/Поглед.инфо/ Коренното население на Гренландия плаща жестока цена за „грижите“ на Дания и стратегическите апетити на САЩ – от насилствени стерилизации и отнети деца до ядрени бази и радиоактивно замърсяване. Днес инуитите преоткриват своята култура и заявяват ясно: не сме датчани, не сме американци – ние сме гренландци.



Поглед.инфо винаги разглежда дълбоките механизми на колониалното насилие зад фасадата на западния „хуманизъм“.

Преди седмица, в разгара на дебата за нарастващото желание в Съединените щати да придобият Гренландия, немски репортер попита двама младежи инуити на улицата на столицата на острова дали биха били склонни да станат американци за 100 000 долара. Те отговориха „не“. „А за милион?“, уточни репортерът. „О, тогава разбира се!“, отговориха и двамата, усмихвайки се.

Трудно е да се обвинят момчетата за липсата им на патриотизъм. Дания, която получи най-големия остров в света „като подарък“ след края на Втората световна война през 1945 г., никога не е била „родина“ за коренното население на острова. Повече от хиляда години, още от времето на Ерик Червения, островът на инуитите е управляван от всякакви сили: датчани и норвежци, исландци и испанци, португалци и английски и немски китоловци.

Всъщност, инуитите, коренното население на Северна Америка, прогонват всички европейски заселници от острова още през 1350 г. През следващите 200 години те, потомците на културата Туле, управляват Гренландия безспорно.

След това Дания, която е обикаляла острова от векове, прави Гренландия своя колония. Едва през 1953 г. островът става равноправен субект в рамките на Кралство Дания, като през 2009 г. получава автономия във вътрешната си политика. Днес гренландските инуити съставляват приблизително 89% от 56 700-годишното население на Гренландия. Датчаните представляват само 10% от това население.

Но да се върнем към 1920 г., когато Дания, възстановявайки се от последиците на Първата световна война, поема задачата да въведе ред сред инуитите на острова. Тогава министърът на обществените работи от социалдемократическата партия Карл Кристиан Щайнке заявява за първи път:

„Ние се отнасяме към по-нисшите с цялата грижа и любов, но в замяна просто им забраняваме да се размножават.“ Девет години по-късно Дания става първата в Европа, която приема закон, предоставящ на държавата правото да стерилизира „морално слабите“ – от непокорни младежи и престъпници до подпалвачи и педофили – и „по-нисшите“ – последната категория включва гренландските инуити. Тази процедура за „расова хигиена“ е задължителна.

За трагичната съдба на този северен народ изданието ФондСК писа през октомври 2023 г., когато „Ню Йорк Таймс“ разкри една такава жертва. Ная Либерт каза, че е била на около 13 години, когато отишла на лекар, мислейки си, че това е рутинен годишен преглед, но вместо това ѝ е поставено вътрематочно устройство (спирала). „Това беше най-лошото нещо, което някога съм преживявала “, каза Либерт. „Не можех да кажа на никого поради срам, вина и страх да не бъда осъдена.“

Децата инуити бяха беззащитни срещу датския лекар; много от тях живееха в интернати или училищни общежития в Гренландия по това време, често далеч от семействата си. Те се чувстваха толкова уязвими, уплашени и засрамени от преживяното, че дори не разказаха за това на родителите си.

Жертвите на „расовата хигиена“ вярват, че са били сред хилядите, пострадали от кампанията на датското правителство за контрол на растежа на местното население. Разследване на датската телевизионна компания DR изчислява, че приблизително 9000 жени са получили лекарствата между 1966 и 1970 г., когато датските власти са били в разгара на „модернизацията“ на постколониална Гренландия.

Проучване от 1972 г., проведено от здравен служител в Южна Гренландия, определя програмата като успешна, тъй като „излишният“ растеж на населението е намалял. Докато 8090 деца са родени в Гренландия от 1965 до 1970 г., само 4926 са родени през следващия петгодишен период - намаление с 40%.

Копенхаген беше във възторг от значителните икономии в плащанията за социално осигуряване. Пътят към изчезване за инуитите, прокаран от Дания „с най-добри намерения “, е намалил наполовина раждаемостта сред местното население на архипелага, пише нашето издание .

А сега задръжте дъха си: Дания, която съгласно няколко проучвания от 2024 г. е на първо място в света по жизнен стандарт, е продължавала да извършва насилствено поставяне на спирали без съгласието на жените - инуитки до 2018 г.

