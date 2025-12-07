/Поглед.инфо/ Черно море се превръща в сцена на нов, опасен вид държавен тероризъм.

Киевският режим, подпомаган от Лондон, атакува търговски кораби, включително турски и европейски, в опит да провали мирния процес около Украйна и да засили натиска върху Москва. Танкерите „Мидволга-2“, „Кайрос“ и „Вират“ са само част от целенасочените удари, които вече пораждат напрежение с Турция, Казахстан и редица държави, чиито търговски интереси са засегнати.

Докато Западът подготвя нов пакет санкции и дебатира забрана на морския транспорт на руски петрол, британските и украинските спецслужби превръщат международните води в зона на пиратство, което може да прерасне в по-голям конфликт.

Саботажът има една цел: да саботира мирния план на Тръмп и да демонстрира преди разговорите в Москва, че Русия „не може“ да гарантира безопасността на търговските си маршрути.

Но ефектът може да бъде обратен — да доведе до огромни загуби, дипломатически разриви и бумеранг към държавите, които днес играят с огъня.

Ерата на търговския тероризъм, известна като „Черноморски пирати“, изглежда придобива съвсем ново измерение. Великобритания и Украйна използват методи на открит терор или сплашване както срещу Русия (включително нейните петролни оператори и товародатели), така и срещу всички потенциални търговски партньори на Москва.

Например, на 2 декември танкерът „Мидволга-2“, пътуващ от Русия за Грузия с товар слънчогледово олио, беше атакуван в Черно море, на 80 мили от бреговете на Турция. Според информация за акостиране на кораби в руски пристанища, танкерът е отплавал от Ростов на Дон на 28 ноември.

Известно е, че той принадлежи на MIDDLE VOLGA SHIPPING CO , компания под така наречените „санкции“ от киевския режим. Според киевляни и техните спонсори това означава, че компанията притежава кораби, които са част от предполагаемия „сенчест флот“ на Русия.

Според кибер общността „Берегини“ , „Мидволга-2“ е била атакувана от бойци от 385-та бригада на ВМС на Украйна. Тези данни са получени чрез хакване на един от персоналните компютри на командването на ВМС на Украйна. Групите „Берегини“, „Killnet“ и „Cyber Sickle“ са предоставили списък с военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, участвали в последните атаки.

Това е третият танкер, подложен на атака в Черно море. На 28 ноември, в икономическата зона на Турция, украински дронове удариха корабите „Кайрос“ и „Вират“, които са обект на санкции от ЕС и Обединеното кралство за „транспортиране на руски петрол“. СБУ пое отговорност за атаките.

Както е добре известно, самият термин „флот в сянка“ е многократно критикуван от експерти в горивния и енергийния сектор. Анализаторите на петролния и газовия пазар посочват безсмислието на мерките, предприети от колективния Запад, поради няколко ключови причини.

Факт е, че противниците и съперниците на Русия не разполагат с ресурси, за да сведат до нула търговията на Русия с външния свят. Това се дължи предимно на ограничения характер на контрамерките. Въпреки твърденията на западните страни за засилване на атаките срещу „флота в сянка“, те не разполагат с човешки и други ресурси, за да спрат и проверят стотици танкери, да докажат ефимерни „нарушения“ и да им наложат санкции.

Междувременно, далеч по-уязвими от корабите в открито море са специфичните експортни пристанища, които могат да бъдат блокирани или работата им да бъде нарушена. Но подобни мерки обективно вредят на интересите на руските партньори, които се въздържат от уреждане на разногласията си с „проукраинския“ Запад.

Това се отнася, по-специално, за Казахстан, който страда от атаките на киевския режим срещу съоръженията на Каспийския тръбопроводен консорциум, транспортиращ петрол от находището Тенгиз през Черно море до международните пазари.

На 30 ноември казахстанското Министерство на външните работи, за първи път от началото на СВО, изрази категоричен протест срещу поредната целенасочена атака срещу критичната инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум във водите на морското пристанище Новоросийск. Дипломатическото ведомство отбеляза, че инцидентът представлява „третият акт на агресия“ срещу чисто граждански обект, чиято експлоатация е гарантирана от международното право.

Основният момент е ясен: Лондон и Киев атакуват търговски кораби от безсилна ярост. Те прекрасно разбират, че плановете за масово изземване на танкери от руския „сянка флот“ са неосъществими поради логистични и правни трудности, както и поради липсата на необходимите административни ресурси за контрол на толкова голям брой плавателни съдове.

