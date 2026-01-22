/Поглед.инфо/ Проектът за „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп не е мирна инициатива, а опит за демонтаж на системата на Организация на обединените нации и подмяната ѝ с структура, подчинена на еднополюсна воля. След серия провали у дома и ескалации навън, Белият дом залага на „управляван хаос“, оттегляне от международни институции и концентриране на правото на вето в нов формат, представен като реформа, но функциониращ като революция срещу международното право.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните проекти за „мир“ през реалните механизми на власт, интереси и последици за световния ред.

Днес се навършва точно една година, откакто 47-ият президент на Съединените щати, Доналд Тръмп, влезе в Белия дом и встъпи в длъжност. През цялата година Тръмп е изпълнен с революционни идеи, всяка по-амбициозна от предишната. Някои от тези идеи бяха незабавно внедрени в изпълнителни укази, други просто бяха редовно изричани като мантри, а трети бяха изричани и след това напълно забравени.

Например, в началото на втория си мандат Тръмп обеща да намали бюджетните разходи на САЩ с поне един трилион долара годишно и да спре растежа на националния дълг на САЩ. Той дори създаде специален Департамент за ефективност на управлението (DOGE) под ръководството на милиардера Илон Мъск за тази цел .

И какви са резултатите? До края на фискалната 2025 година бюджетните разходи на САЩ възлизат на 7,01 трилиона долара, което е с 0,26 трилиона долара повече, отколкото през фискалната 2024 година. Дефицитът на федералния бюджет за 2025 г. възлиза на 1,775 милиарда долара, което е само с 58 милиарда долара по-малко от дефицита от предходната фискална година. А националният дълг на САЩ през първата година на 47-ия президент в Белия дом се е увеличил с 2,25 трилиона долара, достигайки 38,5 трилиона долара. Това не е просто провал; това е пълен провал!

Ето още един пример. На 9 януари тази година Тръмп обяви, че от 20 януари (т.е. днес) в Съединените щати ще бъде въведен таван на лихвените проценти по кредитните карти. И какво от това? Тръмп не е подписал никаква изпълнителна заповед по този въпрос. А лихвените проценти по кредитните карти остават непроменени – средно 25% годишно.

Много наблюдатели казват, че амбициозните планове на Тръмп при всички случаи трябва да се разделят на десет или дори на сто. Бих добавил също, че някои трябва да се умножат по нула (математически това означава, че резултатът ще бъде нула).

Имам чувството, че Доналд Тръмп е бил доведен в Белия дом не за да приложи лозунга MAGA (Make America Great Again - „Направи Америка отново велика“), а за да създаде сериозен хаос както в Америка, така и по света.

Тези, които възнамеряват да използват Тръмп като генератор на хаос, се нуждаят от този ексцентричен и психически нестабилен политик, за да разруши световния ред, възникнал след Втората световна война. На негово място трябва да дойде различен световен ред.

Западните политолози са измислили специален термин: наричат този хаос „управляван“. Автори на концепцията за „управляван хаос“ са американско-германският философ и политолог Лео Щраус , както и американците Стивън Ман, Джийн Шарп и Збигнев Бжежински .

Доналд Тръмп нарича изявленията и действията, инициирани от 47-ия президент на Съединените щати през последната година, „реформа“ в отношенията на Америка с останалия свят. Но би било по-точно да се нарече „революция“. Защото това включва демонтиране на цялото международно право. Тръмп реши да замени „силата на правото“ с „правото на силата“. Тази революция се прояви по следните начини.

Преход от либерализация на международната търговия към строг протекционизъм. Пренебрегване на всички норми, разработени и прилагани в продължение на десетилетия от ГАТТ (Общо споразумение за митата и търговията) и по-късно от СТО (Световната търговска организация).





Вашингтон подхранва войната в Близкия изток. Крещящата провокация на Израел за война срещу Иран миналия юни („Дванадесетдневната война“).





Непрекъснат натиск върху редица държави с предложения (по-скоро като заплахи) да станат „51-вият щат“ на Америка (говорим за Канада, Гренландия и отчасти Мексико).





Съществуващ натиск и върху редица други държави (Панама, Венецуела, Колумбия, Куба и др.) с цел установяване на контрол над тях (нещо като Пуерто Рико – „асоциирана територия със Съединените щати“).





Отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари и организирането на процеса срещу него в Съединените щати. Тръмп намекна, че подобна операция може да бъде проведена срещу всеки държавен глава, „неблагоприятен“ за Вашингтон.





САЩ се оттеглят от десетки международни организации. Този процес започна още през 2025 г. А на 7 януари тази година Тръмп подписа изпълнителна заповед за оттегляне от 66 международни организации едновременно.

Списъкът с революционните действия на Тръмп може да продължи безкрайно. Но ще се съсредоточа върху последния момент, споменат по-горе. Съединените щати започнаха да се оттеглят от международни организации точно преди една година.

