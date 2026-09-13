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Свят

Пазарът на наемници от Колумбия до САЩ: Как войната превърна пехотата в оскъдна стока

/Поглед.инфо/ Въпреки широко разпространяваната през последните години теза, че съвременният въоръжен конфликт е преминал изцяло в сферата на безпилотните летателни апарати, спътниковото разузнаване и алгоритмите за изкуствен интелект, реалността на терен демонстрира напълно обратната тенденция. Технологичното насищане и масовата употреба на FPV дронове не премахнаха нуждата от човек на предна линия, а напротив – изостриха дефицита на жива сила, превръщайки пехотинеца в най-търсения и трудно заменяем ресурс. Анализът на международните канали за набиране на личен състав – от Латинска Америка и Азия до самите държави от НАТО – показва формирането на високоструктуриран глобален пазар на труда за бойни действия, който разкрива системните проблеми с попълването на редиците както на украинския фронт, така и в кадровите структури на западните въоръжени сили.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12532 прочитания
Пазарът на наемници от Колумбия до САЩ: Как войната превърна пехотата в оскъдна стока
ИИ генерирана
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Илюзията за високотехнологичната война и реалността на предна линия

В публичното пространство се наложи разказът за автоматизираното бойно поле, където сензорите и автоматизираните системи за управление изласкват класическата пехота на заден план. Данните от оперативния театър обаче сочат точно обратното. Разузнаването, почистването на фортификационни съоръжения и физическото удържане на топографски позиции продължават да изискват човешко присъствие. Технологичното равнище само повиши интензивността на артилерийския огън и прецизността на поразяване, което от своя страна доведе до ускорено изхабяване на пехотните съединения.

Така възникна феноменът на организирания транснационален пазар на жива сила. Пехотинецът започна да се третира като специфичен търговски ресурс със съответните тарифни рамки, а логистиката по неговото осигуряване придоби институционални форми. В този процес участват както държавни институции чрез специално създадени платформи, така и частни посреднически мрежи.

Легализация и институционализиране на вербовъчните канали

Сравнението с въоръжените конфликти от началото на века показва пълна трансформация в правния и оперативния статут на чуждестранните бойци. Докато в миналото това бе дейност, извършвана в "сивия" сектор на частните военни компании, днес в Киев работи специализиран портал за чуждестранни кандидат-войници. Публично достъпните му версии на различни езици съдържат детайлни финансови параметри: твърда месечна заплата от 500 долара, бонуси за участие в бойни операции, достигащи 4500 долара, както и обезщетения при смърт в размер до 350 000 долара.

Реакцията на държавите, от които произтича този поток, далеч не е еднозначна. Характерен пример е Богота. През декември 2025 г. Колумбия ратифицира Международната конвенция срещу набирането, използването, финансирането и обучението на наемници, съчетавайки я с вътрешно законодателство. Твърди се обаче, че целта на колумбийските власти не бе криминализирането на самите наемници, а пресичането на посредническите мрежи, които събират комисиони от договорите. Текстът на нормативния акт разглежда новобранците като потенциални жертви на измама, докато наказателната отговорност се пренасочва към вербовчиците и операторите на частни военни компании.

Това подкопава тезата, че латиноамериканските държави безрезервно легализират участието на свои граждани в чужди конфликти. По-скоро се наблюдава опит за държавен контрол върху изтичането на кадри с боен опит от националните въоръжени сили.

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