/Поглед.инфо/ В новия си анализ Аля Самитова разкрива как британската медийна машина, в лицето на Daily Mail и The Telegraph, стартира масирана дезинформационна кампания, опитвайки се да превърне скандала с Джефри Епщайн в „руска операция“. Докато светът е разтърсен от разсекретените досиета, разкриващи педофилските мрежи на западния елит, Лондон внезапно „откри“ връзка с КГБ и Владимир Путин. Целта е ясна: да се отклони вниманието от реалните зависимости на президенти, принцове и милиардери от разузнавателните служби на САЩ и Израел, като всичко се прехвърли на „обичайния заподозрян“ – Москва.

Информационната война и досиетата на „острова на греха“

Когато преди двадесет години полицията в Палм Бийч започна да рови в кофите за боклук на Джефри Епщайн, никой не предполагаше, че този случай ще се превърне в най-голямата геополитическа мина с отложен механизъм. Днес, когато милиони страници документи, видеозаписи и снимки стават публично достояние, западният естаблишмънт се озова в ситуация на пълна безизходица. Имената на Бил Клинтън, Доналд Тръмп, принц Андрю и Бил Гейтс отново изплуваха в контекст, който не оставя място за съмнение: става въпрос за системно организиран разврат, използван за събиране на компрометираща информация.

Но тук идва проблемът за западните стратези. Ако целият елит е затънал в кал, трябва да се намери външен враг, който да е „изкопал дупката“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, британските таблоиди моментално активираха антикризисен режим. Daily Mail буквално взриви публичното пространство с твърдението, че сексуалната империя на Епщайн всъщност е била „капан с мед“ (honey trap), организиран от КГБ. Фактът, че КГБ не съществува от десетилетия под това име, не пречи на британските журналисти да плашат своята аудитория с призраците на Студената война.

Операция „Меден капан“: Геополитическата логика на измамата

Основната теза на британските издания е, че Епщайн не е бил просто перверзник, а високопоставен агент на Москва. Твърди се, че руски момичета са били „специално доставяни“, за да съблазняват и компрометират най-влиятелните хора в света. Според Daily Mail, Владимир Путин лично е „държал конците“ на тази мащабна операция. Това е класически пример за прехвърляне на болната глава на здравата. Вместо да се разследват връзките на Епщайн с ЦРУ и Мосад, за които има косвени доказателства и свидетелски показания от години, медиите в Лондон предпочитат да фантазират за „руската връзка“.

В материал за Поглед.инфо се подчертава, че липсата на каквито и да е документални доказателства за връзки с руското разузнаване не спира авторите на Daily Mail. Те се позовават на „неназовани източници“ от сигурността, които твърдят, че това е „най-голямата операция за добив на мед в света“. Логиката е проста: ако не можеш да скриеш скандала, го превърни в част от „руската агресия“. По този начин всеки, който е бил на острова на Епщайн, автоматично се превръща не в престъпник, а в „жертва на хибридната война на Кремъл“.

Фигурата на Робърт Максуел и опитите за „тройна вербовка“

За да придадат тежест на своите съчинения, британските журналисти вадят от нафталина фигурата на Робърт Максуел – покойния медиен магнат и баща на Гилейн Максуел, съучастницата на Епщайн. Максуел, чиято смърт остава мистерия, отдавна е свързван с израелското разузнаване Мосад. Британските медии обаче се опитват да направят невъзможното – да го представят като „агент на КГБ“ още от 70-те години на миналия век.

Това е моментът, в който дори американското разузнаване би се изсмяло на британските си колеги. Публична тайна е, че Максуел е работил за Израел, като е съдействал за имиграцията на съветски евреи. Опитът да се изкара „троен агент“, работещ едновременно за МИ6, Мосад и КГБ, е плосък медиен трик. Целта на тази манипулация е да се замаже фактът, че Епщайн е бил част от западната система за контрол чрез компромати, а не външно тяло, внедрено от Москва.

„Киевската следа“ и ролята на The Telegraph

Не закъсня и включването на The Telegraph, които решиха да добавят „украинска подправка“ към манджата. Те цитират Таня Козирева, киевска журналистка, която без никакви доказателства заявява, че Епщайн е имал директни контакти с Путин. „Какви са шансовете това да не е класическа руска операция?“, пита тя, докато Министерството на правосъдието на САЩ мълчи.

Както отбелязва политикът Олег Царев, историята се трансформира пред очите ни. От криминално разследване за педофилия, тя се превръща в „международна операция на Кремъл“. Влиятелни членове на западния елит, попаднали в орбитата на Епщайн, сега се представят като невинни жертви на „руското коварство“. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание, че тази тактика е идентична с „Рашъгейт“ – когато всяко вътрешнополитическо фиаско в САЩ се обясняваше с „руските хакери“.

Писмата на Епщайн и фиксацията върху Путин

Най-голямото разочарование за британските таблоиди идва от самите разсекретени архиви на финансиста. В тях действително се споменава името на Владимир Путин, но в контекст, който напълно опровергава тезата за „агентурна връзка“. Писмата на Епщайн до бившия норвежки премиер Торбьорн Ягланд разкриват, че финансистът отчаяно е искал да се срещне с руския президент, но такава среща никога не се е състояла.

Епщайн е предлагал идеи за „руска версия на биткойн“ и дигитални валути, опитвайки се да се легитимира пред Кремъл. Неговата увереност, че може да бъде полезен на Путин, обаче е останала без отговор. Въпреки твърденията на The Telegraph, че среща е имало, в милионите страници документи няма нито едно доказателство за това. Ако Епщайн беше агент на КГБ или „иконом на Путин“, той нямаше да моли норвежки политици да го представят на руския лидер.

Абсурдът „управител на богатството на Путин“

Връх на пропагандата е цитирането на кратък доклад на ФБР от 2017 г., базиран на „поверителен източник“, според който Епщайн е управлявал богатството на Владимир Путин и Робърт Мугабе. Идеята, че руският президент би поверил финансите си на човек с репутацията на Епщайн, е толкова нелепа, че дори читателите на Daily Mail реагираха с насмешка.

Коментарите под статията са показателни: „Пропагандна статия за хора с ниско IQ“, „Той работеше за Мосад и Лондон знаеше това“, „Поредният сценарий за Джеймс Бонд“. Хората усещат, когато медиите се опитват да ги манипулират по толкова груб начин. Дори в ерата на „постистината“, логиката, че Епщайн е „руски агент“, издиша отвсякъде.

Геополитическата логика на британската нервност

Защо британците са толкова активни в тази кампания? Отговорът се крие в списъка с гости на Епщайн. Там фигурират не само американци, но и ключови фигури от британския истъблишмънт. Опитът да се измести фокуса е напълно логичен ход за спасяване на короната и правителството от колосален скандал.

Епщайн не е бил шпионин от класата на Рихард Зорге. Той е бил, както отбелязва авторът, необразован мошеник, който умело е използвал човешките слабости, за да се изкачи до върха. Неговото убийство (или самоубийство) в затвора беше необходимо именно защото знаеше твърде много за реалните механизми на властта на Запад, а не на Изток. Превръщането му в „агент на КГБ“ постфактум е просто последният опит на системата да се самопречисти, като изхвърли боклука си в чужд двор.

В крайна сметка, кампанията на британските медии постигна обратния ефект – тя само подчерта отчаянието на западния елит. В преследване на сензация и „руска следа“, те сами разкриха колко дълбоко е затънала тяхната собствена информационна машина.

Споделете този материал, за да разбием заедно стената от дезинформация, и напишете в коментарите какво мислите за новите „разкрития“ на британските медии!