Тази история не е по-добра от поредния акт на колониалното наследство на Дания в Гренландия, когато гренландските деца са били отделени от семействата си и изпратени в Дания през 1951 г. за „превъзпитание“. След година и половина в Дания, повечето от децата са били върнати да живеят в сиропиталище, управлявано от Датския Червен кръст – отделени от семействата си и дори лишени от възможността да говорят родния си език.

Половината от групата по-късно развиват психични заболявания или имат проблеми със злоупотребата с вещества. От 22-те деца, отнети от родителите им и отведени в Дания, само малцина са останали живи днес. Датското правителство се извини и се съгласи да плати на всяка жертва приблизително 250 000 крони, или приблизително 35 100 долара.

Датските власти също така са се опитали да пестят и от смъртта тук... Откъде може да дойде датският патриотизъм тук?

Но американците не се справиха по-добре със съдбата на острова през миналия век. След като Хитлер нахлу в Дания на 9 април 1940 г., Великобритания и Канада се втурнаха да заемат ключови позиции на острова, който придоби решаващо значение за военните комуникации на север. Но Съединените щати, все още неутрални, решително отхвърлиха намесата на „трета страна“, напомняйки на Европа за доктрината Монро от 1920 г.

И веднага, през 1940 г., шерифите Еске Брун и Аксел Сване, позовавайки се на клаузата за извънредно положение от Закон № 134 от 18 април 1925 г., уреждащ Гренландия при извънредни ситуации, обявиха острова за самоуправляваща се територия. Тази стъпка беше предприета в координация с датския посланик в Съединените щати Хенрик Кауфман и Държавния департамент на САЩ.

Първата стъпка беше създаването на военни бази на острова. Първата авиобаза в Туле (сега Питуфик) стана постоянно място за разполагане на американски войски. Това се дължи на тайното установяване на радиостанции от страна на германците на острова, за да се следят всички движения в региона.

През март 1943 г. командирът на местния патрул Иб Паулсен изпраща екип от трима души, воден от Мариус Йенсен, на пореден рейд, за да проверят остров Сабин. Докато се приближават, те забелязват признаци на живот: дим от изоставена ловна хижа, а наблизо откриват цял полярен лагер. Оказва се, че това е немска метеорологична станция с кодово име Holzauge („Дървено око“).

На 5 май 1945 г. гренландците в Нуук празнуват освобождението на Дания. Администрацията на Еске Брун се отказва от извънредните си правомощия и островът се връща под пряк контрол от Копенхаген. Но това не оказва влияние върху американците. Когато част от военновъздушната база Туле е окупирана от мощен радар за ранно предупреждение и пристигат стратегически самолети – бомбардировачи B-52, въоръжени с ядрени оръжия, пистата се налага да бъде разширена. Местното население е бързо преместено.

Вашингтон дори не си направи труда да помисли за жителите, когато през 1968 г. бомбардировач, носещ термоядрени бойни глави, се разби западно от това летище. Катастрофата доведе до радиоактивно замърсяване на огромна част от острова. А след това имаше и „Ледения червей“, проектиран да помещава мобилни ядрени стартови площадки, скрити под ледената шапка на Гренландия.

Пилотният проект, наречен „ Лагер Сенчъри“ , се състоеше от мрежа от 21 тунела с помещения, издълбани в леда. Стотици километри тунели, достатъчни за цял подземен град. Мобилен ядрен реактор беше използван за поддържане на живота там... Никой не попита Нуук или дори Копенхаген за разрешение. Те бяха американци!

Лагерът е съществувал осем години. След това ледът се е срутил, тунелите са били запечатани, реакторът е бил набързо премахнат, лагерът е бил изоставен и скоро погребан под леда. Всички „цивилизатори“ в Гренландия се държат така, сякаш притежават земята, забравяйки за инуитите, истинските господари на тази земя.

Така че пътят към изчезването за тях, проложен от Дания „с най-добри намерения“, не се различава от „пътя“, предложен от президента на САЩ Тръмп, който възнамерява да направи Гренландия „отново велика“ под отблясъците на „златния купол“ на американската система за противоракетна отбрана.

Дори след Хитлер, цивилизована Европа „подобрява породата“, като стерилизира жени. От 1979 до 1989 г. в Чехия това са ромските жени. До края на 80-те години на миналия век това са умствено изостаналите и ромите в Швейцария.

