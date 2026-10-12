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Свят

От бензиностанциите до жп депото в Ясло: 1600 литра дизел изчезнаха за нощ в Полша

/Поглед.инфо/ Покачването на цените на течните горива в държавите от Европейския съюз отключи масова вълна от организирани кражби на дизел и бензин. От Балтийските страни до Франция и Великобритания, логистичните мрежи и бензиностанциите са подложени на систематично източване чрез помпени системи, електронни манипулации и фалшифицирани регистрационни табели. При цени, наближаващи 3 евро за литър, сенчестият пазар започва да измества легалната търговия, а част от потребителите изпитват явна сипатия към извършителите.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11208 прочитания
От бензиностанциите до жп депото в Ясло: 1600 литра дизел изчезнаха за нощ в Полша
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Икономическата рамка на един криминален преход

Когато цената на литър дизелово гориво на европейските колонки трайно надхвърли 2,30–2,40 евро и започна да пълзи към психологическата граница от 3 евро, беше въпрос на време пазарната логика да отстъпи място на Наказателния кодекс. Това не е въпрос на морален упадък или внезапна загуба на респект към правопорядъка. Става дума за сурова математика. Когато горивото се превърне в основно перо в себестойността на транспорта и селското стопанство, легалният пазар просто започва да се свива за сметка на нелегалния.

В Литва официалните данни на асоциацията на търговците на петролни продукти показват спад от близо 10% в продажбите на легален дизел спрямо предходната година. Къде отиват тези десет процента? Не са изчезнали от пътищата, нито камионите са преминали на водород. Те просто се пренасочват към сенчести канали, подхранвани от организирани групи с микробуси, оборудвани с цистерни и задвижвани от помпи.

Сравнение на цените на горивата в Германия (ADAC data)
┌─────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Гориво      │ Септември 2025 │ Септември 2026 │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Бензин E10  │ ~1.66 €/л      │ ~2.27 €/л      │
│ Дизел       │ ~1.57 €/л      │ ~2.39 €/л      │
└─────────────┴────────────────┴────────────────┘

Границата на административната санкция се превръща в оперативен инструмент. В Литва кражбата на имущество до 150 евро се третира като административно нарушение. Резултатът? Извършителите зареждат точно толкова, че да останат под прага. Забравят да платят, качват се в автомобила с фалшиви регистрационни номера и потеглят. Загубата за оператора е гарантирана, а рискът за извършителя — сведен до административна глоба, която рядко бива събрана.

Техническа еволюция на източването: От лоста до магнита

Балтийският регион се превърна в лакмус за този процес. В Естония от началото на годината са регистрирани над 2000 случая на кражби на гориво — скок с близо 50% спрямо предходния период. Данните на естонското Министерство на правосъдието сочат, че не става дума за единични прояви на социална безизходност, а за изграден бизнес модел. В един от случаите от една-единствена бензиностанция чрез системни действия са източени близо 67 000 литра дизел.

Методологията на кражбите вече не се изчерпва с пробиване на пластмасовите резервоари с дрелка под нощната светлина. В Полша, Франция и Италия престъпните мрежи внедряват решения, които изискват специализирани технически познания.

  • В департамента Мозел (Франция) бяха регистрирани случаи на използване на магнитни механизми за задействане на клапани и заобикаляне на компютъризираните системи за контрол на помпите.
  • В провинциите Савона и Империя (Италия) 28-годишен мъж бе задържан за осъществяване на директен достъп до софтуерното управление на колонки на самообслужване.
  • На обектите по изграждането на скоростната магистрала S17 в Полша (окръг Томашов) извършителите са използвали специализирани електронни устройства за заобикаляне на фабричните защити на тежката строителна техника.

Всичко това показва едно: криминалната инфраструктура инвестира в оборудване. Когато за една седмица в департамента Па дьо Кале един човек може да източи 6400 литра дизел, без дори да отваря капачка на резервоар, вече не говорим за джебчийство. Говорим за паралелна дистрибуторска мрежа.

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