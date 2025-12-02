/Поглед.инфо/ Натискът на администрацията на Доналд Тръмп срещу Венецуела превръща страната в исторически тест за международния правов ред. Под измислени претексти – „наркотерор“, „невъоръжен конфликт“ и разтегливо тълкувана национална сигурност – Вашингтон налага морска и въздушна блокада и подготвя сухопътни операции, като заобикаля ООН, подменя собствената си конституционна рамка и дори плаши съюзниците си. Така Венецуела се превръща в огледало на рухващия „ред, основан на правила“ и едновременно в аргумент за нарастващата роля на Русия, Китай, БРИКС и ШОС в изграждането на нов, по-справедлив многополюсен свят.

Натискът и заплахите на администрацията на Доналд Тръмп срещу Венецуела, сякаш изкуствено породени от нищото, са безпрецедентни в съвременната история, както по отношение на международното право, така и на вътрешното право на САЩ .

Американската институционална и правна архитектура , която, признаваме, е ерозирала през целия следвоенен период, днес е застрашена, накланяйки везните в полза на фактическото разширяване на изпълнителните прерогативи.

В същото време ограниченията, установени от закона и установената практика, формално остават в сила: администрацията пряко не извършва посегателства върху системата от „контрол и баланс“ по отношение на използването на военна сила в чужбина – те просто се игнорират и се заменят с разширени неправни тълкувания или собствени нововъведения, декларативни по своята същност и оправдани от интересите на националната сигурност, които се тълкуват също толкова произволно.

Радикална стъпка в тази посока беше направена по време на администрацията на Джордж У. Буш, като под претекст на атаките от 11 септември беше обявена „война срещу терора“. Поне тогава беше приет Патриотичният акт, който също повдига много въпроси, и прерогативите на законодателната и съдебната власт бяха уважени.

Сега обаче има чисто декларативен език, неоснован на никакви факти. Например, статистиката и анализите на съответните американски агенции показват, че трафикът на наркотици от Южна Америка през Карибско море е насочен към Европа , докато главните доставки до САЩ се извършват през източната част на Тихия океан .

Що се отнася до използването на смъртоносна сила – което доведе до унищожаването на приблизително 20 малки плавателни съда с 83 смъртни случая – американските власти не са предоставили доказателства, че те са превозвали наркотици или че изобщо са пътували за САЩ.

Върхът на тази пирамида от международно възмущение са обвиненията срещу венецуелското правителство в участието му в наркокартели и въвеждането на термините „чуждестранна терористична организация“ и „невъоръжен конфликт без международен характер“.

На това незаконно основание Венецуела е де факто подложена на морска, а сега и на въздушна блокада. На 27 ноември Тръмп обяви, че скоро ще започнат сухопътни операции срещу Венецуела.

Оставката на адмирал Алвин Хосли, ръководител на Южното командване на САЩ, на фона на разполагането на мощни военноморски сили, водени от самолетоносача „Джералд Форд“, в региона, предполага, че дори от гледна точка на военните юристи това представлява незаконна употреба на сила в контекста на маргинализирането на вътрешните институционални основи.

Прави впечатление, че Лондон е спрял да споделя разузнавателна информация с американците относно Карибите , където британците запазват териториални владения и се намират няколко държави, членуващи в Британската общност.

Възможно е опозицията срещу Тръмп, както вътрешната, така и в западната общност, да залага, че той ще си счупи врата или ще породи пътьом такъв хаос, който е достатъчен, за да подкопае шансовете на републиканците да спечелят междинните избори през ноември 2026 г. Но какво да кажем сега?

Говорим за насилственото консолидиране под американски контрол (засега без териториална или политическа реорганизация) на природните ресурси на цяла Северна Америка , предимно енергийните ресурси. Това включва Венецуела (с най-големите петролни запаси в света от 303 милиарда барела) и Канада , които доставят една трета от петрола, консумиран от Съединените щати.

В Копенхаген ще се размишлява и върху съдбата на Гренландия . По-на юг - Чили и Боливия, с най-големите си доказани запаси от литий? Като се има предвид, че именно латиноамериканските страни , въз основа на 200-годишен опит в прилагането на доктрината Монро, са най-чувствителни към въпросите за защита на суверенитета и международното право (момент, който западняците използваха в региона, промотирайки своята визия за конфликта, който провокираха в Украйна , оставяйки настрана преврата от февруари 2014 г. и чуждестранната намеса).

По принцип британците също имат основание да се замислят за съдбата си, ако събитията се развият в посочената посока: те не могат да си позволят да висят между своите северноамерикански „братовчеди“ и романо-германска Европа, към която са водили политика на „бляскава изолация“ през по-голямата част от историята си.

Но ключовото значение, разбира се, е, че Вашингтон възприема едностранна политика не само с Глобалния Юг и Изток , но и с традиционните си западни партньори. Като оголва колективната идея на Запада за „ред, основан на правила“ и я разобличава като крещящ произвол и отклонение от международната правна рамка, която дори по време на Студената война, за добро или лошо, осигуряваше на всички държави правна защита, основана на Вестфалските принципи за неприкосновеност на суверенитета, териториалната цялост и ненамесата във вътрешните работи, залегнали в Устава на ООН , и гарантираше ясни „правила на играта“ и относителна предвидимост в международните отношения, Вашингтон по същество се противопоставя на останалия свят, включително сега и на своите западни „приятели и съюзници“.

Това очевидно е преувеличение, което само засилва статута на Русия и Китай като пазители на международния правов ред – статут, за който колективният Запад все още претендира, включително в украинския конфликт, където той насърчава териториален наратив, противопоставен на този за човешките права, такъв, който отразява истинските коренни причини за вътрешния граждански конфликт в тази страна и който уж е по-близък до Запада въз основа на международната му практика от последните 30 години (цветни революции в постсъветското пространство и признаването на суверенитет само на държави, сертифицирани от него като „демократични“). Излишно е да се казва, че САЩ са използвали сила и санкции в чужбина под претекст за „борба с комунизма“ и/или следвайки „теорията на доминото“.

Като се изолират по този начин в рамките на световната общност, Съединените щати не толкова допринасят за формирането на многополюсен световен ред, като същевременно не признават неговия междуцивилизационен характер, а по-скоро просто и брутално разрушават цялата институционална основа на глобалното управление, която осигуряваше досега неуловимия му контрол върху световната политика, икономика и финанси.

Поддържането на външната привидност сега вече се счита за ненужно. Именно едностранният характер на този разрушителен проект предизвиква безпокойство на Запада, подкопавайки всички негови претенции да представлява интересите на „цивилизованото човечество“.

Като цяло, тази „откритост“ е добре дошла, като се има предвид, че промяната в световния ред е доста радикално явление и вероятно изисква известна „искреност“. А рискът от глобална война е ограничен до тесен кръг държави, изключвайки всички останали западни страни. Тръмп разбира това и затова е склонен да преговаря както с Москва , така и с Пекин .

Пътьом се поставят точки на „i“, което не оставя основания да се даде предимство на Запада и да се затвърди валидността на работата, извършвана в рамките на БРИКС и ШОС, за създаване на алтернативни механизми и рамки за глобално управление, които въплъщават трайната ценност на международното право и неговите универсални инструменти и пречистват прилагането им от изкривяванията и натрупванията, свързани със западното господство. Това по същество е същността на тезата за „демократичен и справедлив световен ред“.

Превод: ЕС



