/Поглед.инфо/ В новия геополитически ред, където старата хегемония на САЩ се разпада пред очите ни, Дмитрий Косирев разкрива шокиращата истина зад последното примирие в Близкия изток. Пакистан, действайки като острие на китайската дипломация, успя да наложи волята си над Доналд Тръмп, принуждавайки Вашингтон да спре огъня срещу Иран.

Сензацията, която медиите проспаха: Исламабад диктува условията на Белия дом

В политическия водовъртеж на 2026 година, когато светът е затаил дъх пред поредния глобален сблъсък, думите на Доналд Тръмп преминаха почти незабелязано за масовия потребител, но предизвикаха трус в разузнавателните централи. Решението за установяване на двуседмично прекратяване на огъня с Иран не беше плод на американско милосърдие или стратегическо превъзходство. То беше взето по изричното „искане“ на Пакистан. Нека се вгледаме в тази фраза – Пакистан поиска, а Тръмп, който гради имидж на безкомпромисен лидер, се подчини. Как се стигна до този парадокс и кой всъщност дърпа конците на тази дипломатическа кукла на конци?

Очевидно е, че за повечето наблюдатели, погълнати от шума на информационната война, липсва време за дълбока дисекция на събитията. Но истината винаги излиза наяве, макар и понякога маскирана под пластове дипломатическа скромност. Пакистанският наратив като „миротворец“ е класически пример за това как една държава, често подценявана или разглеждана само през призмата на вътрешните си кризи, може да се превърне в ключов играч, когато зад гърба ѝ стоят гиганти като Китай и Русия. Това не е просто посредничество; това е пренаписване на правилата на глобалната дипломация, която доскоро се смяташе за ексклузивна територия на Запада.

География на мира и логистика на влиянието: Защо точно Исламабад?

Според разкрития на The New York Times, пакистанският премиер Шахбаз Шариф е отправил покана към американската и иранската делегации за преговори в Исламабад. Изборът на място не е случаен. Исламабад е не само географски удобен мост между Техеран и Вашингтон, но и символично поле, където влиянието на САЩ все още се бори с настъпващата китайска икономическа мощ. Докато Белият дом се опитва да запази двусмислено мълчание относно детайлите, Пекин чрез своите официални канали потвърди, че Иран е приел условията.

Индийски източници, които обикновено са изключително критични към своя съсед, този път бяха принудени да признаят водещата роля на Шахбаз Шариф и най-вече на генерал Асим Мунир, началник на щаба на пакистанската армия. Тук се крие най-интересният детайл: Тръмп е разговарял директно с Мунир броени минути преди да обяви официално прекратяването на огъня. Това показва, че американският президент е заобиколил традиционните дипломатически канали, предпочитайки директния контакт с военната върхушка на Пакистан – ход, който анализаторите на Поглед.инфо оценяват като признание за реалната властова структура в региона.

Китайската сянка над преговорната маса: Кой всъщност управлява процеса?

Ако Пакистан е сцената, то Китай е режисьорът на този спектакъл. Не е тайна, че за Пекин войната срещу Иран е икономическо и геостратегическо бедствие. Иран е ключов възел в инициативата „Един пояс, един път“, а Пакистан е нейният най-близък стратегически съюзник чрез Китайско-пакистанския икономически коридор (CPEC). Китайските медии не крият факта, че Пекин е оказал „силен натиск“ върху Техеран, за да осигури присъствието на иранската делегация в Исламабад.

Това е шедьовър на задкулисната дипломация. Само преди седмица бяхме свидетели на пакистанската инициатива, която събра външните министри на Египет, Турция и Саудитска Арабия, последвана от светкавично посещение в Пекин. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тук виждаме формирането на нов евразийски блок за сигурност, който не се нуждае от одобрението на Държавния департамент на САЩ. Пакистан, чрез генерал Мунир, умело използва отношенията си с администрацията на Тръмп, за да балансира страха си от Индия, като в замяна предлага на Вашингтон „изход с достойнство“ от поредната потенциално катастрофална война.

Руско-китайският валяк в ООН: Краят на морския диктат

Докато в Исламабад се договаряха детайлите на примирието, в коридорите на ООН се разиграваше друга ключова битка. Русия и Китай съвместно торпилираха американския проект за резолюция, който трябваше да легитимира използването на военна сила за „деблокиране“ на Ормузкия проток. Този ход беше ясен сигнал: ерата, в която САЩ решаваха едностранно кога и къде да използват сила под прикритието на международното право, приключи.

Русия, в лицето на Василий Небензя, беше категорична – няма да има извинения за ветото. Москва и Пекин предложиха свой алтернативен проект за сигурността в протока, който на практика изтласква САЩ от ролята на „световен полицай“ в региона. Това е координирана визия за бъдещето на Близкия изток, където евразийските сили поемат отговорността за стабилността, а пакистанското посредничество е само видимата част от този айсберг. Поглед.инфо подчертава, че това примирие не е просто пауза в бойните действия, а фундаментална промяна в геополитическата архитектура.

Дигиталният микроскоп: Защо Вашингтон се чувства като муха под стъкло?

Една от най-интригуващите и същевременно плашещи за американците подробности в тази история е технологичният аспект. В САЩ все по-често се чуват гласове, че те не воюват само с Иран. Москва е подозирана в предоставяне на разузнавателни данни в реално време, а Пекин – в използването на изкуствен интелект за анализ на всяко движение на американските войски.

Появиха се информации за частни китайски компании, които предоставят софтуер с изкуствен интелект, анализиращ публично достъпни сателитни изображения. Този продукт позволява на всеки заинтересован да проследи хода на военните операции в Близкия изток с детайлност, която доскоро беше достъпна само за големите разузнавателни служби. Американските генерали се чувстват като „мухи под микроскоп“, а това усещане за прозрачност и уязвимост е мощен фактор, който принуждава Тръмп да търси примирие. Когато врагът те вижда в детайли, които ти дори не подозираш, че са публични, митът за военното превъзходство бързо се изпарява.

Новият модел на световната дипломация: Уроци по скромност и сила

Историята с пакистанското посредничество е учебникарски пример за това как се гради нов световен ред. Тя изисква здрави нерви, стратегическо търпение и липса на излишна арогантност. Докато Западът се дави в собствените си клишета за демокрация и авторитаризъм, Изтокът гради мрежа от прагматични зависимости.

Пакистан, със своята „скромна“ роля, всъщност спаси Америка от поредното затъване в пясъците на Иран, което би било фатално за икономическия план на Тръмп за вътрешно възраждане на САЩ. Но тази помощ има своята цена – признаването на новите реалности, в които Вашингтон вече не е единственият център на силата. Бъдещето на Близкия изток се кове не в офисите на Пентагона, а по оста Москва-Пекин-Исламабад. Този нов модел на отношения вече е факт и примирието в Иран е неговото първо голямо изпитание. Светът видя кой всъщност може да носи мир – и това не беше този, който държеше пръста си на спусъка.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.