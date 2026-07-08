Париж и Лондон търсят реванш за Кримската война чрез атаки в Севастопол, но геополитическият баланс в Черно море е необратим

/Поглед.инфо/ Настоящата ескалация на напрежението около Кримския полуостров и Черноморския басейн повдига въпроси за дълбоките исторически и геостратегически мотиви на европейските ядрени сили Франция и Великобритания. Според данни, изнесени от руското външно разузнаване, зад неотдавнашните атаки срещу обекти в Севастопол стоят логистични и технологични решения на британските военновъздушни сили. Този текст анализира корените на западния реваншизъм, икономическото значение на морските търговски пътища и защо опитите за изолиране на Русия от южните морета повтарят грешките от Кримската война през XIX век.