/Поглед.инфо/ Войните рядко започват като войни. Те започват като „ограничени операции“, „превантивни удари“ или „демонстрация на сила“. Но когато първоначалният натиск не доведе до политически резултат, стратегията започва да се променя, фронтовете се разширяват, а конфликтът започва да търси нови инструменти. Именно това се случва днес около Иран. Съединените щати постепенно се оказват в ситуация, в която всяка следваща стъпка носи по-голям риск от предишната – директна ескалация, стратегическо отстъпление или опасната игра на прокси войната.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите конфликти като сблъсък на дълбоки стратегически интереси, които могат да променят целия международен ред.

Иранското тресавище: как една „ограничена операция“ започва да се превръща във война без изход

В международната политика има един почти железен закон, който се повтаря от Виетнам до Ирак и от Афганистан до Сирия: най-опасният момент за една велика сила не е началото на войната, а моментът, в който тя започва да разбира, че войната няма бърз край. Именно тогава се появява онова, което стратегическата теория нарича „ефект на тресавището“ – ситуация, в която всяка следваща стъпка прави излизането от конфликта по-трудно от предишната.

Точно в тази точка започва да се оказва днес американската стратегия спрямо Иран.

Първоначалната логика на операцията беше относително проста и добре позната от последните десетилетия на американската външна политика. Бърз военен натиск, демонстрация на технологическо превъзходство и политически сигнал, че Вашингтон е готов да премине към по-твърди действия, ако Техеран не направи отстъпки. Подобен модел работеше в редица конфликти – той разчиташе на психологическия ефект от военната мощ.

Но тук започва първият стратегически проблем.

Иран не е държава, която реагира по модела на малките регионални режими, срещу които Съединените щати са воювали през последните десетилетия. Иран е изградил през последните четиридесет години цяла архитектура на стратегическа устойчивост. Тази архитектура включва не само военни ресурси, но и разклонена мрежа от съюзници, партньори и прокси структури в целия Близък изток.

Именно тази система прави Иран изключително труден противник за класическа военна операция.

Когато подобна държава бъде поставена под военен натиск, тя рядко реагира чрез бързо отстъпление. Напротив – най-често тя реагира чрез разширяване на конфликта и чрез мобилизация на вътрешния политически ресурс. Това е добре известна логика в геополитиката: външният натиск често консолидира режимите, които се опитва да разклати.

Именно тук започва да се появява вторият симптом на тресавището – постепенното разширяване на аргументите за войната.

В началото операцията се обясняваше като ограничена мярка за сигурност. След това започна да се говори за предотвратяване на по-широка заплаха. Малко по-късно в публичния дебат се появиха формулировки, свързани с необходимостта да бъде „разклатена“ иранската система на влияние в региона.

Когато подобни промени в аргументацията започнат да се появяват толкова бързо, това обикновено означава едно – политическата стратегия започва да догонва реалността на войната.

Точно това започват да отбелязват и редица американски медии и анализатори. В последните дни в американския политически дебат все по-често се появява въпросът, който всяка администрация се страхува да чуе: „Как изглежда победата?“

Този въпрос е опасен, защото често няма ясен отговор.

А когато една война няма ясно дефинирана крайна цел, тя започва да се движи по инерцията на самия конфликт. Политиците започват да вземат решения не защото са част от дългосрочна стратегия, а защото са принудени да реагират на ситуацията.

Тук се появява и третият елемент на тресавището – вътрешнополитическият натиск.

В Съединените щати вече започва дебат, който постепенно се измества от въпроса дали действията срещу Иран са „правилни“, към много по-неудобния въпрос дали те изобщо имат достатъчно ясна политическа и правна рамка. Подобни дебати винаги са сигнал, че конфликтът започва да се превръща в проблем не само на външната политика, но и на вътрешната стабилност.

Историята показва, че именно тук се крие най-големият риск за всяка администрация.

Защото войната има две бойни полета – едното е на фронта, а другото е вътре в самата държава. Ако второто бойно поле започне да се пропуква, дори най-силната армия може да се окаже стратегически парализирана.

