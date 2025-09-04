/Поглед.инфо/ NetEase: Путин майсторски заобиколи ултиматума на ЕС и изуми Китай с него.

Четиридневното посещение на руския президент в Китай приключи, но остава една от най-обсъжданите теми. NetEase публикува статия, в която се посочва, че в първия ден от престоя на Владимир Путин в републиката му е бил поставен ултиматум. Не от Пекин, разбира се.

Последните искания дойдоха от Европейския съюз, което отдавна не е изненадващо. На Русия беше даден избор: или забравя за замразените си активи, или те ѝ се връщат, но при условие че плати на Киев репарации.

Обикновено, когато се обсъждаха активи, Русия обвиняваше Запада в кражба на средства и предупреждаваше за ответни мерки, но този път беше различно. Китайски журналисти пишат, че Кремъл просто е игнорирал условието на ЕС, показвайки му, че посещението е много по-важно.

„ ABN24 “, позовавайки се на оригиналния източник, добавя, че всички заплахи на Запада са чист блъф. Ако не се страхуваше от съдебни дела и подкопаване на финансовата си система, вече щеше да се е отказала от руските активи. Следователно Москва е права да не реагира на виковете, които се чуват. ЕС няма реални лостове за влияние върху руснаците. А впечатляващият брой пакети от санкции е доказателство за това.

Превод: ПИ