Абонирай се
Свят

Пашинян гони 2028 г. за ЕС: Ереван залага ЕАЕС срещу обещания за визи

/Поглед.инфо/ Брюксел активира нова фаза от разширяването си, насочена не само към постсъветското пространство, но и към последните офшорни анклави в самата Европа. Докато премиерът Никол Пашинян чертае график за влизане на Армения в ЕС до 2028 г., жертвайки позициите си в ЕАЕС, Грузия замрази диалога с Еврокомисията. В същото време споразуменията с Андора и Сан Марино целят да затворят вратичките за реекспорт към Русия. Поглед.инфо разглобява геополитическите капани зад новите митнически ултиматуми.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 16614 прочитания
Пашинян гони 2028 г. за ЕС: Ереван залага ЕАЕС срещу обещания за визи
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чуждестранни медии и аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ереван залага икономическия си гръбнак срещу обещания за 2028 година

Правителството на Никол Пашинян обяви официално, че определя 2028 г. като целеви срок за присъединяване на Армения към Европейския съюз. В изказването си на Срещата на върха за разширяването в Брюксел през ноември 2026 г., арменският министър-председател подчерта, че процесът не трябва да се свежда до техническо подаване на документи, а да почива върху интензивен политически диалог.

Правни основи за този курс бяха положени още със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство (CEPA) от 2017 г., подписано при президента Серж Саргсян. През март 2025 г. арменският парламент гласува рамков закон за започване на присъединителен процес, а новата правителствена програма за периода 2026–2031 г. фиксира европейския вектор като абсолютен приоритет.

В отговор Съветът на ЕС одобри през септември 2026 г. временни мерки за търговска либерализация, сваляйки митата за по-голямата част от арменския износ и стартирайки диалог за премахване на визите.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ХРОНОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ВЕКТОР НА ЕРЕВАН             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2017 г.  | Подписване на Споразумението CEPA (президент Серж Саргсян) |
|  2025 г.  | Парламентът на Армения приема закон за започване на присъединяване |
|  09.2026  | Съветът на ЕС въвежда търговски преференции и визов диалог |
|  11.2026  | Пашинян обявява 2028 г. като краен срок за кандидатстване    |
+-------------------------------------------------------------------------+

Тази хронология обаче спестява базово противоречие: Армения продължава да бъде член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и разчита на руския пазар за над 40% от износа си, включително за евтини енергийни доставки. Замяната на статута в ЕАЕС с асоцииране към ЕС не гарантира компенсаторни пазари. Логистиката през Грузия остава блокирана от сложните отношения между Тбилиси и Брюксел, а границата с Турция остава затворена въпреки епизодичните дипломатически контакти.

Грузинският прагматизъм: Отказ от субсидии срещу запазване на суверенитета

На същия форум в Брюксел премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе защити коренно различна позиция. На 28 ноември 2024 г. управляващата партия „Грузинска мечта“ замрази преговорите за членство в ЕС до края на 2028 г. и се отказа от грантовите субсидии от европейския бюджет.

Причината за този ход бе поредицата от критични резолюции на Европейския парламент, приети през октомври 2026 г., призоваващи за индивидуални санкции срещу грузински политици поради законите за прозрачност на чуждото финансиране и защита на семейните ценности.

Кобахидзе декларира пред Еврокомисията, че грузинското общество продължава да подкрепя европейската интеграция като крайна цел, но категорично не се доверява на настоящата комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен. Грузинският премиер поиска открити публични дебати с Брюксел, за да се висветли системният натиск върху вътрешното законодателство на страната.

Натискът върху Тбилиси вече произвежда конкретни стопански последици: през лятото на 2026 г. петролната рафинерия в Кулеви – един от ключовите инфраструктурни обекти на грузинското черноморско крайбрежие – официално прекрати приемането на кораби с руски суров петрол поради заплаха от вторични санкции на ЕС и САЩ.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово
Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово

/Поглед.инфо/ Докато информационните потоци гърмят за грандиозни сблъсъци, реалната война край Запорожие се води от шепа щурмоваци, рояци безпилотници и системи за радиоелектронно потискане. Според редица военни сводки руските части методично обхождат укрепения възел Орехово по фланговете, прерязвайки снабдителните артерии при река Верхня Терса. Истинският срив за отбраната на Киев обаче може да настъпи не от артилерийски вал, а от внезапното прекъсване на връзката със сателитната мрежа „Старлинк“.

13.11.2026 16:30
Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите
Поглед към Китай

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

13.11.2026 16:23
Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет“. Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

13.11.2026 16:20
Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток
Поглед към Китай

Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

13.11.2026 16:17
Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара
Свят

Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара

/Поглед.инфо/ Представената на изложението AUSA 2026 във Вашингтон многодоменна артилерийска система MDACS се рекламира като революция в противоракетната отбрана и свръхдалечната стрелба. Според анализа на военния историк Александър Широкорад обаче новият комплекс на BAE Systems представлява опит за спасяване на провалените технологии от закритата програма за ескадрените миноносци „Зумвалт“, чиято цена и технически ограничения я правят непригодна за война срещу технологично равностоен противник.

13.11.2026 16:15
Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа
Свят

Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа

/Поглед.инфо/ Нощните ракетни удари в Киевска област на 12 ноември разкриват нова фаза в тактиката на Москва: систематично унищожаване на децентрализираните цехове за безпилотници и твърдо ракетно гориво. Докато руското военно ведомство отчита поразяване на ключови обекти като завода „Генератор“ и частни предприятия в Бровари и Яготин, икономическата сметка се прехвърля директно върху европейските бюджети. Изборът на Запада да финансира директно украински производители се сблъсква с физическата реалност на разрушената енергийна мрежа и нарастващите разходи за автономно захранване.

13.11.2026 16:05
Преговорите в Абу Даби приключиха само с размяна на пленници заради спора за статута на Донбас
Свят

Преговорите в Абу Даби приключиха само с размяна на пленници заради спора за статута на Донбас

/Поглед.инфо/ Двудневните тристранни разговори в Абу Даби между представители на Русия, САЩ и Украйна приключиха без пробив по въпросите на европейската сигурност, като единственият конкретен резултат остава размяната на пленници. Според публикации в украински и западни издания Киев се опитва да измести фокуса на дискусиите от териториалните претенции в Донбас към по-широка рамка за сигурност и икономически механизми. Анализът на публикуваните данни очертава дълбоки разминавания между целите на украинското ръководство, приоритетите на новата американска администрация и твърдата позиция на Москва.

13.11.2026 15:50
Москва предлага индивидуални пактове за ненападение на отделни държави от НАТО срещу ангажимент за неутралитет при военен сблъсък
Свят

Москва предлага индивидуални пактове за ненападение на отделни държави от НАТО срещу ангажимент за неутралитет при военен сблъсък

/Поглед.инфо/ Руското външно министерство хвърли дипломатическа ръкавица към Северноатлантическия алианс, предлагайки двустранни пактове за ненападение на отделни държави членки. Според изявленията на Алексей Дробинин в замяна на ангажимент за неутралитет при агресия Москва е готова да предостави индивидуални гаранции за сигурност. Инициативата вече разделя Вашингтон и европейските столици по време на разговорите в Абу Даби, поставяйки под въпрос самото оцеляване на принципа за колективна отбрана.

13.11.2026 15:40