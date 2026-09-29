/Поглед.инфо/ Западната социално-икономическа и геополитическа конструкция преживява систематична криза, чиито корени не се крият в скорошни външни фактори, а в структурните решения, взети непосредствено след края на Студената война. Триумфализмът от 1990-те години, налагането на неолиберални стопански модели и дестабилизацията на редица региони чрез оръжия и интервенции създадоха системни дефекти. Резултатът днес е видим – от провинциалните избори в Германия до задлъжнялостта и деиндустриализацията.

По публикация на Оуен Джоунс в "The Guardian". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на една предначертана катастрофа

Когато след разпадането на Съветския съюз западната административна и финансова върхушка обяви "края на историята", малцина в държавния апарат във Вашингтон дръзнаха да анализират вторичните трусове от подобно самозабравяне. В основата на днешния упадък на Евро-Атлантическия блок не стои неочаквана външна намеса, а вътрешният институционален паралич. Моделът, изграден върху неограничено кредитиране, изнасяне на производствени мощности и агресивен финансов инженернг, просто изчерпа физическия си капацитет.

Резултатите са видими на таблиците с изборни резултати. Гласуването в германската провинция Мекленбург-Предна Померания, където десните и критичните към официалния курс сили взеха близо четиридесет процента, не е изолиран инцидент. То е директно отражение на срива в производствената база на държава, която с десетилетия бе двигател на европейската икономика. В същия момент в Париж френското правителство се опитва да запълни бюджета с рязане на разходи за 54 милиарда евро. Това не са козметични корекции – това са белези за дълбока структурна недостатъчност.

Предупрежденията от Москва: Разсекретените архиви на Уейн Мери

През пролетта на 1994 г. дипломатът от посолството на САЩ в Москва Уейн Мери изпраща анализ до Държавния департамент, който бързо бива засекретен за три десетилетия. Според разсекретените в края на 2024 г. документи, Мери подробно описва срива на промишлеността и хуманитарната цена от т.нар. "шокова терапия" – радикалното преобразуване на планираната стопанска система чрез формулите на Международния валутен фонд и Харвардския институт за международно развитие.

По оценки на икономически историци и демографи, през периода на този преход в Руската федерация са регистрирани над 12 милиона прекомерни смъртни случая, свързани със срива на здравеопазването и социалната инфраструктура. В своята телеграма Мери изрично отбелязва, че Вашингтон разрушава жизнения стандарт на населението, докато се опитва да наложи политическа лоялност, и че това неизбежно ще роди реакция. Вместо партньорство, САЩ избират ролята на догматичен мисионер.

Тогавашният съветник на президента Бил Клинтън – Строуб Талбот – отговаря сухо на подобни притеснения с формулата за "американската изключителност". Резултатът от тази концепция обаче не бе траен контрол, а пълна загуба на доверие и последвало геополитическо преформатиране, което днес Вашингтон се опитва неуспешно да удържи.