Именно затова въпросът за Иран вече не е само въпрос на военна операция.

Той постепенно се превръща във въпрос за това дали Съединените щати са започнали конфликт, чийто край вече не могат да определят сами.

Нетаняху и стратегическата дилема на Тръмп: съюз, влияние или геополитически капан

Колкото повече конфликтът около Иран се разширява, толкова по-настойчиво започва да се появява един въпрос, който до съвсем скоро изглеждаше почти табу в американската политическа среда. Дали Съединените щати действително водят собствена стратегия в тази криза или постепенно са били въвлечени в стратегически сценарий, формулиран извън Вашингтон.

Този въпрос не се появява случайно.

В последните седмици редица американски медии започнаха да обръщат внимание на напрежението вътре в самата политическа коалиция на Доналд Тръмп. Част от коментаторите, особено в средите около движението „Америка на първо място“, започнаха открито да поставят проблема за ролята на Израел в ескалацията около Иран. Тази тема постепенно излезе от периферията на политическия дебат и започна да се обсъжда в основните медийни пространства.

Някои анализатори формулират тезата по изключително остър начин. Според тях израелската стратегия спрямо Иран от години се стреми към пряка конфронтация, която да отслаби или дори да дестабилизира иранската държава. Тази стратегия, твърдят те, се опира на идеята, че само чрез силен външен натиск може да бъде ограничена ролята на Техеран в региона.

От тази гледна точка е напълно логично Израел да търси възможно най-широка американска подкрепа.

Но именно тук започва стратегическата дилема на Вашингтон.

За Израел Иран е екзистенциален противник. За Съединените щати той е опасен, но регионален играч. Разликата между тези две оценки е огромна. За Израел отслабването на Иран е въпрос на национално оцеляване. За Америка подобна стратегия означава риск от дългосрочна война в един от най-нестабилните региони на света.

Тази разлика в стратегическите хоризонти започва да поражда въпроси и вътре в американската политика.

В редица публикации и коментари вече се появява тезата, че администрацията на Тръмп постепенно е попаднала в ситуация, в която всяко следващо решение е силно обвързано със стратегическите интереси на Израел. Това не означава непременно, че Вашингтон е действал под външен натиск. Но означава, че съюзническата логика започва да определя рамката на американските действия.

Тук трябва да се разбере една фундаментална особеност на международната политика.

Съюзите рядко са напълно симетрични.

В много случаи по-малкият съюзник може да тласне по-големия към конфликти, които той самият не би избрал при други обстоятелства. Това се случва, когато интересите на съюзниците съвпадат в краткосрочен план, но се разминават в стратегическата перспектива.

Именно така някои анализатори описват настоящата ситуация.

Те не твърдят, че Израел „контролира“ американската политика. Подобно твърдение би било прекалено опростено. Но те поставят въпроса дали съюзът между Вашингтон и Тел Авив постепенно не е създал динамика, в която американската администрация е принудена да следва логика на ескалация, която вече трудно може да обърне.

Тук се появява личната дилема на Доналд Тръмп.

Той изгради своята политическа идентичност върху обещанието, че ще избягва нови големи войни и ще поставя американските интереси над всичко останало. Но конфликтът около Иран го поставя в ситуация, в която всяко решение носи сериозни рискове.

Ако той реши да намали напрежението, рискува да бъде обвинен, че е изоставил съюзник и е показал слабост пред Техеран. Ако обаче продължи ескалацията, може да въвлече Съединените щати в продължителен конфликт, който противоречи на собствената му политическа философия.

Именно затова в американските медии започва да се говори за „геополитически капан“.

Този термин не означава, че някой съзнателно е поставил Вашингтон в безизходна ситуация. По-скоро става дума за динамика, в която поредица от стратегически решения постепенно ограничават възможностите за маневриране.

В подобни ситуации политическите лидери често започват да търсят алтернативни инструменти.

Ако директната военна ескалация е твърде рискована, а отстъплението твърде скъпо политически, остава третият вариант – асиметрична стратегия, която да промени баланса без да доведе до пряка война.