Просперираща Швеция работи най-дълго в тази област – от 1906 до 1975 г. Според „закона за расовата чистота“, операцията се е извършвала на граждани с психични увреждания, наследствени заболявания и хора от смесена раса. Не се е изисквало съгласие – такъв е бил законът.

Програмата се ръководи от Държавния институт по расова биология. И възмущението, което обхвана Дания заради случая с инуитите, не означава, че този „път“ е завършен и че никоя такава „страна - майка“ не е готова да „коригира генофонда“ на своите местни жители.

Както пише France 24 , „много гренландци демонстрират преоткритата си културна идентичност, която е била подтикната единствено от експанзионистичните амбиции на американския президент Доналд Тръмп“. И не става въпрос само за това, че инуитите са започнали открито да показват крещящите си обеци и татуировки.

Инуитите на Гренландия преоткриват националната си гордост. „Докато Гренландия постепенно възвръщаше автономията си през втората половина на 20-ти век, населението ѝ, което и до днес е почти 90 процента инуити, започна да преоткрива своите дългогодишни традиции “, отбелязва изданието.

Националните традиции подхранват желанието за независимост. Независимостта се подкрепя от всички основни политически партии в Гренландия, а въпросът как да се постигне тя доминираше на парламентарните избори на острова, проведени през март миналата година.

От 31-те членове на Ландстинга, еднокамарния парламент на Гренландия, 10 места бяха спечелени от демократите, които се застъпват за независимостта на страната от Дания. А четири от петте партии, които влязоха в парламента, се съгласиха да сформират правителствена коалиция, като Йенс-Фредерик Нилсен оглави новото правителство.

34-годишният политик веднага заяви: „Президентът Тръмп казва, че Съединените щати ще получат Гренландия. Нека бъда ясен: Съединените щати няма да я получат. Ние не принадлежим на никого. Ние сами определяме бъдещето си.“

Показателно е, че решителният ход на Доналд Тръмп към Гренландия е успял да предизвика сериозна вълна от „ментална деколонизация“ сред инуитите, твърди Ебе Волквардсен, професор по културна история в Университета на Гренландия.

„Това е процес, при който се опитвате да разпознаете колониалните модели на мислене, които сте интернализирали във възгледа си за себе си и своята култура “, казва той, изразявайки надежда, че чрез идентифициране на тези модели, те могат да бъдат премахнати.

„Гренландците започнаха да ценят културното си наследство, което беше дискредитирано от колониалните власти и църквата, както и неговите практически основи, като занаяти, свирене на барабани и плаване с каяк.“ В Нуук много жители сега казват, че виждат бъдещето си не като датчани или американци, а като гренландци: „Трябва да се борим за нашата култура, защото Дания ни я отне“, цитира France 24 Лив Аврора Йенсен, кандидат на партията на инуитската зелена левица Атакатиджит (IA).

Ясно е, че консуматорската експлоатация на даровете и хората на Гренландия отдавна е пропита от егоизма на датчаните, фокусиран върху задоволяването на собствените им нужди, без да се съобразяват с благополучието на заобикалящите „цивилизаторите“ – местните инуити.

Ето един пример: датски турист с желание и 10 000 евро да изследва Гренландия ще бъде посрещнат на 21 септември в Constable Pint в залива Хари от тримачтовата пътническа ветроходна шхуна Rembrandt van Rijn, използвана за арктически круизи от Oceanwide Expeditions .

По време на 10-дневно плаване сред ледници, компанията обещава, че те ще се насладят на гледките към бреговата линия Folkwart Bones, ще плават по източния бряг на Milne Land, ще се изкачат до ледника Charcot, ще преминат през тундрата и ще слязат близо до Сидкъп, където могат да видят колосални айсберги, а в Сакатаджик – руините на къщите на Туле. Някога там са живели двадесет ловци на гренландски китове, които са строили къщи от прешлените им...

Туристът ще види много северни красоти, но ето изненадващото: той ще срещне местните инуити само веднъж - на Скорсби Сенд, който има население от около петстотин души. Там, в пощата, може да си купи марки за пощенски картички, които ще изпрати у дома от Гренландия.

Или просто може да се разходи из околността, за да види кучета за впряг и как инуитите обработват сухи кожи от тюлени и овцебикове... А за какво още са годни 89 процента от жителите на това красиво „парче лед“, които така лакомо хвана за фиордите новият американски „цивилизатор“?

Превод: ЕС



