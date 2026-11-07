Парите за френския социализъм свършиха: Елисейският дворец пред барикади и празна хазна

/Поглед.инфо/ Френският социално-икономически модел достигна точката, от която връщане назад няма. С публичен дълг, надхвърлящ 119% от БВП, и държавни разходи, гълтащи над 57 на сто от брутния продукт, Петата република е блокирана между празната хазна и побеснялата улица. Единодушното отхвърляне на проектобюджета в Народното събрание с 458 гласа „против“ и излизането на 1.6 милиона души по улиците очертават срива на т.нар. „Макрономика“. Докато Елисейският дворец се опитва да запълни дупката от 43 милиарда евро чрез орязване на социални придобивки, Берлин ясно даде да се разбере, че няма намерение да плаща сметката. Франция е твърде голяма, за да бъде спасена, и твърде задлъжняла, за да продължи постарому.

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Анатомия на един бюджетен бламаж: 458 гласа срещу Елисейския дворец

Кабинетът в Париж претърпя унизителен вот в Народното събрание, където депутатите единодушно отхвърлиха внесения проектобюджет – 458 гласа „против“ и нито един „за“. Подобно пълно единодушие между коренно противоположни политически крила не е просто вот на недоверие към конкретен финансов документ. То е констатация за пълната липса на парламентарно мнозинство и политически капитал на президента Еманюел Макрон.

След като текстът премина през стотици корекции и бе превърнат в безсмислен компилат от взаимноизключващи се искания, той автоматично бе пренасочен към Сената. Там разглеждането е насрочено за 20 ноември. Въпросът обаче не е дали Сенатът ще намери магическа формула, а какво ще плати правителството, ако опита да прокара документа през служебната вратичка – чл. 49.3 от Френската конституция, позволяващ приемане на закони под личната отговорност на кабинета. При такъв ход опозицията незабавно ще внесе вот на недоверие, който този път с лекота ще събере необходимите гласове за сваляне на правителството.

Опозиционните лидери вече не спестяват нищо. Изявления като това на комунистическия секретар Фабиен Русел – че ако Макрон бъде разтърсен за краката, от джобовете му ще изпаднат пари за народа – показват не просто липса на политически етикет. Те са индикатор за пълния срив на институционалния респект.

Социалният рай като икономическа примка: 900 милиарда евро годишно

Основното бойно поле остава структурата на държавните разходи. Франция заема първо място в развития свят по дял от БВП, отделян за социална защита – близо 900 милиарда евро годишно, което прави между 32% и 34% от цялата икономика. В продължение на десетилетия Петата република гради система, която гарантира до 70% от последните доходи при пенсиониране, безплатно здравеопазване през Sécurité Sociale, до 75% от заплатата при безработица за срок до две години, плюс щедри жилищни субсидии и универсални детски надбавки.

Резултатът от тази архитектура е тежък парадокс. В нископлатените сектори разликата между нетния доход от пълен работен ден и сумата от наличните социални помощи (включително минималния гарантиран доход RSA) е толкова малка, че за значителна част от населението полагането на труд е загубило икономически смисъл.

Пенсионната система: Гълта над 340 милиарда евро годишно. Индексацията на тези плащания е основният трън в очите на финансовото министерство, но всяка намерение за замразяването им изкарва бейби бумърите и техните синдикати на улицата.

Гълта над 340 милиарда евро годишно. Индексацията на тези плащания е основният трън в очите на финансовото министерство, но всяка намерение за замразяването им изкарва бейби бумърите и техните синдикати на улицата. Безработица и здравеопазване: Покриването на 100% от медицинските разходи и дългите срокове за обезщетения при безработица изтискват хазната, но се възприемат от обществото не като социална придобивка, а като неотменимо рождено право.

Когато правителството заложи в проектобюджета си съкращаване на 43 милиарда евро – предимно чрез свиване на индексацията на пенсиите и реформиране на болничните – то засегна именно тази материя.

Улицата срещу статистиката: 1.6 милиона на барикадите

Реакцията не закъсня. Синдикатът CGT съобщи за 1.6 милиона участници в националните протести в началото на ноември. Общественият транспорт бе парализиран, една трета от университетите спряха работа, а над хиляда гимназии бяха блокирани. В градове като Париж и Лион протестите бързо прераснаха в сблъсъци, палежи на автомобили и трошене на витрини.

Полицията отговори с мобилизацията на 70 000 служители на реда, сълзотворен газ и над 440 ареста в рамките на едно денонощие. Бяха затворени емблематични обекти като Айфеловата кула, а малкият и средният бизнес в централните градски зони за пореден път се видя принуден да защити търговските си обекти с дървени плоскости.

Синдикалните искания обаче плътно се разминават с реалностите във финансовото министерство. Профсъюзите настояват за незабавно увеличение на минималната работна заплата (SMIC) с поне 100 евро, цялостна пренастройка на тарифните скали и индексация на доходите над инфлацията. Запитани откъде да се вземат ресурсите в икономика с 0,1% срив на БВП за третото тримесечие на 2026 г., синдикалните представители просто отказват да влизат в сметки.