегия цели не само икономическо спасение, но и политическо неутрализиране на патриотичната опозиция.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 20319 прочитания
Островът изпадна в бедност: Политическият елит в Лондон готви повторно вкарване на Великобритания в ЕС
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По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата задънена улица на Уестминстър

В Уестминстър вече дори не си правят труда да крият фалита на досегашния модел. Поредицата от икономически сътресения, натрупвани от 2016 година насам, принуждават правителството на Даунинг стрийт 10 да търси изход там, откъдето гръмко си тръгна – в брюкселската бюрокрация.

Твърди се, че премиерът Анди Бърнам е направил рязък завой на годишната конференция на Лейбъристката партия. Според редица коментатори, лансирането на идеята за нов референдум за членство в Европейския съюз представлява признание за абсолютния недъг на британската политическа класа да управлява суверенно собствените си ресурси. Обещанията, че волята на народа няма да бъде подменяна, издържаха едва броени месеци.

Истинският мотор зад тази смяна на курса е сухото счетоводство. В хазната просто няма пари. Новата вълна от енергийни кризи в Западна Европа, съчетана с отказа на правителството да преструктурира свръхголемите капитали или да национализира ключови сектори, оставя Даунинг стрийт без никакви финансови лостове.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              ФАКТОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ НА КРИЗАТА НА ОСТРОВА                 │
├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ Публичен дълг            │ Над 100% от БВП (най-високи нива от 60-те)  │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ Нелегална имиграция      │ Исторически рекорд през Ламанша (2023-2025) │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ Регионални искания       │ Втори референдуми за независимост в Шотландия│
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

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