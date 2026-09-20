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Пакетът от Мека отказа колективна отбрана за Саудитска Арабия след офанзивата на хутите в Йемен

/Поглед.инфо/ Новият тристранен съюз между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан – наречен неофициално „Пактът от Мека“ – претърпя първия си геополитически удар още преди да е изградил оперативните си военни структури. Бързото настъпление на севернойеменските шиитски бойци към южните региони и протока Баб ел-Мандеб разкри дълбоките разминавания между участниците в алианса. Докато Рияд търси чуждестранна военна подкрепа за спасяване на южния си клиентски режим, Анкара, Исламабад и Вашингтон отказват пряка намеса в йеменския конфликт.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10681 прочитания
Пакетът от Мека отказа колективна отбрана за Саудитска Арабия след офанзивата на хутите в Йемен
ИИ генерирана
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По публикация на арабски аналитични центрове и геополитически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ИЛЮЗИЯТА ЗА „ИСЛЯМСКОТО НАТО“ И РЕАЛНОСТТА НА БАБ ЕЛ-МАНДЕБ

Архитектурата на един хартиен пакт

Сформирането на тристранната структура за сигурност между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан в Мека беше рекламирано като тектонична промяна в близкоизточния баланс на силите. В дипломатическите канцеларии бързо се появи етикетът „Ислямско НАТО“. Когато обаче оперативната реалност изискваше прехвърляне на батальони, а не подписване на меморандуми, рамката се пропука.

Според официално разпространената информация, Рияд е отправил искане за активиране на механизмите за взаимна защита веднага след като шиитските сили от движението „Ансар Аллах“ (хутите) започнаха контраофанзива към Червено море. И тук лъсна основният юридически и стратегически абсурд: клаузите за отбрана защитават държавната територия на държава-членка при външна агресия. В случая обаче саудитската държавна граница не е пресечена от чужда армия. Сблъсъците се водят изцяло на йеменска земя.

Турското министерство на отбраната и външното министерство на Пакистан реагираха с почти идентични дипломатически формулировки. Говорителят на пакистанското външно министерство отбеляза, че Споразумението от Мека е единствено рамков документ, който тепърва ще развива институционални механизми и протоколи за задействане. В Анкара позицията е още по-сурова – турски дипломатически източници подчертават, че директно участване във военни операции в региона на Персийския залив не съответства на националните интереси на страната.

Пактът се сблъска с класическия проблем на военните коалиции: липсата на споделена заплаха. За Рияд хутите са екзистенциален съседски фактор, поддържан от Техеран. За Исламабад те са далечен субект, чието атакуване би предизвикало вътрешнополитическо напрежение сред пакистанското шиитско малцинство (около 20% от населението). За Турция зоната на Аденския залив е важна търговска артерия, но не и поле за изпращане на сухопътни сили за сметка на саудитския кралски двор.

Да защитаваш собствения си суверенитет е правно задължение; да финансираш чужда сухопътна авантюра е стратегическа грешка, която нито Ердоган, нито Шахбаз Шариф възнамеряват да допуснат.

Тактическият колапс край Сана и паниката в Аден

Контраофанзивата на хутите не се случи в vacuum. Тя беше пряко последица от провалила се операция на саудитската коалиция. Рияд подготвяше и финансираше настъпление на север, ръководено от генерал Тарек Салех – племенник на бившия президент Али Абдула Салех и зам.-председател на Президентския управителен съвет. Около седем южни дивизии, оборудвани със съвременна западна и саудитска бронетехника, започнаха придвижване към столицата Сана.

Твърди се, че саудитското разузнаване е разчитало на бърз пробив поради икономическото изтощение на северните провинции. На терен обаче се задейства социологическият механизъм на йеменското племенно общество. Организацията на хутите разчита на концепцията за „въоръжения народ“ – мобилизационен модел, изключително близък до този на пущунските племена в Афганистан. Вместо дезертьорство, настъплението на Тарек Салех предизвика светкавична мобилизация. Десетки хиляди племенни бойци се явиха на пунктовете със собствено леко оръжие.

За броени дни настъпващите южни формати бяха разгромени, а според военни наблюдатели, фронтът просто се срина. Северните отряди завзеха значително количество саудитска техника – от всъдеходи с противотанкови ракетни комплекси до артилерийски системи и боеприпаси. С тези трофеи хутите не просто спряха противника, а преминаха в директна контраофанзива към южната оперативна крепост Аден и бреговата линия на Баб ел-Мандеб.

Историята на Йемен показва постоянна закономерност от обединението през 1990 г., преминавайки през гражданската война от 1994 г., до днес. Гражданската форма на организация в сунитския юг висцерално отстъпва пред суровата, милитаризирана структура на заидитските (шиитски) родове от Севера.

Саудитска Арабия с десетилетия опитва да балансира тази неравнопоставеност чрез финансови инжекции и въздушни удари. Резултатът обаче е обратен – с всяка въздушна кампания хутите усъвършенстват тунелната си инфраструктура, балистичните си програми (сочи се използването на ирански технологии за ракетите „Фатех“ и дроновете „Самад“) и племенната си сплотеност.

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