Веднага след встъпването му в длъжност беше подписана изпълнителна заповед за оттегляне на Съединените щати от Световната здравна организация (СЗО). Според президента Съединените щати плащат на организацията твърде много пари в сравнение с други страни.

Между другото, по време на първия си президентски мандат през 2020 г. Доналд Тръмп обяви прекъсване на отношенията със СЗО поради отказа на организацията да приложи реформи в отговор на пандемията от COVID-19 (решение, което Джо Байдън отмени).

По-късно (в началото на февруари 2025 г.) Тръмп подписа изпълнителна заповед за оттегляне на Съединените щати от Съвета на ООН по правата на човека, спиране на бъдещото финансиране на Агенцията на ООН за подпомагане и работа за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) и преразглеждане на членството на САЩ в ЮНЕСКО.

Съгласно текста на заповедта, Съединените щати са помогнали за основаването на ООН след Втората световна война, за да предотвратят бъдещи глобални конфликти и да насърчат международния мир и сигурност, но някои агенции и органи на ООН са изоставили тази мисия и „действат против интересите“ на Съединените щати, като атакуват съюзниците им и насърчават „антисемитизма“ (последното означава критика на хищническата политика на Израел в Близкия изток и критика към Съединените щати за подкрепата на такава политика).

Освен това, в рамките на 180 дни от заповедта, държавният секретар на САЩ трябва да извърши преглед на всички международни междуправителствени организации, на които Съединените щати са член и които предоставят всякакъв вид финансиране или друга подкрепа, както и всички конвенции и договори, по които Съединените щати са страна.

След приключване на прегледа държавният секретар трябва да представи препоръки на президента относно целесъобразността на оттеглянето от или реформирането на тези организации, конвенции и договори. Въпреки това, още преди края на този срок, на 22 юли, Държавният департамент обяви оттеглянето на САЩ от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Съединените щати ще престанат да бъдат член на ЮНЕСКО на края на тази година - 31 декември 2026 г. Доналд Тръмп потвърди оттеглянето на САЩ от ЮНЕСКО, обвинявайки организацията в „антиамерикански“ и „антиизраелски“ настроения.

Крайният срок за преразглеждане на февруарската изпълнителна заповед изтече в началото на август миналата година. Изминаха обаче още пет месеца, преди резултатите от прегледа най-накрая да бъдат въплътени в президентски меморандум. Документът, подписан от Тръмп на 7 януари, гласи, че Съединените щати прекратяват финансирането и участието си в 35 междуправителствени организации и 31 структури на ООН.

Черният списък на Вашингтон включва четири от петте регионални комисии на ООН (за Азия и Тихия океан, Западна Азия, Африка и Латинска Америка и Карибите). Той включва също Фонда на ООН за населението (UNFPA), Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), Фонда на ООН за демокрация и различни звена на Секретариата на ООН, разположени в Ню Йорк и другаде.

Сред 35-те организации извън системата на ООН, меморандумът посочва Международния институт за демокрация и съдействие при избори (IDEA), Венецианската комисия на Съвета на Европа, Глобалния форум за борба с тероризма и други.

Разбира се, меморандумът на Тръмп нанесе тежък удар върху остатъците от международното право. Вече и без това отслабената структура на системата на ООН беше сериозно ударена. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш беше напълно объркан. Той изрази съжаление за решението на Съединените щати да се оттеглят от няколко структури на ООН.

Той публикува официално изявление: „Всички организации на ООН ще продължат да изпълняват мандатите, дадени им от държавите членки“, се казва в изявлението. „Организацията на обединените нации е отговорна пред тези, които разчитат на нашата работа. Ще продължим да изпълняваме задачите, които са ни поверени.“

Редовният бюджет на ООН за 2026 г. (одобрен от Общото събрание) е определен на 3,45 милиарда долара. Това е с 15% по-малко от предходната година. Предвижда се и 19% намаление на персонала . Но бюджетните цифри бяха одобрени преди меморандума на Тръмп. Действителното намаление на финансирането и персонала ще бъде значително.

Но дори това „още не е приключило“. Усилията на Вашингтон за смекчаване на унищожението на ООН може да продължат. Нека ви напомня, че в Конгреса на САЩ има много „народни представители“, които са възхитени от януарския меморандум на Тръмп. Но някои „народни представители“ са готови да стигнат още по-далеч.

Още през февруари миналата година в Сената на САЩ беше внесен законопроект, призоваващ за пълно оттегляне на САЩ от ООН поради „неконтролираното бюрократично разширяване и налични финансови злоупотреби“.

„Президентът ще отмени напълно членството на Съединените щати в Организацията на обединените нации, както и във всички органи, специализирани агенции, комисии и други организации, официално свързани с ООН“, се казва в законопроекта. Законопроектът сякаш беше блокиран в Сената.

Но след публикуването на меморандума на Тръмп за оттегляне от 31 организации на ООН, вносителите на законопроекта възобновиха усилията си, вярвайки, че въпросът трябва да бъде довършен докрай, т.е. пълно оттегляне на САЩ от ООН.

