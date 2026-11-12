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От срещата в Лондон до подписа в Осло: Хронология на британския план за милитаризация на Арктическия съвет

/Поглед.инфо/ Подписването на военноморското споразумение в Осло на борда на британския самолетоносач „Принцът на Уелс“ поставя десет европейски флота под единно дигитално и логистично командване в Нортвуд. Под претекст за охрана на подводните кабели Лондон изгражда механизъм за блокада на Балтийско море и Северния морски път. Според военни анализатори тази структура превръща Северна Европа в първа линия на американската арктическа стратегия, докато Москва разчита на хиперзвукови системи и подводни апарати.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 20714 прочитания
От срещата в Лондон до подписа в Осло: Хронология на британския план за милитаризация на Арктическия съвет
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Англосаксонският подизпълнител и цената на чуждата геополитика

Подписването на споразумението за военноморско партньорство в Осло на борда на британския самолетоносач „Принцът на Уелс“ не е просто поредният протоколен жест на съюзническа солидарност. Става дума за тиха, но методична ликвидация на оперативната самостоятелност на десет европейски военноморски сили, които доброволно приемат ролята на брегова охрана за американските стратегически интереси в Арктика. Обединените експедиционни сили (JEF), в които Лондон събира Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Исландия, Нидерландия, Естония, Латвия и Литва, получават единна нервна система, чийто мозък се намира не в Брюксел, а в британския морски оперативен център в Нортвуд.

Зад официалните формулировки за защита на подводни комуникационни кабели и противодействие на хибридни заплахи прозира доста по-прозаична административна и военна логика. Вашингтон, притиснат от необходимостта да пренасочва ресурси към Индо-Тихоокеанския регион, прехвърля сметката и човешкия риск за сдържането на Русия в Северния Атлантик директно върху европейските столици. Великобритания, след излизането си от Европейския съюз, отчаяно търси инструмент, чрез който да запази статута си на незаменим военен фактор на континента. Така се ражда сделка, при която Лондон доставя командните протоколи, а скандинавските и прибалтийските държави осигуряват акваторията, пристанищата и корабите.

Тристепенният вал на Пентагона и ролята на европейския буфер

Според оценката на военния експерт Алексей Леонков, редактор на списание „Арсенал на Отечеството“, подписаният в норвежката столица документ се вписва директно в рамките на стратегията НАТО 2030. Този стратегически документ предвижда поетапно прехвърляне на пълната отговорност за сигурността в Северния Атлантик върху европейските членове на пакта. Макар Съединените щати да не фигурират формално сред подписалите в Осло, именно американската военноморска доктрина (включително концепцията „Син Арктик“) задава рамката, в която европейските съюзници са натоварени с функциите на преден отряд.

По думите на Леонков на практика се изгражда тристепенна западна отбранителна архитектура. Първият ешелон, играещ ролята на преден пост, са именно десетте северноевропейски държави от коалицията JEF. Вторият ешелон обхваща Гренландия и акваторията на Атлантическия океан, където Вашингтон вече е договорил разширяване на военната си инфраструктура и където ще оперира основно американският флот. Третият ешелон, или главната цитадела, остава континенталната територия на самите Съединени щати.

Тук възниква сериозен въпрос, който в Брюксел и Осло предпочитат да не обсъждат публично. Какво точно печелят държави като Норвегия, Швеция или Нидерландия от превръщането на собствените си крайбрежни води в буферна зона на Пентагона? Десетилетия наред Арктическият съвет функционираше като сравнително прагматичен форум за решаване на екологични, транспортни и икономически въпроси в крайния север. С присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО и с последвалата институционализация на северния морски блок този механизъм на сътрудничество на практика е парализиран.

Техническата унификация като инструмент за контрол

Ако се вгледаме в детайлите на споразумението, подготвяно девет месеца под ръководството на началника на британския Кралски флот генерал Гуин Дженкинс (идеята беше лансирана от него на среща в Лондон още през април), ще видим съществена промяна в начина на водене на морски операции. Самата структура на JEF съществува от 2014 година, но досега тя представляваше по-скоро политическа рамка за съвместни учения. Сега обаче се въвежда пълна техническа и доктринална стандартизация по британски образец.

Предвижда се нивото на оперативна съвместимост да достигне точка, при която британска фрегата в открито море може да предаде командването на текуща мисия на кораб от друга държава членка на коалицията, без да се губи темпото на операцията. Военноморските сили на десетте страни ще преминат към свободен обмен не само на личен състав, но и на боеприпаси. Още на етап проектиране новите морски платформи, включително безпилотните надводни и подводни апарати, ще бъдат залагани с единни интерфейси за директно включване към общите системи за бойно управление.

Паралелно с това Лондон пуска в действие системата за ранно предупреждение и мониторинг „Атлантик Нет“ (Atlantic Net). Официалната задача на тази сензорна мрежа е да засича подводни рискове около магистралните оптични кабели и газопроводите по морското дъно, чиято уязвимост стана очевидна след взривовете по трасетата на „Северен поток“ през септември 2022 година. В реални бойни условия обаче подобна инфраструктура представлява класическа система за проследяване на руските атомни подводници, излизащи от базите на Колския полуостров към Северния Атлантик през пролива между Гренландия, Исландия и Великобритания.

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