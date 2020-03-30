/Поглед.инфо/ Въпроси, въпроси ... Злобният коронавирус рязко засили кризата в "независима" Украйна, става дума за откровено скандални изявления от Киев, от най-различни бюрократични нива. Какво ли не казват в Киев ?! И че е дошъл моментът за смяна на властта, че хората „не трябва да се страхуват от преврат“ и т.н. На този фон украинските власти ... възобновиха търговията със земя.

Въпросът не е нов. Повече или по-малко съвестни украински граждани, поне от 2015 г., изразиха безпокойство. И главно - на компании от САЩ. Разбира се, това е "ноу-хау" на администрацията на президента Владимир Зеленски. Дори Петро Порошенко реши да използва последния наистина ценен ресурс, който все още остава на разположение на Украйна - нейната земя. Именно още през 2014-15г. в Украйна започна активна дискусия относно необходимостта от въвеждане на пазар на земя. Всъщност това означаваше, че украинското правителство, подписвайки пълна неспособност да нормализира икономическата ситуация в страната, която стана катастрофална в резултат на провалената политика в Донбас и в Новоросия като цяло, започна да търгува със земя в Украйна. Въпреки че формулировката „въвеждане на пазара на земя“ предполага, че е насочена към развитие на класата на земеделците в Украйна, в действителност икономическото положение на по-голямата част от населението на страната също не му позволява да купува огромни земи през 2020 г. Освен това в настоящата икономическа ситуация много предприятия от агропромишления комплекс, които все още функционираха ефективно вчера, са на прага на закриването или дори в по-лошо състояние.

Рус.ез.

Судьба украинских сельскохозяйственных земель, некогда бывших всесоюзной житницей, печальна. Скорее всего, они в ближайшем будущем перейдут или уже перешли в собственность «западных инвесторов» - транснациональных, американских, европейских, израильских, но – главным образом, американских корпораций, которые «вкладываются» в сельское хозяйство Украины. Фактически «инвестиции» подразумевают начало постепенной скупки земель корпорациями для последующего использования в целях извлечения прибыли. Для корпораций характерен примерно такой же шаблон работы, как и для американских, европейских и израильских политических структур и спецслужб. Сначала корпорации объявляют программы «социальной поддержки» Украины, в соответствии с которыми направляют небольшие для них, но солидные для Украины, гранты на помощь сельскохозяйственным производителям. Происходит постепенное внедрение корпораций в агропромышленный бизнес Украины. Для упрощения этой задачи формируются неправительственные фонды и прочие организации, фактически осуществляющие прикрытие подлинных планов корпораций. В счёт погашения долгов западным и израильским корпорациям Украина вынуждена начинать процесс подготовки к продаже сельскохозяйственных земель, например, корпорации «Monsanto». С чем придётся в будущем столкнуться жителям Украины, да и их ближайшим соседям, в результате продажи земель сельскохозяйственного назначения компании «Monsanto», наглядно свидетельствует хотя бы тот факт, что на протяжении многих лет эта компания считается крупнейшим в мире производителем генетически модифицированной продукции.

