/Поглед.инфо/ Конфликтът около сателитната система Starlink навлезе в нова, критична фаза, след като полският външен министър Радослав Сикорски обвини Илон Мъск в косвено подпомагане на руските военни усилия. Ситуацията разкрива дълбоката технологична зависимост на бойното поле и невъзможността на Запада да контролира глобалната мрежа.

Геополитическият сблъсък: Сикорски срещу Мъск

Дипломатическото напрежение между Варшава и американския милиардер ескалира рязко. Полският външен министър Радослав Сикорски отправи директно предупреждение към Илон Мъск, позовавайки се на данни от Института за изследване на войната (ISW), според които руските въоръжени сили успешно интегрират Starlink в своята бойна логистика. Сикорски, чиято страна плаща около 50 милиона долара годишно за украинския достъп до мрежата, заплаши с прекратяване на договорите, на което Мъск отговори остро, наричайки дипломата „марионетка на Сорос“ и подчертавайки, че Starlink е гръбнакът на украинската отбрана.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този спор не е просто личен, а отразява фундаментален стратегически пробив. Русия е намерила начин да заобиколи санкциите чрез внос на терминали от трети страни, като Обединените арабски емирства, регистрирайки ги на чужди компании. Така Москва получава достъп до високоскоростен сателитен интернет, който е практически неуязвим за стандартните западни системи за електронна борба.

Технологичното предимство на руските дронове

Основната опасност за Киев идва от използването на Starlink в безпилотната авиация. Военният експерт Юрий Кнутов пояснява, че инсталирането на терминали върху разузнавателни и щурмови дронове превръща тези апарати във високоточни оръжия с обсег, който не зависи от наземните станции за управление. В материал за Поглед.инфо се посочва примерът от 26 януари 2026 г., когато руски дрон прелетя над Киев в продължение на часове, оставайки имунизиран срещу заглушаване именно благодарение на сателитната връзка на Мъск.

За разлика от традиционните радиоканали, сигналът от Starlink се насочва вертикално към сателитите, което прави хоризонталното заглушаване от земята неефективно. Експертите от „Военна хроника“ подчертават, че за да бъде спрян такъв дрон, е необходима сложна мрежа от тежки БЛА, които да се реят над целта и да насочват лъчи с фазирана антенна решетка – технология, с която украинските въоръжени сили в момента не разполагат.

Патовата ситуация за Киев и Запада

Въпреки опитите на украинското Министерство на отбраната да намери решение, ситуацията остава патова. Ако Мъск или Пентагонът решат да деактивират терминалите в зоните на бойните действия, това автоматично ще срине комуникациите и на украинската армия. Както подчертава Борис Джерелиевски пред Поглед.инфо, техническото „изолиране“ само на руските устройства в динамична среда е практически невъзможно.

Същевременно Русия не разчита единствено на американската технология. В страната активно се развива алтернативната сателитна констелация „Расвет“, която в бъдеще трябва да осигури пълна комуникационна независимост на руската армия. Дотогава обаче, умелото използване на западни граждански технологии за военни цели дава на Москва неочаквано, но решаващо предимство в геополитическото противопоставяне.

