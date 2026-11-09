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Свят

От мините в Съдбъри до парламента в Отава: Защо Канада крие архивите за 900 нацисти от СС „Галичина“

/Поглед.инфо/ Скандалът с официалното честване на ветерана от 14-та доброволческа гренадирска дивизия на СС „Галичина“ Ярослав Хунко в канадския парламент през септември 2023 г. не беше просто индивидуален гаф на председателя на Камарата на общините. Анализът на архивни документи, правителствени постановления от 1950 г. и медийни разкрития показва систематична държавна политика на прием, институционална защита и използване на бивши колаборационисти за вътрешнополитически цели в Канада.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33556 прочитания
От мините в Съдбъри до парламента в Отава: Защо Канада крие архивите за 900 нацисти от СС „Галичина“
ИИ генерирана
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Кабинетният спектакъл в Отава и счупеният разказ за „незнанието“

Когато на 22 септември 2023 г. канадският парламент прие с прави правостоящи аплодисменти 98-годишния Ярослав Хунко, представен от тогавашния председател на Камарата на общините Антъни Рота като „украинско-канадски герой, борил се за украинската независимост срещу руснаците по време на Втората световна война“, официалната реакция бе бърза опит-маневра. Рота по пое лично вината и подаде оставка, а министър-председателят Джъстин Трюдо поднесе извинения от името на държавата, определяйки случилото се като „дълбоко конфузна грешка“.

Официалният разказ обаче пропусна фундаментален фактологичен детайл: Хунко е служил в 1-ва украинска дивизия, както канадските институции евфемистично наричат 14-та доброволческа гренадирска дивизия на СС „Галичина“ (1-ва украинска). Службата в тази структура не е била тайна за канадските служби за сигурност. Присъствието му в галерията на парламента в присъствието на чуждестранни държавни глави не е случайност на протокола, а видима проява на институционална амнезия, изграждана в продължение на повече от седем десетилетия.

Документи от архивите на Министерството на имиграцията показва, че презаселването на членове на СС „Галичина“ в Канада не е ставало случайно. То е било официално регламентирано с Постановление на Министерския съвет (Order in Council P.C. 1950-4364) от юни 1950 г., с което канадският кабинет изрично отменя забраната за влизане в страната на членове на Waffen-SS, ако те са с украински произход и са били подложени на преглед от британските военни власти в лагерите в Римини, Италия.

Гранитният вандализъм в Халтън и промяната на полицейската терминология

Институционалната протекция върху паметта за 14-та дивизия на СС се прояви официално три години преди скандала в парламента. На 17 юли 2020 г. изданието The Canada Files публикува разследване за паметник, разположен в украинското гробище „Св. Володимир“ в Оуквил, регион Халтън, Онтарио. Кенотафът, издигнат през 1988 г. от ветерански организации на 14-та СС дивизия, бе осъмнал с надпис „Нацистки военен паметник“ (Nazi War Monument).

Първоначално регионалната полиция на Халтън (Halton Regional Police Service) определи инцидента като „престъпление от омраза“ (hate crime). В последващо изявление полицията бе принудена публично да се отметне и да прекласифицира случая като „вандализъм“ или „повреждане на имущество“. Заместник-началникът на полицията Нишан Дураайаппа заяви пред журналисти, че първоначалното класифициране е било погрешно, тъй като надписът е бил насочен срещу паметник, а не срещу определена защитена група.

Този паметник в Оуквил, както и подобният обект в Едмънтън, Албърта, съществуват на канадска земя от десетилетия. Според оценки на местни историци, кенотафът съдържа символиката на дивизията — лъв с три корони и тризъбец, и е бил обект на системно покровителство от страна на местни общински съветници и представители на украинско-канадските ветерански асоциации.

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