Главный производитель ГМО – это фирма-убийца, с громадным шлейфом смертей. Зловещую роль «Monsanto» сыграла во время Вьетнамской войны. Как известно, США активно применяли все дозволенные и недозволенные методы войны против вьетнамских коммунистов. Не гнушались американцы и применением химических веществ. Так, одним из наиболее известных примеров использования химического оружия в Индокитае, предпринятого американской стороной, стала операция ««Ranch Hand». Смысл операции заключался в уничтожении обширной растительности в Южном Вьетнаме и Лаосе, поскольку джунгли затрудняли использование авиации и войсковых подразделений против южновьетнамских партизан. Приказ о применении химических веществ для уничтожения южновьетнамских джунглей подписал лично президент США Кеннеди, после чего самолёты и вертолёты южновьетнамской авиации приступили к распылению дефолиантов в окрестных лесах Сайгона, в провинции Камау, а затем и над всем Южным Вьетнамом. С января 1962 по декабрь 1971 гг., на протяжении десятилетия, американцы применяли тактику «выжженной земли», отравляя и уничтожая вьетнамские и лаосские леса. Американской авиацией в Индокитае было распылено 72 млн. литров дефолиантов «Оранжевый», включая 44 млн. литров диоксина. Последнее вещество, попадая в организм человека, вызывает многочисленные проблемы со здоровьем, отражающиеся и на последующих поколениях - рождаются уроды и инвалиды, разрушаются печень и почки человека. Жертвами диоксинов стали 4,8 млн. человек - жители Вьетнама. Кроме того, от диоксинов страдали и граждане Лаоса, над которым американская авиация также осуществляла распыление веществ.

Закупку отравляющих веществ американский Пентагон осуществлял как раз у компании «Monsanto». Спустя десятилетие после окончания войны во Вьетнаме и Лаосе, компания была вынуждена по суду заплатить компенсации ветеранам боевых действий во Вьетнаме, многие из которых также пострадали от отравления диоксинами. Что касается вьетнамцев, то им в выплате компенсаций было отказано. Ещё бы - ведь в случае удовлетворения исков, компании пришлось бы разориться. За годы войны распыляемые диоксины стали причиной получения инвалидности миллионом вьетнамских детей и подростков. Впрочем, абсолютно наплевательски компания «Monsanto» относилась и к американским гражданам, к территории самих США. Так, на протяжении многих десятилетий в штате Алабама, в городе Анистон, действовал химический завод компании, который занимался сбросом отходов производства в местную реку. Следствием загрязнения воды стали болезни и массовые смерти жителей города. Лишь в 2002 г. американские суды обязали компанию выплатить компенсации родственникам умерших и больным людям – в сумме до 700 миллионов долларов США. Кстати, после «апрельской революции» 2018 г. в Армении, во многом схожей по сценарию с зимними «майданами» Украины в 2014 г., в одно время «шелестела» информация о том, что фирма-убийца «Monsanto» почему-то собирается и в Армению. Слух то был, или нет – но положение было настолько серьёзным, что даже американский гражданин и известный рок-музыкант Серж Танкян, к тому же бурно поддерживавший «апрельскую революцию» в Армении, заслышав про планы «Monsanto», со специальным заявлением обратился к народу и новым «властям» Армении – ни в коем случае не «принимать» агентов фирмы «Monsanto» в республике и подробно рассказал о преступлениях этой компании-убийцы против человечества.

Так что это вопрос – что за плоды будут пожинать соседи Украины после того, как «майданная» власть в Киеве закончит распродажу украинских сельхозугодий американским и иным иностранным компаниям. Это касается не только России и Белоруссии, но и ряда стран-членов ЕС. Зачем «Monsanto» украинский чернозём? Превращаясь в сельскохозяйственную колонию Запада, Украина будет вынуждена продать свои земли, как минимум, для выращивания дешёвой ГМО продукции компании «Monsanto». Разумеется, что это повлечёт за собой следующие негативные последствия. Во-первых, дешевизна производимой продукции обусловит окончательный крах украинского сельского хозяйства. Местные производители окажутся вытеснены с украинского, российского, европейского рынков. Во-вторых, сама по себе ГМО продукция компании вызывает большие вопросы к её безопасности для здоровья потребителей. В-третьих, проникновение компании на российский и другие рынки, неизбежно последующее после начала производства дешёвой сельскохозяйственной продукции на Украине, повлечёт аналогичные проблемы и для России, и для других стран. Таким образом, продажа украинских сельскохозяйственных земель компании «Monsanto» являет собой настоящую угрозу не только для Украины, но и для продовольственной безопасности всех соседей Украины.

