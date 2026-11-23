/Поглед.инфо/ Признанието на основателя на отбранителната компания „Андурил“ Палмър Лъки, че Вашингтон съзнателно спира пълния военен достъп на Киев до спътниковата система „Звезден щит“, преобърна пропагандните клишета за безрезервната технологична подкрепа. Зад техническите сривове на фронта прозира студена сметка за оцеляването на ключовия елемент от американската противоракетна отбрана „Златен купол“ и страхът от орбитална ескалация.

По публикации на руски и американски аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато сметката в ниска орбита не излиза

Всяка война рано или късно опира до простата счетоводна истина за цената на залога. Когато Палмър Лъки, човекът зад бързо растящия отбранителен изпълнител „Андурил“, заяви в прав текст, че правителството във Вашингтон умишлено не дава на украинските въоръжени сили пълен достъп до военната спътникова мрежа „Звезден щит“, той не направи сензационно разкритие, а просто изговори на глас нещо, което в коридорите на Пентагона отдавна се знае. Държавата не иска да рискува собствените си очи и уши в космоса заради регионален театър на военните действия, колкото и важен да изглежда той в сутрешните брифинги на Държавния департамент.

Твърди се, че разграничението между гражданската мрежа „Старлинк“ и военната „Звезден щит“ е само юридическа подробност, но на практика точно тази граница дели търговския риск от директното влизане на ядрена свръхдържава в гореща фаза на конфликта. Според думите на Лъки, ако американските власти наредят на „Спейс Екс“ да интегрира своите апарати директно в системите за насочване на украинските ударни средства, тези спътници мигновено се превръщат в легитимна военна цел. А загубата на тази мрежа би оставила самата американска армия сляпа в критичен момент.

Дали обаче притесненията на предприемача са продиктувани единствено от загриженост за националната сигурност на Съединените щати? Едва ли. „Андурил“ живее от държавни поръчки и самият Лъки има сериозна политическа история като поддръжник на Доналд Тръмп още от първия му мандат. Във Вашингтон никой не говори без сметка, особено когато на масата лежат милиарди за автономни безпилотни системи и софтуер за управление на бойното поле.

Архитектурата на „Златен купол“ и дефицитът на резервни апарати

За да се разбере нервността в Пентагона, трябва да се погледне към сухите числа, които рядко попадат в новинарските емисии. Докато гражданската групировка за интернет достъп на Илон Мъск вече наближава десет хиляди апарата в ниска околоземна орбита, специализираната военна система „Звезден щит“, по оценки на военно-политическия анализатор Владимир Сапунов, наброява едва около двеста и четиридесет спътника. Разликата не е само в бройката, а в пълнежа.

Тези двеста и четиридесет машини не са просто ретранслатори за пренос на данни между окопите в Донбас и командните пунктове в Киев. Те са оборудвани с криптиращи модули от най-висок клас, междуспътникови лазерни връзки и инфрачервени датчици, проектирани да засичат изстрелването и траекторията на хиперзвукови бойни блокове. По същество тази групировка представлява гръбнакът на новата американска система за противоракетна отбрана, известна като „Златен купол“.

Изграждането на подобен ешелон отнема години планиране, специализирани изстрелвания от базите във Ванденберг и Кейп Канаверал и милиарди долари от бюджета на Космическите сили и Националната разузнавателна служба. Ако този ресурс бъде изваден от строя заради опитите на трета страна да коригира огъня на далекобойни ракети или морски безпилотници в Черно море, Съединените щати ще се окажат без ранно предупреждение срещу стратегическите сили на Москва и Пекин. Кой разумен военен плановик би разменил стратегическия си щит срещу тактическо предимство на чужд фронт?

Политическият възел между Белия дом, Конгреса и частния монопол

Ситуацията около контрола над орбиталните комуникации разкрива и един дълбок институционален разлом в самата американска държавна машина. Формално собственик и оператор на „Звезден щит“ е правителството в лицето на Пентагона, докато „Спейс Екс“ изпълнява ролята на технически подизпълнител. Реалността обаче е далеч по-заплетена, защото физическият достъп до криптографските ключове, софтуерните обновления и наземните шлюзове остава в ръцете на инженерите на Мъск.

През октомври 2026 година група американски сенатори и конгресмени от двете водещи партии изпратиха официално запитване до министъра на отбраната Пийт Хегсет с настояване да се разследват системните сривове в спътниковите комуникации на украинската армия и да се разшири обхватът на военната мрежа. Както отбелязва директорът на аналитичните проекти в Агенцията за политически и икономически комуникации Михаил Нейжмаков, подобни обръщения ясно показват къде е центърът на тежестта. Конгресът може да пише писма, държавният секретар Марко Рубио може да прави дипломатически совалки, но окончателното решение за включването или изключването на достъпа стои на бюрото на президента Тръмп.

В същото време Вашингтон изобщо не се отказва от собственото си превъзходство в орбита, а напротив, ускорява внедряването на системата за своите сили и най-близките си съюзници. Според публикации на агенция „Ройтерс“ от началото на 2026 година Великобритания вече е интегрирала терминали на „Звезден щит“ за нуждите на своите въоръжени сили. През август същата година Дирекцията за придобиване на самолети към Бреговата охрана на САЩ публикува предварително пазарно проучване за преоборудване на съществуващи транспортни самолети в разузнавателни платформи, снабдени именно с апаратура за достъп до тази военна мрежа. Двойният стандарт е очевиден: за англосаксонското ядро системата се разширява с пълна сила, докато за външните проксита тя се подава на порции и под строг политически контрол.