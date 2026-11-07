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Свят

Отбранителният модел на Техеран пречупи вашингтонския сценарий от Венецуела

/Поглед.инфо/ Резултатите от междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември 2026 г. превърнаха военната операция срещу Иран в сериозна институционална пречка за Белия дом. Загубата на републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената оставя на Доналд Тръмп точно два месеца – до 3 януари 2027 г. – за да приключи конфликт, погълнал над 47 милиарда долара и изчерпал критична част от прехващачите за противовъздушна отбрана. Въпреки ликвидирането на Али Хаменей и нанесените над 13 500 въздушни удара, децентрализираната структура на Корпуса на стражите на ислямската революция запазва съпротивата. Времето изтича, а изпразването на американските арсенали вече засяга баланса на силите в Източна Европа и Индо-Тихоокеанския регион.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22238 прочитания
Отбранителният модел на Техеран пречупи вашингтонския сценарий от Венецуела
ИИ генерирана
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По публикации на Царьград, The Paper, Military Balance, доклади на Бюджетната служба на Конгреса на САЩ и чуждестранни военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Децентрализираният модел на КСИР и неутрализирането на обезглавяващия удар

Операцията „Епична ярост“, започнала на 28 февруари 2026 г. с масирани въздушни удари на САЩ и Израел, разчиташе на тактическа схема, която Белият дом вече беше тествал успешно месец по-рано във Венецуела. На 15 януари 2026 г. американски специални части отвлякоха Николас Мадуро в Каракас, което доведе до бърз колапс на управляващата структура и принуди заместниците му да приемат условията на Вашингтон. Според оценки на военни анализатори, Белият дом е предположил, че физическото премахване на върховния лидер Али Хаменей и висшия команден състав на Иран в първите часове на атаката ще предизвика сходна парализа в Техеран.

Реалността на терен обаче се оказа различна. За разлика от латиноамериканските авторитарни модели, изградени около една фигура, Ислямската република прилага от 2005 г. насам т.нар. доктрина за „мозаечна отбрана“ (Mosaic Defence). Концепцията е разработена от Центъра за стратегически изследвания на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) под ръководството на генерал Мохамад Али Джафари. Тя предвижда пълна административна и военна децентрализация на страната на 31 автономни провинциални команди.

Всяко от тези 31 регионални командвания разполага със собствени складове за оръжие, автономна комуникационна мрежа, подразделения на КСИР и мобилизационни структури на народното опълчение „Басидж“. По данни от западни разузнавателни източници, командният състав функционира по принципа Auftragstaktik (мисионно командване) – при прекъсване на връзката с Техеран, местните командири имат предварително одобрени правомощия да провеждат самостоятелни ракетни, артилерийски и партизански операции.

Освен това Техеран задейства и протокола „Четвърти наследник“ (Fourth Successor model), при който за всяка ключова административна или военна позиция са назначени и дублирани четирима последователни заместници, чиято идентичност не се оповестява публично. Унищожаването на централния щаб не спира изстрелването на балистични ракети и дронове, тъй като пусковите инсталации са разпределени в подземни тунели („ракетни градове“) в провинциите Хормозган, Керманшах и Исфахан.

Счетоводството на войната: 47,1 милиарда долара и дефицит на прехващачи

Към средата на октомври 2026 г. преките разходи на САЩ за кампанията срещу Иран достигнаха 47,1 милиарда долара според неофициални изчисления на експерти, анализиращи данни от Пентагона. Структурата на тези разходи разкрива сериозен натиск върху американския военен бюджет: 29 милиарда долара са отишли единствено за спешно възстановяване на изразходвани боеприпаси, 6,1 милиарда долара за подмяна на унищожена или повредена техника, а 11,9 милиарда долара представляват преки оперативни разходи за поддръжка на контингента.

Въздушните и морските загуби на американските сили също се увеличават. Според публикувани в специализирани издания анализи, до началото на октомври са загубени или изведени от строя над 80 летателни апарата. В това число влизат най-малко 45 разузнавателно-ударни безпилотни летателни апарата MQ-9 Reaper, 12 изтребителя-бомбардировача F-15E Strike Eagle и 7 самолета-презареждачи KC-135 Stratotanker. Честото използване на танкерите KC-135 за осигуряване на непрекъснати въздушни патрули доведе до критично износване на ресурса на двигателите им.

Най-сериозният проблем за Комитета на началник-щабовете на САЩ обаче е консумацията на зенитни и противоракетни боеприпаси:

  • До август 2026 г. американските сили са изстреляли приблизително 1700 ракети-прехващачи PAC-3 MSE за системите MIM-104 Patriot.
  • Изразходвани са около 200 противоракети за противоракетния комплекс THAAD.
  • В Червено море и Персийския залив корабните системи Аегис (Aegis) са изстреляли над 150 ракети SM-3 и SM-6 за прихващане на ирански противокорабни и балистични ракети.

Тази консумация представлява между 50% и 65% от общите оперативни запаси на Въоръжените сили на САЩ към началото на 2026 г. Производственият капацитет на американската отбранителна индустрия не позволява бързо попълване. Дори след подписаното през януари 2026 г. споразумение между Пентагона и Lockheed Martin за поетапно увеличаване на производството на PAC-3 MSE от 600 на 2000 бройки годишно, за достигането на тези нива ще са необходими поне три до пет години. Бюджетната служба на Конгреса (CBO) оценява, че всеки следващ месец на активни бойни действия добавя между 2 и 3 милиарда долара към сметката, без да се отчитат потенциалните загуби на скъпоструваща корабна техника.

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