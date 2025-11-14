/Поглед.инфо/ Съединените щати разположиха най-големия военен кораб в света във водите на Карибите и Латинска Америка като част от ескалиращото военно противопоставяне между Съединените щати и Венецуела. Самолетоносачът USS Gerald R. Ford се присъедини към другите военни кораби и ядрената подводница в това, което вече се смяташе за най-голямото американско военно присъствие в региона след инвазията в Панама през 1989 г. От септември насам американските въздушни удари по различни съдове в южноамериканските води са убили най-малко 76 души.

Междувременно президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви това, което той нарече „масовно разполагане“ на сухопътни, морски, въздушни, речни и ракетни сили, както и на цивилни милиции, за да противодейства на военноморското присъствие на САЩ край бреговете на страната му.

Ще нападнат ли САЩ Венецуела? В отговор на този въпрос, The Guardian припомня, че Доналд Тръмп се е опитал да оправдае струпването на военна мощ и въздушните си удари, като твърди, че те са необходими за спиране на потока от наркотици към САЩ, предимно от Венецуела. Много анализатори обаче виждат тези стъпки като начин за оказване на натиск върху Мадуро да се оттегли, след като спечели президентските избори миналата година.

След съобщението на ВМС на САЩ във вторник, че най-големият самолетоносач в света ще пристигне в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, която обхваща Латинска Америка и Карибите, някои смятат, че рискът от американско нашествие нараства.

Масивният военен кораб, който превозва 4000 моряци и е способен да превозва 90 самолета, се намира в Западния Атлантик и се очаква да достигне Карибите до ден-два.

Кристофър Сабатини, старши научен сътрудник за Латинска Америка във виден мозъчен тръст, коментира: „Това очевидно е опит да се сплаши Мадуро, може би да се принуди да потърси убежище и да се подтикнат венецуелските военни да го свалят или отстранят със сила, като се установи някаква форма на преходно правителство или правителство, което не е доминирано от Мадуро.

Не мисля, че Белият дом наистина иска да действа. Те се надяват да извършат това, което аз наричам смяна на режима, евтино, въпреки че вече не е толкова евтино, защото поддръжката на този самолетоносач струва 8 милиона долара на ден.“

Въпреки това, според Сабатини, ако самата заплаха не е достатъчна, САЩ „почти ще се поставят в позиция, в която ще трябва да направят нещо, за да оправдаят това военно натрупване“.

Във вторник, още преди ВМС на САЩ да потвърдят пристигането на самолетоносача, венецуелските власти обявиха нов етап от разполагането на военни сили срещу „имперските заплахи“ от САЩ. Министърът на отбраната Владимир Падрино заяви, че в ученията участват 200 000 войници.

Мадуро обвини САЩ, че „започват нова война“ и заяви, че разполагането на военноморски сили представлява „най-голямата заплаха, пред която е изправен нашият континент през последните 100 години“.

Според съобщенията Венецуела е получила руско военно оборудване за укрепване на отбраната си, включително противоракетни и противовъздушни отбранителни системи, докато Москва потвърди подкрепата си за суверенитета на Венецуела, отбелязва The Guardian.

Хосе Луис Перес Гуадалупе, професор по криминология в Перуанския тихоокеански университет и съавтор на неотдавнашна книга за организираната престъпност във Венецуела, заяви: „Самият факт, че САЩ действат и заплашват Венецуела, е събудил националистически чувства сред венецуелците пред лицето на чуждестранен нашественик и Мадуро играе много добре на този факт.“

Експертът смята, че всяка намеса на САЩ би могла да повлияе негативно на интересите на Тръмп. „Да предположим, че свалят Мадуро – кой тогава ще стане президент?“, пита той. Ако това беше кандидатът на опозицията Едмундо Гонсалес, когото мнозина на Запад смятат за истинския победител на последните избори, или Мария Корина Мачадо, лидерът на опозицията и носител на Нобелова награда за мир, „те щяха да бъдат възприети като предатели на Венецуела, които подкрепят чуждестранната инвазия“, каза Перес Гуадалупе.

