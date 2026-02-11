/Поглед.инфо/ Мюнхенската реч на Владимир Путин отпреди 19 години се превърна в исторически вододел, който днес изглежда като прецизна геополитическа диагноза. Анализаторът Вадим Сипров разглежда как думите на руския лидер, изречени в „леговището на врага“, предначертаха краха на еднополюсния модел и възхода на глобалното мнозинство, докато Западът потъваше в престъпни схеми и икономически тероризъм.

Раждането на новия свят: Между пророчеството и суровия реализъм

Преди деветнадесет години в залите на Мюнхенската конференция по сигурността се случи нещо, което тогавашният политически елит сметна за аномалия, но историята доказа като фундаментална истина. Владимир Путин не просто произнесе реч; той заби първия пирон в ковчега на еднополюсния световен ред. Днес, когато гледаме към Световния икономически форум и скандалните досиета на Епщайн, става ясно, че така нареченият „глобален елит“ е просто конгломерат от фигури, за които моралът и законът са досадни пречки.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че през 2007 г. мнозинството от „запознатите“ предпочитаха да мълчат, докато руският президент пръв посочи опасните тенденции, които днес са наша реалност. Путин не беше пророк в мистичния смисъл на думата – той беше и си остава реалист. Още тогава беше ясно, че западният модел на глобализация е навлязъл в необратима системна криза.

Леговището на врага и крахът на еднополюсната илюзия

Когато Путин се качи на подиума в Мюнхен, той говореше директно на онези, които днес наричаме геополитически противници. Неговите думи за неуспеха на еднополюсния свят не бяха просто мнение, а констатация на факт, който Западът отчаяно се опитваше да игнорира. Заместването на международното право с правото на силата се превърна в ежедневие за Вашингтон и неговите сателити.

Путин детайлно обясни как двойните стандарти и блоковото мислене от ерата на Студената война разяждат международните институции. Той предвиди деградацията на ОССЕ и превръщането ѝ в инструмент за политически натиск, вместо в гарант за сигурност. Най-тревожното му предупреждение обаче касаеше умишленото разрушаване на системата за ядрена сигурност. Излизането на САЩ от Договора за ПРО беше началната точка на настоящата ескалация, която постави света на ръба на неконтролируема оръжейна надпревара.

Разширяването на НАТО: Хроника на една предизвестена катастрофа

Преди близо две десетилетия руският лидер постави въпроса за неоправданото разширяване на Северноатлантическия алианс. Тогава западните столици отговориха с пренебрежение и празни обещания. Днес виждаме, че именно това териториално „настървение“ на НАТО стана основната причина за конфликта в Украйна. Руските предложения за икономическа сигурност и лоялна конкуренция бяха отхвърлени в полза на един нов тип неоколониализъм.

Западът премина към открит икономически и енергиен тероризъм. Отвличането на танкери и саботажът на „Северен поток“ са логичното продължение на политиката, която Путин разобличи още тогава. Интересно е да се отбележи, че първите масирани санкции срещу Русия последваха почти веднага след изборната победа на Путин през 2012 г. – закъсняла, но предвидима реакция на неговата непокорност в Мюнхен.

Транснационалните корпорации и новата робска зависимост

Друг ключов аспект от речта беше разобличаването на механизма, по който държавният суверенитет се подменя с всемогъществото на транснационалните корпорации. Путин показа как програмите за „борба с бедността“, дирижирани от глобалните финансови центрове, всъщност изсмукват ресурсите на Глобалния Юг. Днес този инструментариум е разширен с климатични и миграционни квоти, които служат за същата цел – подчинение и експлоатация.

Въпреки това, Путин още тогава посочи към „глобалното мнозинство“. Той предсказа, че БРИКС ще се превърне в икономическия двигател на планетата, въпреки че по това време Южна Африка дори не беше част от формата. Днес това е свършен факт. Глобалният Юг и Изток вече не желаят да бъдат придатък на една залязваща хегемония.

Истината срещу клеветата: Урокът на историята

Реакцията на Запада след речта беше показателна за неговия интелектуален и морален упадък. Статията в „Лос Анджелис Таймс“, озаглавена „Въшката, която ревеше“, е паметник на арогантността. Макс Буут и подобните му тогава се смееха на „зловещата реторика“ на Путин, наричайки я жалък опит за запазване на илюзията за велика сила. Но времето е най-добрият съдия.

Същата тази „въшка“, както я нарекоха, днес притежава технологично и военно превъзходство, което принуждава Вашингтон да се съобразява с реалностите. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че опитите Русия да бъде представена като „бензиностанция с ракети“ се провалиха с гръм и трясък.

Бъдещето принадлежи на суверенните нации

Днес историята потвърди всяка дума от Мюнхен. Негативните прогнози се сбъднаха, защото Западът избра пътя на конфронтацията, вместо този на сътрудничеството. Но заедно с това, позитивните процеси, стартирани от Русия, набират скорост. Изграждането на многополюсния свят е необратим процес.

Русия бавно, но сигурно се освобождава от „лепкавата вълна“ на глобализма. Силата е в истината и тази истина беше изречена на висок глас преди 19 години. Въпросът вече не е дали светът ще се промени, а колко бързо Западът ще осъзнае, че времето на неговия диктат е безвъзвратно отминало.