Судя по всему, «Monsanto» также была одним из инициаторов и спонсоров кровавой смены власти на Украине в 2014 г. Причина заинтересованности компании в свержении легитимного на тот период правительства и президента Виктора Януковича лежит в плоскости её экономических интересов. За которыми проглядывается зловещая роль компании в реализации американских планов по сокращению численности населения планеты, прежде всего - за счёт стран «третьего мира» и государств бывшего СССР. В конце 2013 г. Виктор Янукович отказался от кредита МВФ общей суммой 17 млрд. долларов и согласился на российскую помощь в 15 млрд. долларов. Украинское законодательство на тот период запрещало использование территории Украины для выращивания ГМО культур. Правительство страны справедливо полагало, что и без генномодифицированных семян украинское сельское хозяйство при необходимой государственной поддержке способно эффективно развиваться. Однако у правящих элит США и хозяев фирмы «Monsanto» - другие планы на территорию Украины. Для нее Украина (как, впрочем, и Россия и весь бывший СССР) - замечательные пространства экспериментирования с ГМО-продукцией, последствия которой для человеческого организма и его потомства до сих пор не выявлены. Неизвестно, что ожидает людей, употребляющих в пищу ГМО-продукцию, в долгосрочной временной перспективе. Что будет с их потомками? Не скажется ли ГМО-продукция на их здоровье, репродуктивных возможностях? На все эти вопросы ответов нет. Между тем, ещё весной 2013 года, компания заявила о том, что ставит своей целью расширение присутствия на Украине, в первую очередь - на рынке семян кукурузы. Для этого компания решила построить завод по производству обычных семян кукурузы. Однако стоит ли верить компании, на которую приходится 80% рынка генномодифицированной продукции в США и в мире в целом? Деятельность по внедрению ГМО-продукции «Monsanto» объясняет благими целями. Якобы, добрые американские капиталисты очень обеспокоены продовольственной проблемой, с которой сталкивается человечество по мере роста его численности, и чувствуют необходимость её решения. Но на самом деле деятельность этой фирмы-убийцы – это человеконенавистнический эксперимент.

Кстати, с 2010 года известно о том, что среди крупнейших акционеров компании «Monsanto» присутствует небезызвестный господин Билл Гейтс. Американский мультимиллиардер прославился тем, что не скрывает своих планов по сокращению численности населения Земли. В частности, Гейтс в одной из лекций заявил, что с помощью «прогресса по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья» население Земли может сократиться на 10-15%. Явно неспроста Гейтс вкладывает немалые средства в развитие производства ГМО-продукции и её поставки в развивающиеся страны «третьего мира». Заинтересованность многих американских политиков и бизнесменов в сокращении населения земного шара очевидна. Апологеты «нового мирового порядка» считают, что слишком высокий уровень рождаемости в странах «третьего мира» и наличие «неудобного» населения в бывших советских республиках представляют существенный дискомфорт для стран «золотого миллиарда». Поэтому численность населения Земли нуждается в регулировании, в том числе и посредством распространения ГМО-продукции, специальных фармацевтических препаратов, а иногда - и таких средств как искусственно вызванные эпидемии и обычные войны. Как видим, это тот самый Гейтс, который публично с 2017 г. «предупреждал» мир о грядущей некой «убийственной эпидемии», а в 2020 г. активизировался и «засветился» как якобы владелец некой «общеспасительной» вакцины от коронавируса. Ну что, «костяшки домино сошлись», легли в одном и том же направлении – не правда ли?..

