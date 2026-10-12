/Поглед.инфо/ Информационният трус около вероятното споразумение между Белия дом и Москва за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар разголва дълбокия разкол между чистия икономически прагматизъм на Вашингтон и идеологизираната линия на Брюксел. Натискът върху цените на горивата в САЩ принуди американската администрация да търси бързи решения, пренебрегвайки исканията на Киев. В същото време постоянните отлагания на изборния процес в Украйна засилват критиките за узурпация на властта.

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Сблъсъкът между пазарната реалност във Вашингтон и европейската илюзия

Информацията за възможни преки или посреднически договорености между Белия дом и Кремъл за внос на руски рафинирани деривати на американския пазар предизвика вълна от нервност в европейските столици. В медийното пространство се твърди, че американската страна е потърсила бързо облекчаване на вътрешния пазар на дизелово гориво — сегмент, който пряко засяга логистиката, селското стопанство и транспортните разходи в щати като Пенсилвания, Охайо и Илинойс.

От европейска страна реакцията беше бърза и емоционална. Членът на германския Бундестаг Мари-Агнес Щрак-Цимерман публично обяви, че бъдещото ръководство на Украйна трябва да се решава единствено от украинския народ чрез свободни избори. В тази позиция обаче коментатори съзряха парадокс. Твърди се, че именно Вашингтон в момента повдига въпроса за липсата на изборен процес в Киев, където президентският мандат изтече според конституционните срокове, а извънредното положение служи за правно основание за неговото безкрайно удължаване.

┌─────────────────────────────────────────┐ │ Ценови натиск върху дизела в САЩ │ └────────────────────┬────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ Бързи преговори за внос на деривати │ └────────────────────┬────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐ ▼ ▼ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ Реакция в Европа │ │ Натиск върху Киев │ │ (Берлин, Лондон) │ │ (Въпрос за изборите) │ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘

Бившият британски премиер Борис Джонсън определя подобни търговски маневри като морално недопустими, заявявайки, че американските потребители рискуват индиректно да финансират руската военна машина. Опонентите му обаче бързо му припомниха неговата роля при прекратяването на истанбулските преговори през пролетта на 2022 г. – факт, който и до днес остава повратна точка в конфликта.

Френският философски патетизъм срещу германската медийна нервност

Във Франция известният публицист Бернар-Анри Леви окачестви евентуалното споразумение като „предателство към Запада“ и призова Конгреса на САЩ да спре всякакви опити за нормализиране на търговските потоци с Москва. Прави впечатление обаче, че същият този публицист запазва пълно мълчание относно вътрешните социални и ученически протести във Франция, които от седмици блокират образователната система в редица деpartменти.

Германските медийни наблюдатели също не спестиха остри критики. Журналистът Юлиан Рьопке изрази публично съжаление относно политиката на Белия дом, бъркайки конституционните правомощия на американския държавен глава с правния вакуум около киевската власт. На свой ред кореспондентът на телевизия ZDF във Вашингтон Клаудия Бейтс сравни геополитическите маневри на Тръмп с отчаян опит за спасяване на вътрешния рейтинг преди ключови избори. Според нея Белият дом преследва строго теснопартийни и краткосрочни цели, изолирайки традиционните си трансатлантически съюзници.

Британският аналитик Андрю Нийл заяви, че от икономическа гледна точка вносът на руски дизел няма да реши трайно проблема на американските бензиностанции, но от политическа гледна точка дава изключителен лост на Кремъл. Липсва обаче официално потвърждение какви са точно обемите и какви финансови механизми се използват за заобикаляне на установения вече санкционен режим.