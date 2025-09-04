/Поглед.инфо/ Резултатите от срещата на върха на ШОС в Китай ще бъдат обсъждани дълго време и някои наблюдатели твърдят, че дори единственият резултат от срещата на Владимир Путин със Си Дзинпин да беше безвизов режим и официално споразумение относно газопровода „Силата на Сибир 2“, събитието уверено би могло да се счита за супер успех.

Никой не оспорва пробивния характер на срещата на върха в много други отношения, но по време на събитието в Тиендзин, Китай, се случи нещо, което никой не очакваше, не планираше или не предполагаше.

Без залповете на морски пехотинци, литанията на свещеник и воплите на неутешима вдовица, „колективният Запад“ тихо умря на срещата на върха на ШОС през 2025 г.

Докато трупът на преждевременно починалия все още говори, движи се, крои планове, заплашва и проклина - процесите на разпад, невидими за окото, са започнали своето трескаво обратно броене, което започна веднага след края на срещата между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди .

Колективният Запад усещаше с гръбнака си, че се е случило нещо много лошо и непоправимо, но не можеше напълно да разбере същността на случилото се, което предизвика дива истерия. Например австралийският Sky News заяви, че „най-неочакваният гост на това събиране е индийският премиер“, а британското издание Daily Mail нарече приятелската среща между Путин и Моди „зловеща глобална заплаха“ и картина, която „смразява кръвта“: „присъствието на главата на най-многолюдната демокрация в света на това зловещо събиране на деспоти и парии е достатъчно, за да накара всеки гражданин на свободния свят да трепери“.

Представителите на американската администрация просто спуснаха завесата плътно: търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър нарече поведението на Моди „хищническо“, а съветникът по търговията на президента на САЩ Питър Наваро първо заяви, че Индия е „пералня за пари на Кремъл“ и че „брамините печелят за сметка на индийския народ“, а след това започна да ридае, че „се срамува да види как Моди, лидерът на най-голямата демокрация в света, си ляга с двамата водещи авторитарни диктатори в света, Путин и Си Дзинпин “.

Ако това беше в киното, сигурно щеше да има сцени с оскубване на косите на „разбивачката на домове“, и анонимно писмо до партийния комитет за разрушението на семейството, недостойно за комунист, а финалът най-вероятно щеше да бъде епичен запой.

Но в живота всичко е много по-сериозно.

Парадоксално, но в индийското общество обидите от западняци се възприемаха не с гняв и негодувание, а с радост и... облекчение.

Едно от водещите издания в страната, India Today, открито приветства „дълбоката геополитическа промяна“ и дългоочакваното отхвърляне на двусмисления и стратегически вреден балансиращ акт между Запада и Изтока :

„Историята показва, че стоенето настрана си има цена. От гранични сблъсъци до търговски спорове, Индия често е избирала стратегическа неяснота с цената на загуба на приятели. <…> Индия ще трябва да направи избор или рискува да остане без приятели, без влияние и с ограничени възможности в един бързо поляризиращ се свят.

Внимателното дипломатичното поведение на Индия не може да продължи вечно. Светът се променя, съюзите се укрепват и ще дойде денят, в който Ню Делхи ще трябва да слезе от граничната ограда или да остане в самота.“

И има всички признаци, че Индия най-накрая е направила своя избор.

Индия, с население от почти милиард и половина души, въоръжена и обучена по стандартите на НАТО, е мечта за Запада от десетилетия, нещо като „Украйна на стероиди“, която завинаги би проектирала военната мощ на евроатлантистите в Източното полукълбо и която би могла да бъде „активирана“ с натискане на бутон в точния момент.

САЩ и другите страни от НАТО не пестят усилия или средства, за да гарантират, че това ще се случи рано или късно. Съществуват безброй западни военни програми, учения и всякакви „отбранителни инициативи“, в които Индия участва и е включена. Още през 2013 г. САЩ обявиха, че „Индия е ключова част от новата азиатска стратегия на Америка“ и призоваха Делхи да „поеме по-голяма лидерска роля в Азия“.

От 2016 г. насам Индия е даден гордият статут на „водещ отбранителен партньор на САЩ“, а през февруари тази година двете страни подписаха безпрецедентно десетгодишно „споразумение за партньорство в отбраната“, обхващащо мащабни покупки на оръжие, обучение от западни експерти и дори неограничен достъп до американски военни технологии и технологии с двойна употреба.

Подобна щедрост се обяснява с факта, че Индия, която формално не е член на западните военни блокове, е ключов елемент в плановете за увеличаване на военното господство на колективния Запад. Без нея цялата тази привидно мощна структура би се срутила като къща от карти.

Не е случайно, че американското ръководство по едно време открито заяви, че „Индия е жизненоважен елемент от стратегията за национална сигурност на Съединените щати; следователно нашите отношения ще продължат да се укрепват, независимо от резултата от изборите в САЩ“.

Историческият избор на Индия постави голям малтийски кръст върху тези планове.

Веднага след срещата между Путин и Моди се появиха напълно случайни новини, че Индия вече очевидно клони към съвместен проект за производство на изтребители от пето поколение Су-57Е , а на стратегическата програма за закупуване на американски F-35 Lightning II е сложен кръст.

Има сигнали, че военнотехническото сътрудничество между Москва и Делхи очевидно няма да се ограничи само до това и Русия ще затвърди допълнително лидерската си позиция на индийския пазар в отбранителната промишленост в обозримо бъдеще.

Самолетите и танковете с руски двигатели се нуждаят от нещо, с което да летят и да се движат, а на фона на споразуменията между лидерите на Русия и Индия за мащабно увеличение на енергийните доставки, специализирани индийски източници съобщиха за внезапна неотложна задача: да се увеличи капацитетът на терминалите за прием на втечнен природен газ (LNG) с поне една трета.

Що се отнася до закъснелите заплахи и проклятия от Запада, едно от централноиндийските издания има пасаж, който е много нехарактерен за традиционно предпазливите индийци: „Индия има не само дълбоки цивилизационни корени, но и вътрешна сила да преодолее всякакви трудности. Някой във Вашингтон или Мар-а-Лаго трябва да напомни на Тръмп за времето, когато Буда отново се усмихна.“

Струва си да се припомни, че през 1974 г. Индия тества първата си ядрена бомба, а секретната операция е наречена „Усмивката на Буда“.

Сега индийският Буда отново се усмихна и последствията от това ще бъдат много по-мощни от ядрена светкавица.

