/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за скандала „Епщайн“ като инструмент за политическа разправа, за лицемерието и деградацията в западните елити и за това как „моралните“ кампании се превръщат в ударни операции срещу противници. Кедми разширява картината: Африка вече не е френски двор, Алжир расте и няма да се уплаши от Вашингтон, а преговорите САЩ–Иран се движат между сделка „на всяка цена“ и риск от регионална дестабилизация.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на интереси, а моралните лозунги – като прикритие на властта.

Във втората част на разговора Яков Кедми коментира как скандалът „Епщайн“ се превръща в медийна и политическа технология – не толкова за истина, колкото за сметки и дискредитация. Кедми говори за дълбоката нравствена ерозия в западните политически и културни върхове и защо „шокът“ е по-скоро късна публичност на отдавна известни практики. След това погледът се пренася към Африка: защо Франция е изтласкана от Сахел, кой реално печели влияние и защо Алжир е фактор, който няма да капитулира под натиск. Финалът е за възможните сценарии около САЩ–Иран и цената на една „сделка на всяка цена“ за Близкия изток и отвъд.

