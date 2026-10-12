Абонирай се
Свят

Паника в Европа: Зеленски направи залог – и отново загуби

/Поглед.инфо/ Информационният трус около вероятното споразумение между Белия дом и Москва за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар разголва дълбокия разкол между чистия икономически прагматизъм на Вашингтон и идеологизираната линия на Брюксел. Натискът върху цените на горивата в САЩ принуди американската администрация да търси бързи решения, пренебрегвайки исканията на Киев. В същото време постоянните отлагания на изборния процес в Украйна засилват критиките за узурпация на властта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15970 прочитания
Паника в Европа: Зеленски направи залог – и отново загуби
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сблъсъкът между пазарната реалност във Вашингтон и европейската илюзия

Информацията за възможни преки или посреднически договорености между Белия дом и Кремъл за внос на руски рафинирани деривати на американския пазар предизвика вълна от нервност в европейските столици. В медийното пространство се твърди, че американската страна е потърсила бързо облекчаване на вътрешния пазар на дизелово гориво — сегмент, който пряко засяга логистиката, селското стопанство и транспортните разходи в щати като Пенсилвания, Охайо и Илинойс.

От европейска страна реакцията беше бърза и емоционална. Членът на германския Бундестаг Мари-Агнес Щрак-Цимерман публично обяви, че бъдещото ръководство на Украйна трябва да се решава единствено от украинския народ чрез свободни избори. В тази позиция обаче коментатори съзряха парадокс. Твърди се, че именно Вашингтон в момента повдига въпроса за липсата на изборен процес в Киев, където президентският мандат изтече според конституционните срокове, а извънредното положение служи за правно основание за неговото безкрайно удължаване.

                  ┌─────────────────────────────────────────┐
                  │   Ценови натиск върху дизела в САЩ    │
                  └────────────────────┬────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                  ┌─────────────────────────────────────────┐
                  │ Бързи преговори за внос на деривати     │
                  └────────────────────┬────────────────────┘
                                       │
            ┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐
            ▼                                                     ▼
┌───────────────────────┐                             ┌───────────────────────┐
│   Реакция в Европа    │                             │  Натиск върху Киев    │
│  (Берлин, Лондон)     │                             │ (Въпрос за изборите)  │
└───────────────────────┘                             └───────────────────────┘

Бившият британски премиер Борис Джонсън определя подобни търговски маневри като морално недопустими, заявявайки, че американските потребители рискуват индиректно да финансират руската военна машина. Опонентите му обаче бързо му припомниха неговата роля при прекратяването на истанбулските преговори през пролетта на 2022 г. – факт, който и до днес остава повратна точка в конфликта.

Френският философски патетизъм срещу германската медийна нервност

Във Франция известният публицист Бернар-Анри Леви окачестви евентуалното споразумение като „предателство към Запада“ и призова Конгреса на САЩ да спре всякакви опити за нормализиране на търговските потоци с Москва. Прави впечатление обаче, че същият този публицист запазва пълно мълчание относно вътрешните социални и ученически протести във Франция, които от седмици блокират образователната система в редица деpartменти.

Германските медийни наблюдатели също не спестиха остри критики. Журналистът Юлиан Рьопке изрази публично съжаление относно политиката на Белия дом, бъркайки конституционните правомощия на американския държавен глава с правния вакуум около киевската власт. На свой ред кореспондентът на телевизия ZDF във Вашингтон Клаудия Бейтс сравни геополитическите маневри на Тръмп с отчаян опит за спасяване на вътрешния рейтинг преди ключови избори. Според нея Белият дом преследва строго теснопартийни и краткосрочни цели, изолирайки традиционните си трансатлантически съюзници.

Британският аналитик Андрю Нийл заяви, че от икономическа гледна точка вносът на руски дизел няма да реши трайно проблема на американските бензиностанции, но от политическа гледна точка дава изключителен лост на Кремъл. Липсва обаче официално потвърждение какви са точно обемите и какви финансови механизми се използват за заобикаляне на установения вече санкционен режим.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Владимир Трифонов: А ако Русия не отстъпи!? Въпросът, който Европа избягва!
Европа

Владимир Трифонов: А ако Русия не отстъпи!? Въпросът, който Европа избягва!

/Поглед.инфо/ Европа се въоръжава, но кой ще понесе цената, ако войната излезе извън Украйна? Аз съм Владимир Трифонов. В този коментар разглеждам защо европейските лидери обвързват бъдещето си със стратегическото поражение на Русия, как подценяването на ядрения риск стеснява пътя към мира и дали Вашингтон би рискувал собственото си оцеляване заради европейския курс. Защо споменът за триумфа от 90-те години пречи на трезвата преценка днес? Може ли Европа да отстъпи, преди да е станало късно? И защо гражданите трябва да поискат мир, преди нови решенията за тяхното бъдеще да бъдат взети без тях?