Украина стала полигоном для экспериментов по сокращению численности населения. И это касается всей планеты, а не только Украины и территории бывшего СССР. Настораживает тот факт, что 3 декабря 2013 года, когда, как все мы помним, на Украине разворачивался политический кризис, спровоцированный «Евромайданом», вице-президент компании «Monsanto» мистер Мадрацо заявил, что одной из целей компании является «создание благоприятной атмосферы на Украине, которая стимулирует инновации и способствует дальнейшему развитию сельского хозяйства». Имел ли американский коммерсант под «благоприятной атмосферой» политический хаос, остается только догадываться. Американские сельскохозяйственные воротилы, таким образом, не скрывают своих хищнических планов в отношении украинских земель. В задаче проникновения на Украину «Monsanto» пользовалась и пользуется всесторонней поддержкой Госдепартамента США. Американские дипломаты занимаются политическим лоббированием интересов компании в странах «третьего мира», склоняя правительства последних к допуску «Monsanto» на свои внутренние рынки и к продаже этой компании значительных сельскохозяйственных земель.

Заметим: то, что происходит сегодня на Украине - фактическое повторение истории господства американской фирмы «Юнайтед фрут» в центральноамериканских государствах. Только вместо бананов Украина будет производить ГМО-злаковые культуры. Причины же интереса транснациональных корпораций к украинской земле, лежат не только в финансово-экономической плоскости, но и в сфере управления демографическими процессами. Можно не сомневаться в том, что в случае отказа Украины от дальнейшего сотрудничества с транснациональными компаниями (представим на минуту, что в Киеве пришли к власти вменяемые руководители), воротилы мирового агропромышленного бизнеса моментально «включат» свои рычаги влияния в Госдепартаменте США, ЦРУ США, спецслужбах стран Евросоюза и в Киеве незамедлительно произойдет очередной «Евромайдан» в интересах западных компаний. Судя по всему, и президент Зеленский из числа тех, кто «дружит» с хозяевами «Monsanto» и элитами США, а то бы давно устроили ему некий новый «майдан». Одним из основных требований Запада к украинскому правительству является снижение контроля за использованием земельных угодий. США и ЕС хотят добиться максимально комфортных условий при дележе украинских сельскохозяйственных земель. Разумеется, в вопросе о дальнейшей судьбе агропромышленного комплекса Украины европейские и американские власти консультируются с крупнейшими корпорациями. Ситуация уже насторожила европейские социалистические партии, выступающие против политики своих правительств в отношении Украины. Так, Левая партия Германии отправила запрос в правительство ФРГ с требованием разъяснить ситуацию вокруг скупки земель на Украине. Германское руководство было вынуждено косвенно признать наличие экономических интересов на Украине у ряда крупных агропромышленных концернов, заключающееся, в том числе, и в переделе земельных угодий сельскохозяйственного предназначения.

Но фрима-убийца «Monsanto» не единственный фашист, проникший на Украину. Помимо неё, украинские земли активно скупают «DuPont» (также очень известная американская химическая компания, чьи отравляющие вещества и напалм использовала в своё время во Вьетнаме американская армия) и германская корпорация «Agrarius Ag». Только в 2014 г. Европейский банк реконструкции и развития кредитовал 131украинское агропромышленное предприятие. 90% украинской сельскохозяйственной продукции экспортируется в Европу. Между тем, немецкое руководство предпочитает хранить молчание относительно точных сведений о кредитовании европейскими банками транснациональных корпораций, собирающихся развивать на Украине производство ГМО-продукции. Это и вызывает настороженность европейских левых, которые беспокоятся о возможности проникновения на европейские рынки генномодифицированной продукции, выращиваемой на Украине. Германские левые, в частности, подчёркивают, что после того, как в Украине произошло свержение Януковича, новое правительство страны приняло Соглашение об ассоциации с ЕС, в котором говорится, в том числе, об открытии и развитии на Украине сферы применения новейших биотехнологий, в том числе по производству ГМО-продукции. Кроме проблемы распространения ГМО-продукции в Европу, германские левые обеспокоены и социальными вопросами на Украине. По мнению представителей Левой партии Германии, положение украинского народа станет ещё более незавидным, если транснациональные корпорации окончательно завладеют большинством пригодных для сельского хозяйства земель страны.

