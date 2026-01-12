/Поглед.инфо/ Париж отлага референдума за бъдещето на Нова Каледония и залага на „Буживалското споразумение“ – компромис, отхвърлен от основното движение за независимост. Под прикритието на ООН и с мълчаливата подкрепа на Европейски съюз, Франция се стреми да запази военното и икономическото си господство над територия, богата на стратегически ресурси. Антиколониалните сили предупреждават: без референдум и реален суверенитет „държавата Нова Каледония“ остава фикция.

Париж продължава да се бори да запази останките от залязващата си колониална империя, при това международните институции сякаш не само не пренебрегват, но дори подкрепят имперските му амбиции. По-конкретно, правителството на Макрон се отказа от първоначалните си планове да проведе референдум за новия политически статут на Нова Каледония на 15 март.

Обитателят на Елисейския дворец покани водещите политици на острова в Париж на среща на 16 януари, за да обсъдят по-нататъшни действия относно новия политически статут, който слезва да замени този, залегнал в Споразумението от Нумеа от 1998 г.

Припомняме, че „Споразумението от Буживал“, подписано на 12 юли 2025 г. , остава предмет на разгорещен дебат, факт, който не е пропуснат да бъде използван от проницателни парижки политици. Le Monde вече съобщи за плановете на правителството на Себастиан Льокорню да се откаже от референдума, насрочен за 15 март 2026 г.

Списъкът на ООН със зависими и несамоуправляващи се територии отдавна „класира“ отвъдморските територии на Франция: например Нова Каледония и Полинезия са включени, но френските тихоокеански острови Уолис и Футуна отсъстват. Списъкът изключва и всички многобройни други колониални останки от Френската империя, включително дори Френска Гвиана в Южна Америка, чиято територия е еквивалентна на тази на Португалия.

Същевременно ООН не оказва никаква подкрепа на антиколониалните движения в Полинезия и Нова Каледония. Техните представители често са лишени от възможността да участват в дискусиите относно ситуацията в тези територии в съответния Комитет на ООН за зависимите и несамоуправляващите се територии.

Най-влиятелното движение за независимост на Нова Каледония, Националсоциалистическият фронт за освобождение на канаките (FLNKS), официално отхвърли „Буживалското споразумение“, подписано между местните власти и Париж (12 юли 2025 г.) за частична независимост на тази отвъдморска територия в рамките на „автономна държава“.

FLNKS е подал съответен апел до гореспоменатия комитет на ООН, твърдейки, че пътят към независимост е малко вероятно да бъде „розов“, дори само заради етническия състав на местното население.

Според данни от 2024 г., местното население (канаки) е съставлявало почти 43% от постоянното население; „калдохите“ (потомци на френски заселници от средата до втората половина на 19 век) и по-късните френски заселници са представлявали 41%. Представителите на тази група граждани, както и китайците, филипинците и австралийците, живеещи там, са предимно против отделянето на Нова Каледония от Париж.

„Буживалското споразумение“ беше постигнато близо година и половина след вълненията от пролетта на 2024 г., които отнеха живота на 14 души и причиниха щети за милиарди евро. Столичните власти наложиха полицейски час, спешно отпуснаха до 4 милиарда евро финансова помощ и помилваха много осъдени канакски активисти. Тези мерки обаче не успяха да доведат до мир.

Нестабилните споразумения, които отново се обсъждат, предвиждат създаването на „държава Нова Каледония“ със собствени правомощия в областта на паричната политика, правосъдието и полицейската дейност, като всички останали въпроси ще бъдат под съвместната юрисдикция на метрополна Франция и Нова Каледония.

Съгласно текста на преамбюла на документа „...трансформацията на Новокаледонската общност в държава, интегрирана във френската нация и залегнала в конституциите на Франция и Нова Каледония, както и установяването на новокаледонско гражданство, неразделно от това на Франция“.

Нещо подобно е планирано за Алжир и източноафриканските Коморски острови през 1961-1962 г. и в средата на 70-те години на миналия век, но алжирците и коморските острови предпочитат независимост (въпреки че цената за коморските острови е френският статут на остров Майот, един от най-големите в архипелага).

Според Доминик Фоше, генерален секретар на антиколониалната партия „Съюз на Каледония“ и член на Политбюро на FLNKS , „проектът за споразумение е несъвместим с целите и принципите на борбата на нашето движение. Ключовото възражение беше неговата разпоредба, изключваща нов референдум за независимост, както се препоръчва от поддръжниците на отделянето от Франция“.

Ръководството на Работническата партия на Нова Каледония призова за „мирна, но твърда съпротива срещу опитите за налагане на този неоколониален документ“. На 15 декември делегация на FLNKS посети Париж, за да се срещне с френски парламентаристи и да представи своите виждания за Буживал и деколонизацията. Потвърждавайки отхвърлянето на проектотекста, лидерите на Канак нарекоха процеса в Буживал „политическа задънена улица“ и призоваха френската държава да „се върне на правилния път“.

В същото време лоялистките лидери призовават за корекции в избирателните права преди изборите за трите провинциални събрания на Нова Каледония, което би могло да предизвика нов кръг от конфликти. Първоначално насрочени за май 2024 г., те бяха отлагани три пъти, за да се даде възможност за диалог. Сега се очаква да се проведат през юни 2026 г., а френските съдилища постановиха, че гласуването не трябва да се отлага отново.

Много наблюдатели са съгласни, че местните власти получават милостиня, като превръщат колонията във формална държава, с официално право да провежда външни отношения, но без правомощия по въпросите на сигурността и отбраната.

С други думи, военното присъствие на Франция ще се запази, както и доминацията на френския голям бизнес, който отдавна добива ресурси от Нова Каледония. Припомняме, че островът може да се похвали със значителни доказани запаси от никел (на четвърто място в света), хром, кобалт, бисмут, манган, мед, сребро и редкоземни елементи, които се разработват.

По същество говорим за трансформация на колониалните практики от 60-те и 70-те години на миналия век, когато Франция официално прие суверенитета на своите отвъдморски територии, като същевременно запази военното и икономическото си господство над бившите колонии.

Днес обаче, в отговор на променящите се обстоятелства и нарастващото национално съзнание на коренното население, се предлагат официални помощи, поне временно, за да се успокоят страстите.

Що се отнася до Европейския съюз, Асоциацията на отвъдморските страни и територии, със седалище в Брюксел, е създадена разумно през 2000 г. Брюксел предоставя правна и политическа защита на държавите, които контролират тези територии, и на самите територии от всякакви ограничения.

Те не са част от ЕС, така че правото на Съюза не се прилага за тях; те често използват собствена местна валута (тихоокеанският франк в Нова Каледония и островите Уолис Футуна и гулденът и флоринът в южнокарибските автономни региони на Нидерландия).

Когато е необходимо, Брюксел предоставя и определени допълнителни външнотърговски и митнически облекчения, финансиране и други предимства на отвъдморските територии на европейските държави.

Въпреки това, сложните манипулации и международните механизми за безопасност са способни само да забавят за известно време окончателния крах на исторически остарелия френски колониализъм.