Именно тук започва да се появява новият елемент в анализа на конфликта.

Елементът, който все по-често се споменава в международните медии и анализи – вътрешният фронт на самия Иран.

А когато вниманието на стратегическите анализатори започне да се насочва към вътрешните разломи на една държава, това обикновено означава само едно.

Конфликтът навлиза в нова и много по-сложна фаза.

Кюрдският фактор: когато войната започва да търси вътрешния фронт на Иран

Когато една война започне да се затруднява на фронта, стратегиите почти винаги започват да търсят други посоки на натиск. Това е стар принцип на геополитиката: ако не можеш да пречупиш противника отвън, опитваш се да го разклатиш отвътре. Именно в този момент на сцената се появяват онези фактори, които дълго време са стояли в периферията на конфликта, но внезапно започват да придобиват ново значение.

В случая с Иран този фактор се нарича етническа мозайка.

Иранската държава е една от най-старите и устойчиви политически структури в Близкия изток, но тя никога не е била напълно еднородна. Освен персийското мнозинство в страната живеят десетки милиони хора от различни етнически групи – азери, кюрди, араби, балучи, туркмени. В продължение на десетилетия иранската държава успява да поддържа относително стабилен баланс между тези общности, като ги интегрира в една по-широка национална рамка.

Но историята на модерните конфликти показва, че етническите различия могат бързо да се превърнат в стратегически инструмент, когато една държава бъде поставена под силен външен натиск.

Именно тук започва да се появява кюрдският фактор.

През последните седмици няколко международни медии съобщиха за контакти между американски структури и кюрдски политически и военни групи, които действат в региона на Иракски Кюрдистан и в пограничните райони около Иран. Според тези публикации се обсъждат възможности за операции, които биха могли да окажат натиск върху иранските сили за сигурност в северозападната част на страната.

Самият факт, че подобни разговори се водят, е изключително показателен.

Той означава, че във Вашингтон вече се разглеждат сценарии, които излизат извън рамката на класическата военна операция. Когато стратегическите планове започнат да включват вътрешните разломи на противника, това почти винаги означава, че конфликтът навлиза в нова фаза.

Но кюрдският фактор е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед.

Кюрдите са най-голямата етническа общност в света, която няма собствена държава. Те живеят на територията на няколко държави – Турция, Ирак, Сирия и Иран. Именно тази географска разпокъсаност превръща кюрдския въпрос в една от най-чувствителните теми в целия Близък изток.

Всяко движение по тази тема неизбежно предизвиква реакция не само от една държава, а от целия регион.

Ако кюрдски групи започнат да се превръщат в инструмент на натиск срещу Иран, това няма да остане изолиран процес. Турция например традиционно гледа на всяко засилване на кюрдските въоръжени структури като на пряка заплаха за собствената си национална сигурност. Багдад също би бил изключително внимателен към всяка операция, която може да дестабилизира северните райони на Ирак.

Именно тук се появява най-големият риск на подобна стратегия.

Когато една велика сила започне да използва вътрешни етнически разломи като инструмент на геополитически натиск, тя неизбежно отваря процеси, които трудно могат да бъдат контролирани. Етническите конфликти имат собствена логика и собствена динамика. Те могат да бъдат запалени сравнително лесно, но много трудно могат да бъдат угасени.

Точно затова редица анализатори предупреждават, че всяка стратегия, която се опира на вътрешна дестабилизация на Иран, може да доведе до много по-широки последствия, отколкото първоначално се очаква.

Техеран също разбира отлично тази опасност.

През последните години иранската държава инвестира значителни ресурси именно в укрепване на вътрешната си стабилност. Силовите структури на страната са добре подготвени за сценарии, които включват вътрешни бунтове или въоръжени действия на отделни групи. Това означава, че всеки подобен опит за натиск вероятно ще бъде посрещнат с много твърда реакция.

А когато една държава реагира по този начин, конфликтът започва да придобива ново измерение.

Той престава да бъде просто външнополитически сблъсък и започва да се превръща в борба за вътрешната стабилност на самата държава.