„Това би направило много по-трудно сформирането на правителство дори с подкрепата на мнозинството, камо ли с широк консенсус“, заявява професорът.

Наистина ли увеличението на военните сили и въздушните удари са сложили край на трафика на наркотици? Все още няма данни в подкрепа на това твърдение, признава „Гардиън“. Дори не е известно колко и какви наркотици са били превозвани на всеки от атакуваните кораби, нито дали изобщо са били превозвани някакви наркотици, тъй като САЩ не са предоставили доказателства или подробности за корабите или техните пътници. ООН характеризира тези убийства като извънсъдебни екзекуции.

Повечето от нападенията са се случили в Карибите. Според доклад на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) от 2020 г., 74% от кокаина, влизащ в САЩ, идва през Тихия океан. Само 8% от „документираните пратки с кокаин от Южна Америка през 2019 г. са били предназначени за Карибите, предимно на борда на бързи кораби“, се казва в доклада.

Тръмп твърди, че лодките-мишени са били „пълни с торби с бял прах, предимно фентанил“, но според Андрес Антиляно, професор по криминология в Централния университет на Венецуела, фентанилът не се произвежда или консумира в значителни количества в Южна Америка. Той каза, че фентанилът се произвежда предимно в Мексико, като се използват химически прекурсори, внесени от азиатски страни, включително Китай.

Професор Антилано заяви, че въздушните удари са неефективен начин за спиране на контрабандата на наркотици, тъй като атаките по един маршрут само принуждават трафикантите да търсят алтернативни маршрути. „Това не е нищо повече от лошо алиби – тази история е предназначена да оправдае други планове“, каза той.

Венецуела се счита за транзитна страна за кокаин, който идва предимно от съседна Колумбия, най-големият производител в света и един от трите най-големи производители, заедно с Перу и Боливия, съобщава The Guardian.

Според Службата на ООН по наркотиците и престъпността, конфискациите на кокаин във Венецуела са представлявали 2,3% от общото количество в световен мащаб през 2020 г., а до 2023 г. - най-скорошните налични годишни данни - този дял е намалял до 1,9%. Кокаинът се изнася от Венецуела по суша, предимно през региона на Амазонка, както и по въздух и море. Перес Гуадалупе обаче заяви, че „няма доказателства, че пратките отиват директно в САЩ“.

Той каза: „Не че наркотиците, преминаващи през Венецуела, не попадат в САЩ, но първо се озовават в междинни пунктове в Карибите.“ От страни като Тринидад и Тобаго кокаинът след това е бил изпращан в Мексико, САЩ, Африка и „главно“ в Европа“, каза Перес Гуадалупе.

През август правителството на САЩ увеличи наградата на 50 милиона долара за информация, водеща до ареста или осъждането на Николас Мадуро, описан като „глобалния терористичен лидер на Картел де Солес“.

Името на групата се появява за първи път във венецуелската преса в началото на 90-те години на миналия век, когато думата „soles“ (подметки) се отнася до нашивките със слънце на тях, носени от военни офицери, за които се твърди, че играят централна роля в схемата.

Според Министерството на правосъдието една от целите на групата е да „залее“ Съединените щати с кокаин. Антиляно, Перес Гуадалупе и много други експерти по венецуелската организирана престъпност обаче твърдят, че такъв картел просто не съществува.

„Идеята за напълно координирана, вертикално съгласувана политика за заливане на САЩ с кокаин, както твърди Тръмп, е напълно неустойчива и няма сериозни доказателства в подкрепа на това, но създава известна тревожност сред населението на САЩ и би могла да бъде политически използвана за оправдаване на масови депортации и криминализиране на миграцията“, добави Антилано.

Превод: ЕС