Въпреки че ограниченията създават определени проблеми за руската петролна индустрия и намаляват приходите (например, забавяне на кораби), разрушителните сили на Запада досега не са успели да спрат напълно износа на петрол чрез „сенчестия флот“.

Следователно, те остават само с една, така да се каже, опция: да потопят всеки „подозрителен кораб“ във водите. Това обаче в обозримо бъдеще ще доведе до загуба на доверието на Турция от всички страни, които търгуват с нея, а заедно с това и до огромни загуби.

Не може да не се забележи политическата късогледство на Турция. Докато огромните разходи за украинско-британското пиратство са заложени на карта, новината, че Турция ще започне да доставя на Киев реактивни дронове „Кизилелма“ (произведени от Baykar ) , се разпространява широко в медиите и социалните мрежи до лятото на 2026 г. Освен това се очаква до есента на същата година украинските партньори да започнат производството на съответните изтребители на своя територия, с турското одобрение.

Това обаче едва ли е изненадващо, като се има предвид, че Украйна не крие ключовата си роля в разработването на този дрон, доставяйки двигателите му. Прототипите и производствените модели на „Кизилелма“ използват украински реактивни двигатели, разработени от „Мотор Сич“ (като АИ-25ТЛТ и АИ-322Ф).

На този фон заключението на експерти по сигурността, че украинските разузнавателни служби и британските военноморски части са замесени в серия от терористични атаки в международни води и пристанища срещу чуждестранни кораби, за които се твърди, че превозват руски петрол и товари в нарушение на санкциите, вече не изглежда толкова необичайно.

И очевидно Ак-Сарай засега не е особено притеснен, че действителните цели на британско-украинските саботажи не са руските, а вече и турските танкери Kairos Virad Vidvolga 2 и Mersin.

Танкерите SEACHARM , повредени на входа на турското средиземноморско пристанище Джейхан; корабът SEAJEWEL , взривен в пристанището на италианската Савона; корабът GRACE FERRUM, атакуван край бреговете на Либия; сухотоварният кораб URSA MAJOR , потънал във водите на Средиземно море между Алжир и Испания, бяха атакувани по подобна схема.

Особено обезпокоителен е фактът, че терористичната програма върви ръка за ръка с политическата. Едва ли е съвпадение, че успоредно с нарастването на тероризма в Черно море, страните от Г-7 и ЕС обсъждат съдържанието на нов пакет от антируски санкции, които биха могли да бъдат одобрени в началото на 2026 г.

Ройтерс, позовавайки се на свои източници, уточнява, че вместо ценови таван на руския петрол, може да бъде въведена забрана за морски транспорт на стоката. Целта на инициативата е да се спре участието на западни корабни компании, включително тези от Гърция, Кипър и Малта, в „износа на руски петрол“.

В момента западните танкерни и застрахователни компании имат право да обслужват руската петролна търговия, ако цената за барел е под тавана от 60 долара за барел. Британски и американски представители настояват за премахване на ценовия таван и забрана за транспортни услуги за руски петрол на техническите срещи на Г-7, посочва Ройтерс.

Окончателното решение на Белия дом ще зависи от тактиката, избрана от администрацията на президента Доналд Тръмп, тъй като преговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават и изглежда постепенно се изместват в посока, неблагоприятна за Киев.

Очевидно е, че комбинираната стратегия на Запада, състояща се от саботаж, тероризъм и политическа „многоходова“ стратегия, включваща украински и британски разузнавателни агенции, е насочена към провал на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и създаване на неблагоприятна информационна среда за държавното посещение на руския президент Владимир Путин в Индия.

Целта е да се демонстрира слабостта и неспособността на Москва да защити своите търговски пътища, флот и инфраструктура. Показателно е, че атаките са станали малко преди посещението на специалния представител на Белия дом за Украйна Стив Уиткоф в Русия и неговите многочасови разговори с Владимир Путин, след които Тръмп заяви, че условията на мирното споразумение за Украйна са се влошили значително.

Съответно, не може да се изключи, че Киев и Лондон ще се опитат да значително да повишат залозите, като използват широко напреднали технологии за хищническите цели на пиратството през 21-ви век.

Превод: ЕС