Именно това е моментът, в който войните започват да стават най-опасни.

Защото когато един конфликт премине границата между външна конфронтация и вътрешна дестабилизация, той вече трудно може да бъде ограничен в рамките на първоначалния сценарий.

А точно към тази граница започва да се приближава днес кризата около Иран.

Прокси стратегията: когато войната се премества от фронта към вътрешната ерозия на държавата

Когато една велика сила започне да разбира, че директната военна конфронтация няма да донесе бърз резултат, стратегическото мислене почти винаги започва да търси друг тип инструменти. Именно в такива моменти в международната политика се появява това, което анализаторите наричат прокси стратегия – използване на местни сили, вътрешни напрежения и регионални актьори, за да бъде отслабен противникът без пряка и мащабна война.

Тази логика е добре позната от втората половина на XX век.

По време на Студената война големите сили често избягваха директна конфронтация и предпочитаха да водят своите конфликти чрез посредници. Афганистан, Ангола, Никарагуа, Сирия – всички тези войни бяха примери за подобен модел. Големите сили рядко се биеха пряко една срещу друга, но конфликтите им се водеха чрез други армии, други общества и други държави.

Именно тази историческа логика започва да се появява днес и в анализа на кризата около Иран.

Все повече международни наблюдатели започват да говорят за възможността Вашингтон да се опита да премести центъра на конфликта от директната военна конфронтация към по-сложна стратегия на вътрешен натиск. Това би означавало комбинация от икономически натиск, информационни операции, подкрепа за различни политически групи и – в най-крайния вариант – използване на въоръжени структури, които действат по периферията на иранската държава.

Подобна стратегия има една очевидна привлекателност.

Тя позволява на една велика сила да оказва сериозен натиск върху противника си, без да въвлича собствената си армия в продължителен и скъп конфликт. За една американска администрация това има и ясно вътрешнополитическо значение. Американското общество е силно чувствително към дълги войни и към загуби на собствените си войници. Прокси стратегията изглежда като начин да се упражни натиск, без да се плаща пълната цена на войната.

Но историята показва, че този модел има и друга страна.

Прокси войните почти никога не остават ограничени. Причината е проста: силите, които се използват като инструмент на натиск, имат собствени цели. Те рядко действат единствено в интерес на външната сила, която ги подкрепя. В определен момент тези сили започват да следват собствена логика, която може да доведе до нови и непредвидими конфликти.

Именно затова много анализатори предупреждават, че всяка стратегия, насочена към вътрешна дестабилизация на Иран, носи риск от много по-широка регионална ескалация.

Иран не е изолирана държава. Той е ключов играч в една сложна мрежа от регионални отношения, които включват Близкия изток, Кавказ и Централна Азия. Всяко сериозно разклащане на иранската стабилност неизбежно ще има последствия далеч извън границите на самата страна.

Точно тук се появява и вторият голям проблем на прокси стратегията.

Тя предполага, че вътрешният натиск може постепенно да отслаби държавата отвътре. Но в много случаи се случва точно обратното. Външният натиск може да доведе до консолидация на властта и до мобилизация на обществото около идеята за защита на държавата.

Това е механизъм, който се наблюдава многократно в историята.

Когато една държава бъде поставена под силен външен натиск, вътрешните противоречия често отстъпват на заден план. Обществото започва да възприема конфликта не като политически спор, а като въпрос на национално оцеляване. Именно тогава режимите, които изглеждат нестабилни отвън, могат да се окажат много по-устойчиви, отколкото предполага външният наблюдател.

Именно затова някои анализатори започват да предупреждават, че опитът да бъде разклатен Иран отвътре може да доведе до точно обратния ефект – укрепване на държавата и по-широка мобилизация на обществото.

Тук се появява и последният, най-сложен елемент на кризата.

Ако Вашингтон се опита да премести конфликта към вътрешния фронт на Иран, това ще означава, че войната навлиза в нова фаза. Фаза, в която границата между външна конфронтация и вътрешна дестабилизация започва да се размива.

