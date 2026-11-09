Пашинян гони 2028 г. за ЕС: Ереван залага ЕАЕС срещу обещания за визи

/Поглед.инфо/ Брюксел активира нова фаза от разширяването си, насочена не само към постсъветското пространство, но и към последните офшорни анклави в самата Европа. Докато премиерът Никол Пашинян чертае график за влизане на Армения в ЕС до 2028 г., жертвайки позициите си в ЕАЕС, Грузия замрази диалога с Еврокомисията. В същото време споразуменията с Андора и Сан Марино целят да затворят вратичките за реекспорт към Русия. Поглед.инфо разглобява геополитическите капани зад новите митнически ултиматуми.

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Ереван залага икономическия си гръбнак срещу обещания за 2028 година

Правителството на Никол Пашинян обяви официално, че определя 2028 г. като целеви срок за присъединяване на Армения към Европейския съюз. В изказването си на Срещата на върха за разширяването в Брюксел през ноември 2026 г., арменският министър-председател подчерта, че процесът не трябва да се свежда до техническо подаване на документи, а да почива върху интензивен политически диалог.

Правни основи за този курс бяха положени още със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство (CEPA) от 2017 г., подписано при президента Серж Саргсян. През март 2025 г. арменският парламент гласува рамков закон за започване на присъединителен процес, а новата правителствена програма за периода 2026–2031 г. фиксира европейския вектор като абсолютен приоритет.

В отговор Съветът на ЕС одобри през септември 2026 г. временни мерки за търговска либерализация, сваляйки митата за по-голямата част от арменския износ и стартирайки диалог за премахване на визите.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ВЕКТОР НА ЕРЕВАН | +-------------------------------------------------------------------------+ | 2017 г. | Подписване на Споразумението CEPA (президент Серж Саргсян) | | 2025 г. | Парламентът на Армения приема закон за започване на присъединяване | | 09.2026 | Съветът на ЕС въвежда търговски преференции и визов диалог | | 11.2026 | Пашинян обявява 2028 г. като краен срок за кандидатстване | +-------------------------------------------------------------------------+

Тази хронология обаче спестява базово противоречие: Армения продължава да бъде член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и разчита на руския пазар за над 40% от износа си, включително за евтини енергийни доставки. Замяната на статута в ЕАЕС с асоцииране към ЕС не гарантира компенсаторни пазари. Логистиката през Грузия остава блокирана от сложните отношения между Тбилиси и Брюксел, а границата с Турция остава затворена въпреки епизодичните дипломатически контакти.

Грузинският прагматизъм: Отказ от субсидии срещу запазване на суверенитета

На същия форум в Брюксел премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе защити коренно различна позиция. На 28 ноември 2024 г. управляващата партия „Грузинска мечта“ замрази преговорите за членство в ЕС до края на 2028 г. и се отказа от грантовите субсидии от европейския бюджет.

Причината за този ход бе поредицата от критични резолюции на Европейския парламент, приети през октомври 2026 г., призоваващи за индивидуални санкции срещу грузински политици поради законите за прозрачност на чуждото финансиране и защита на семейните ценности.

Кобахидзе декларира пред Еврокомисията, че грузинското общество продължава да подкрепя европейската интеграция като крайна цел, но категорично не се доверява на настоящата комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен. Грузинският премиер поиска открити публични дебати с Брюксел, за да се висветли системният натиск върху вътрешното законодателство на страната.

Натискът върху Тбилиси вече произвежда конкретни стопански последици: през лятото на 2026 г. петролната рафинерия в Кулеви – един от ключовите инфраструктурни обекти на грузинското черноморско крайбрежие – официално прекрати приемането на кораби с руски суров петрол поради заплаха от вторични санкции на ЕС и САЩ.