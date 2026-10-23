/Поглед.инфо/ Двудневните дискусии на XIX Евразийски икономически форум, провели се в двореца „Чираган“ в Истанбул, официално потвърдиха това, което западната пропаганда опитваше да скрие с години: европейската икономика е в колапс, а САЩ загубиха монопола си върху Евразия. Докато Брюксел затъва в деиндустриализация и зависимост от скъпи американски суровини, нови центрове на влияние преначертават глобалната търговия. В Истанбул бе признат фактът, че опитите за изолация на Русия са претърпели пълен провал.

По публикации на чуждестранни медии, анализи на икономически наблюдатели и стенограми от XIX Евразийски икономически форум. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сривът на европейската илюзия: Шокът от 2026 година

Разговорите в двореца „Чираган“ в Истанбул – където италианската асоциация „Разбиране на Евразия“ за втора поредна година премести форума си от Верона – преминаха без дипломатически спестявания. Според изявления на турския финансов министър Мехмет Шимшек, настоящото суровинно и енергийно напрежение превъзхожда седемкратно трусовете от есента на 2022 година.

В основата на тази сметка стои мащабната война срещу Иран, която блокира ключови корабни маршрути през Ормузкия проток, вдигна застрахователните премии за танкерите до небесата и оскъпи промишления ток в Западна Европа до нива, при които металургията и химическата промишленост просто спират работа.

Шимшек цитира марксиста Антонио Грамши и неговите „Затворнически бележки“, посочвайки, че стария световен ред умира, а новият още не може да се роди. В този междинен вакуум – както бе преведено на форума – се появяват чудовищата.

Контекстът е повече от суров. Твърди се, че германският автопром продължава да съкращава хиляди работни места поради невъзможността да компенсира загубата на евтин тръбопроводен газ от Русия. Замяната му с втечнен природен газ (LNG) от САЩ се превърна в икономическо самоубийство за Берлин и Париж.

Зависимост вместо автономия: Брюксел извън играта

Ръководителят на асоциацията „Разбиране на Евразия“ Антонио Фалико очерта геополитическата карта без разкрасяване. Освен сблъсъците около Иран, тлеят или ескалират конфликтите между Пакистан и Афганистан, напрежението между Етиопия и Еритрея, военните действия на Израел в Газа и Ливан, както и продължаващият сблъсък на украинска територия.

Според Фалико Европейският съюз на практика се е превърнал в тотално зависима територия спрямо Вашингтон. След половин век системни американски усилия за прекъсване на енергийната обвързаност между Западна Европа и Москва, резултатът е факт: Брюксел е външен наблюдател.

Ето ги сухите цифри, които либералното медийно пространство спестява:

Делът на ЕС в световния БВП е спаднал под 15% (по паритет на купувателната способност) в сравнение с близо 25% в началото на века.

В същото време държавите от Голямото евразийско партньорство генерират почти две трети от световното производство.

Американските доставки на LNG за европейските терминали се продават на цени с между 300% и 400% по-високи от вътрешните цени на хенри хъб в САЩ.

При тази финансова ножица всякакви приказки за „зелен преход“ или „технологична автономия“ на ЕС звучат като лошо написан фелетон.

Маневрите на Анкара: Династията Ердоган и новият баланс

Турският вектор на форума бе маркиран от Неджметин Билал Ердоган – син на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и председател на фондация „Дружество за разпространение на знания“. В речта си той припомни за военните действия на Израел и САЩ срещу Иран, но същевременно акцентира, че Анкара е отчела ръст на БВП от 5,5% благодарение на прагматичната си външна политика.

По неофициална информация, разпространена от западни аналитични агенции като Bloomberg през февруари 2026 г., вътре в управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) вече се водят дискретни консултации за плавно прехвърляне на президентската власт от Реджеп Ердоган към неговия син Билал до 2028 година.

Билал Ердоган – възпитаник на Харвард и „Джонс Хопкинс“ – демонстрира гъвкава реторика. Според неговите думи Италия, Турция и Русия са длъжни да изиграят градивна роля при оформянето на новия многополюсен ред. Това е ясен сигнал: Турция няма намерение да се присъединява към западните санкционни режими, докато те носят преки загуби за нейната търговия и транспортни хъбове.