А когато тази граница бъде премината, конфликтите почти винаги стават много по-трудни за контролиране.

Именно затова редица наблюдатели вече започват да предупреждават, че кризата около Иран може да се превърне в една от най-опасните геополитически конфронтации на нашето време.

Защото когато великите сили започнат да използват вътрешните слабости на държавите като инструмент на натиск, те често откриват сили, които вече не могат да управляват.

И тогава войната престава да бъде внимателно изчислена стратегия.

Тя започва да се превръща в процес, който се развива по собствена логика.

Войната, която може да промени целия Близък изток

В историята на геополитиката има моменти, които първоначално изглеждат като поредната регионална криза, но постепенно се оказват повратна точка за цялата международна система. Войната в Ирак през 2003 г. беше един такъв момент. Арабската пролет – друг. Днес все повече анализатори започват да поставят въпроса дали конфликтът около Иран не се превръща в следващия подобен исторически възел.

Причината е проста.

Тази криза не е просто поредното напрежение между две държави. Тя се развива в центъра на регион, който вече е наситен с конфликти, стратегически съперничества и исторически напрежения. Именно затова всяка ескалация около Иран неизбежно започва да засяга много по-широк кръг от играчи – от Израел и държавите от Персийския залив до Турция, Русия и Китай.

Но най-голямата опасност на този конфликт не е само географската му ширина.

Истинският риск се крие в начина, по който той постепенно променя самата логика на международната политика. Ако кризата навлезе в етап на вътрешна дестабилизация на Иран, това ще означава, че една от най-големите държави в Близкия изток се превръща в арена на сложна прокси конфронтация.

Подобни конфликти почти никога не остават ограничени.

Историята показва, че когато една държава започне да се разклаща отвътре под външен натиск, последствията могат да бъдат драматични. Регионалният баланс на силите се променя, нови играчи се появяват на сцената, а старите съюзи започват да се пренареждат.

Именно затова редица стратегически анализатори започват да предупреждават, че опитът за вътрешна ерозия на Иран може да отвори процеси, които ще променят целия Близък изток.

Но съществува и друг, не по-малко важен въпрос.

Какво означава тази криза за самите Съединени щати?

През последните две десетилетия американската външна политика многократно се сблъсква с един и същ проблем. Военната мощ на страната е огромна, но политическите резултати от използването на тази мощ често се оказват много по-сложни и непредвидими, отколкото се очаква първоначално.

Ирак, Афганистан, Сирия – всички тези конфликти показаха, че военната сила може да събори режими, но много по-трудно може да създаде стабилен политически ред.

Именно затова въпросът за Иран е толкова чувствителен.

Ако Съединените щати се окажат въвлечени в продължителна конфронтация с Техеран, това може да се превърне в още един стратегически тест за американската политика в Близкия изток. Тест, който ще покаже дали Вашингтон е способен да управлява сложните процеси на регионалната политика или ще бъде принуден отново да реагира на събития, които постепенно излизат извън неговия контрол.

Тук се връщаме към началния въпрос на този анализ.

Дали Съединените щати са попаднали в геополитически капан около Иран?

Отговорът вероятно е по-сложен от еднозначното „да“ или „не“. В международната политика капаните рядко са резултат от едно единствено решение. Те обикновено се създават постепенно – чрез поредица от действия, които в краткосрочен план изглеждат логични, но в дългосрочен план започват да ограничават възможностите за маневриране.

Именно така изглежда днес ситуацията около Иран.

Вашингтон се намира между няколко трудни избора. Директната ескалация може да доведе до голяма регионална война. Отстъплението може да бъде възприето като стратегическа слабост. А прокси стратегията може да отвори процеси, които никой няма да може да контролира.

Историята на великите сили показва, че именно в такива моменти се правят най-важните стратегически решения.

Защото когато една война започне да се води без ясно определена крайна цел, тя престава да бъде инструмент на политиката.

И тогава се случва нещо, което геополитиката познава от векове.

Войната започва да диктува решенията на политиците.

А не обратното.