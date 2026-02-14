/Поглед.инфо/ Среща между ръководството на ПП АБВ и извънредния и пълномощен посланик на Република Куба в България постави във фокус последиците от засиления санкционен режим на САЩ срещу Хавана. Кубинската страна представи официални декларации, в които категорично отхвърля обвиненията за участие в терористична дейност и подчертава тежките хуманитарни последици от ограниченията върху горивата, търговията и достъпа до ключови ресурси. От своя страна АБВ заяви готовност да информира българските и европейските институции и да търси реална подкрепа чрез хуманитарни и фармацевтични канали, както и чрез инициативи за културно сътрудничество.

Председателят на ПП АБВ Румен Петков, председателят на АБВ – София Христо Колев и дипломатът Андрей Караславов проведоха официална среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Куба в Република България Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан.

По време на разговора посланик Гарсия Хордан представи пред ръководството на АБВ две официални декларации на кубинското правителство, свързани с предприетите от Съединените американски щати действия и засиления санкционен режим срещу страната. От кубинска страна бе изразено остро възмущение от включването на Куба в списъци, свързани с тероризъм, както и от икономическите ограничения, които според Хавана водят до тежки хуманитарни последици за населението.

В декларациите се подчертава, че ограниченията върху доставките на горива и търговията създават сериозни затруднения за функционирането на обществени системи, включително здравеопазването и образованието, и поставят страната в условия на дълбока икономическа и социална криза.

Куба категорично отхвърля обвиненията за участие в терористични дейности, заявява политика на нулева толерантност към финансирането на тероризма и потвърждава готовността си за международно сътрудничество в сферата на сигурността

Представителите на ПП АБВ заявиха, че ще запознаят народни представители и българските евродепутати с изложената информация за реалното състояние в страната. Партията ще потърси контакт с хуманитарни организации, фармацевтичния сектор и други партньори с цел оказване на подкрепа за кубинския народ, включително чрез съдействие за лекарства, хранителни продукти и развитие на земеделието.

АБВ ще информира и партньорите си в лявото политическо пространство, както и българските представители в европейските институции, като ще настоява за ясна позиция в подкрепа на кубинския народ и за преодоляване на ограниченията, които, по думите на участниците в срещата, противоречат на принципите на международното право.

В рамките на разговора председателят на АБВ – София Христо Колев предложи организирането на културна вечер на българо-кубинското творчество в рамките на инициативата „Културен салон АБВ“, като предложението бе прието с удовлетворение от посланик Гарсия Хордан.