Конечно, огромные сельскохозяйственные земли Украины, самые большие в Европе (не считая российские), - настоящая находка для западных компаний, планирующих колоссально увеличить свою выручку. Естественно, что киевский режим, находящийся в полной финансовой, идеологической и организационной зависимости от американского правительства и его европейских сателлитов, не может отказать транснациональным корпорациям в предоставлении земли в обмен на кредиты. Поэтому Украине остаётся смириться с тем, что её сельское хозяйство в очень скором будущем ожидает настоящая катастрофа. И вряд ли ситуация может быть исправлена без коренных изменений уже в политической плоскости современного украинского государства. И, надеемся, всем понятно, почему мы при изложении этого вопроса обратились и к воззванию американского армянина Сержа Танкяна к властям Армении и армянскому народу. Ведь и у Армении с ЕС есть Соглашение об ассоциации, и Армения также обязалась принять нормы об открытии и развитии (в Армении, разумеется) сферы применения новейших биотехнологий, в том числе по производству ГМО-продукции...

И самое удивительное, что даже в сегодняшних условиях распространения коронавируса, ситуация на Украине с «раздачей» земли даже не «заморожена». Вот что заявил 28 марта 2020 г. лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий на своем YouTube-канале: «В ситуации, когда в Украине ввели карантин, а в мире начался самый масштабный за многие годы экономический кризис, президент Украины Владимир Зеленский планирует открыть рынок земли». Политик считает, что разрешение на продажу сельскохозяйственной земли приведё к её распродаже «за копейки». «Можно ли вообще продавать землю, любые государственные и национальные ресурсы, когда в мире самый большой за сто лет финансовый кризис? Нет. Цена акций мировых агрокомпаний просела за две-три недели от 20% до 30%. Это значит, что сейчас за землю будут давать 300–500 долларов за гектар. Даже не 1500, а 500 долларов. Всё, что получит Украина – несколько миллиардов долларов, которые она проест за пару месяцев и потом останется без денег», – заявил Билецкий. Он добавил, что план рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады открытие рынка земли равноценен предательству национальных интересов, так как в условиях кризиса земля обесценилась и она может быть массово скуплена «спекулянтами и олигархами». «У украинских аграриев и сельхозпроизводителей нет свободных денег: они живут от урожая до урожая. Это можно было бы решить государственным кредитом, но в тех изменениях в бюджет, которые подал Шмыгаль [премьер-министр Украины – прим.], чётко указано: правительство не дает 4 млрд. гривн на кредиты украинским фермерам. Это значит, что их угодья выкупят или международные спекулянты, или украинские олигархи. Косюки, Порошенки, Бахматюки и другие. Кто-то считает, что заявление Зеленского о «не более 100 га в одни руки» может предотвратить скупку земли. Никоим образом! В стране, находящейся перед финансовым кризисом, где на вторую неделю карантина людям иногда уже нечего есть, можно найти много подставных лиц», – подчеркнул Билецкий. Он убеждён, что побыстрее принять закон о рынке земли власть хочет, чтобы получить $8 млрд. от Международного валютного фонда, в то время как в 2020 году Украина должна выплатить около $17 млрд. Билецкий считает, что продажа земли в таких обстоятельствах «приведёт к полному уничтожению украинской экономики и самостоятельности государства».

Всё это крайне серьёзно, имеем в виду намерения Зеленского в условиях коронавируса и карантина на Украине. Депутат парламента от объединения «Слуги народа» Никита Потураев 27 марта заявил, что договоренность о принятии законопроектов о рынке земли и национализированных банках была достигнута на встрече фракции «Слуги народа» с президентом. Голосование за эти законопроекты повлияет на предоставление Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что их принятие «позволит быстро продвинуться вперёд, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее». По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5-2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд. Процесс оккупации этой республики западными и иными фирмами в самом разгаре. И никакой коронавирус, оказывается, не мешает предателям продолжать предавать свои страны...

Източник: Поглед.инфо

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