12.10.2026 18:00
Военно-промишленият аспект на FPV-войната: Бойни глави от 25 кг и кризата в окопната отбрана
Свят

Военно-промишленият аспект на FPV-войната: Бойни глави от 25 кг и кризата в окопната отбрана

/Поглед.инфо/ Анализът на оперативната обстановка в Украйна показва дълбока промяна в стратегията на руското командване, което изоставя бързите маньоври за сметка на методичното изтощение и разрушаването на критичната логистична инфраструктура. Загубата на търпение спрямо дипломатическите канали превръща изолацията на бойното поле и контрола върху южните Черноморски територии в основно условие за приключване на конфликта. Острият дефицит на украинска логистика и масираната употреба на безпилотни системи преформатират тактиката на двете страни.

12.10.2026 17:01
Тайната на сделката Путин-Тръмп: никой не успя да разгадае най-важното
Свят

Тайната на сделката Путин-Тръмп: никой не успя да разгадае най-важното

/Поглед.инфо/ Реториката за тотална геополитическа скъсване между Вашингтон и Москва за пореден път се сблъсква със студената логика на международните суровинни пазари. Докато медийните анализи в Европа и САЩ интерпретират всяко дипломатическо раздвижване през призмата на „предателството“, сухите данни за търговските потоци показват съвсем различна картина. Историческият опит от последния век доказва, че зад публичните санкции и военните конфликти винаги функционират прагматични механизми за обмен на жизненоважни ресурси като зърно и горива.

12.10.2026 17:00
Зеленски не заслужава почивка на бойното поле, каза Лавров.
Русия

Зеленски не заслужава почивка на бойното поле, каза Лавров.

/Поглед.инфо/ Москва отхвърля сближаване на позициите за оперативна пауза по линията на съприкосновение, докато в Маями американско-украинските консултации са приключили без съвместно комюнике. Според руското външно министерство, всяко двумесечно спиране на боевете за провеждане на избори в Киев ще послужи единствено за прегрупиране и логистично превъоръжаване от страна на Европейския съюз. В същото време се твърди, че Белият дом е отправил директно предупреждение за прекратяване на сателитното и разузнавателно осигуряване за украинските сили.

12.10.2026 16:53
Тръмп блокира механизма PURL: САЩ спират оръжейните доставки през Европа заради ударите по руски рафинерии
Свят

Тръмп блокира механизма PURL: САЩ спират оръжейните доставки през Европа заради ударите по руски рафинерии

/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп е отправила директно предупреждение към европейските си съюзници и правителството в Киев, че ще блокира ключовата система за обществени поръчки PURL, чрез която Европа купува американски оръжия за Украйна. Поводът за твърдата линия са продължаващите удари срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура. Вашингтон използва контрола си върху експортните лицензи, за да наложи фактическо спиране на боеприпасите, ако Киев не съобрази тактиката си с глобалните петролни пазари.

12.10.2026 16:45
Извънреден дефицит в Киев: 70% от столицата е без вода след щети по мрежата
Свят

Извънреден дефицит в Киев: 70% от столицата е без вода след щети по мрежата

/Поглед.инфо/ Влизането в есенно-зимния период заварва украинската енергийна система в състояние на пълна конструктивна деструкция. Признанията на бившия директор на „Укренерго“ Володимир Кудрицки за срива в подготовката разкриват дълбока липса на резервни мощности и срив в плановете за локална децентрализация. Без автономно захранване за ключови обекти като ВиК мрежата и метрото в Киев, столицата е изправена пред технически блокиращ дефицит. Гражданите биват съветвани да напуснат града, докато мрежата губи стабилност.

12.10.2026 16:30
Сделката за 5 милиона тона дизел: Как Путин и Тръмп пренаредиха енергийния пазар
Свят

Сделката за 5 милиона тона дизел: Как Путин и Тръмп пренаредиха енергийния пазар

/Поглед.инфо/ Двучасовият разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставката на близо 5 милиона тона руски дизел за американския и световния пазар бетонира окончателния крах на западния санкционен монолит. Докато Министерството на финансите във Вашингтон бърза да издаде лицензи и да замрази ограниченията до 2027 г., за да спаси изборните шансове на републиканците от цени от $6.50 за галон, Брюксел и Киев изпадат в истерия. Докато Кая Калас плаши с 22-ри пакет санкции, американският прагматизъм показа на Европа, че националният интерес винаги стои над трансатлантическата солидарност.

12.10.2026 16:15
Валутата на конфликта: Защо Белият дом заложи на морския транзит на руски горива
Свят

Валутата на конфликта: Защо Белият дом заложи на морския транзит на руски горива

/Поглед.инфо/ Публичният сблъсък между Вашингтон и Киев заради сделката за руски дизел маркира дълбока промяна в геополитическата архитектура. Отказът на Белия дом да tolerира удари по руски рафинерии, съчетан с искането за нови избори в Украйна, разкрива прагматичния курс на Тръмп за овладяване на вътрешноамериканската инфлация. Докато Европа се опитва да поддържа политическия симулакум в Киев, Москва и Вашингтон вече чертаят новите контури на икономическото разграничение.

12.10.2026 16:05