Очевидно е, че съществуването на ООН без Съединените щати е безсмислено. Как могат да се решават международни проблеми, когато американският долар остава световната валута? По отношение на номиналния БВП, Съединените щати представляват приблизително 25% от световния БВП, а по отношение на реалния БВП (изчислен по паритет на покупателната способност) - приблизително 14%.

Делът на Съединените щати в световната търговия е приблизително 11%. Освен това, Съединените щати представляват 35-40% от световните военни разходи. Съединените щати също така представляват приблизително същия дял от световния арсенал от ядрени бойни глави. Америка също така поддържа 128 военни бази в чужбина. И така нататък.

Ако ООН се разпадне, най-вероятно ще останат само някои регионални международни организации и други организации с участието на ограничен брой заинтересовани държави.

Но Тръмп (и задкулисните фигури зад него), следвайки курс на отслабване или дори унищожаване на ООН, иска да предложи на човечеството глобална организация на нейно място, такава, в която Тръмп и неговите покровители ще упражняват абсолютна власт. И чрез такава организация те ще управляват цялото човечество.

Белият дом вече представи тази организация – „Съвет за мир“. Името „Съвет за мир“ се появи за първи път онлайн през ноември миналата година. По това време екипът на Тръмп все още изготвяше документи за организацията. „Съветът за мир“ се възприемаше като инструмент за възстановяване на реда в ивицата Газа в съответствие с плана, обявен от Тръмп през септември (следвоенно възстановяване и развитие на ивицата под протекторат на САЩ и с участието на други държави).

По това време ООН дори приветства инициативата на Тръмп като допринасяща за нормализиране на ситуацията в Близкия изток.

Тръмп официално обяви „Съвета за мир“ на 16 януари, а уставът на организацията също беше представен. В документа обаче не се споменава за Газа. „Съветът за мир е международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстанови стабилното и легитимно управление и да осигури устойчив мир в райони, засегнати или застрашени от конфликт“, се казва в документа.

Ключови характеристики на проекта:

Първо , той трябва да се ръководи не от някой друг, а от американския президент Доналд Тръмп;

Второ , ключовите позиции в ръководството на организацията (изпълнителния съвет) вече са разпределени между най-близките сътрудници на Тръмп. Сред тях са държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник на президента на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнър, американският милиардер Марк Роуан, заместник-съветникът по националната сигурност на САЩ Робърт Габриел, комисарят на Федералната служба за обществени поръчки на САЩ Джош Грюенбаум, бившият старши съветник на посланика на САЩ в Израел Арье Лайтстоун, президентът на Световната банка Аджай Банга и бившият премиер на Обединеното кралство Тони Блеър.

Всички тези лица, с изключение единствено на последния, са граждани на САЩ. Списъкът обаче все още не е пълен. Белият дом обяви, че новите членове на съвета ще бъдат обявени „през следващите седмици“.

Лидери на много държави са поканени да се присъединят към „Съвета за мир“. Точният списък на поканените е неизвестен, но в медиите се споменават имената на лидери от 58 държави, включително президентът Владимир Путин. Очевидно създаването на „Съвета за мир“ е съвпаднало със следващата годишна среща на Световния икономически форум (СИФ) в Давос, която започна на 19 януари 2026 г. Според програмата, Доналд Тръмп, водещ американската делегация (най-голямата), ще говори на 22 януари.

Той ще докладва за „Съвета за мир“ и ще предложи, без по-нататъшно забавяне, представители на държавите да подпишат устава на „Съвета за мир“ точно там, в Давос, и да станат негови членове. За щастие, на форума присъстват повече от шестдесет държавни глави, които имат най-висшата власт да подписват подобни документи.

Ще завърша разсъжденията си там, откъдето започнах: повечето инициативи на Тръмп завършват с пълен или почти пълен провал. Това вероятно ще е случаят и със „Съвета за мир“. Но Тръмп, поради определени аспекти от характера и житейския си опит, не го вижда по този начин. Той изглежда уверен, че може да ръководи организация, която ще бъде по-могъща от ООН.

„Файненшъл таймс“ публикува статия, озаглавена „Широкият мандат на Съвета за мир на Тръмп го подготвя за съперничество с ООН“. В нея се обръща внимание на желанието на Тръмп да поеме редица от най-важните правомощия на ООН за „Съвета за мир“, по-специално правомощията на Съвета за сигурност на ООН.

Разбера се със съществена разлика. Само Америка (по-специално Тръмп) ще има право на вето в „Съвета за мир“ (за разлика от Съвета за сигурност, където петте постоянни членове имат това право).

Като фанатично прокарва проекта за „Мирен съвет“, Доналд Тръмп въпреки това решава някои проблеми. Не своите собствени, а проблемите на онези, които го назначиха за президент на Америка. А последният се стреми да отслаби и разруши следвоенния световен ред и ООН, която е предназначена да го поддържа. Всичко това се вписва в концепцията за „контролиран хаос“.

