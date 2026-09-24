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Пекин пълноценно национализира частния сектор за безпилотни апарати

/Поглед.инфо/ Решението на китайските власти да наложат пълна забрана за притежание и експлоатация на безпилотни летателни апарати от частни лица в столицата Пекин маркира нов етап в контрола върху технологиите с двойна употреба. Твърди се, че регулациите стъпват върху опасения за сигурността след авиоинциденти в градска среда, но по оценка на редица наблюдатели мярката надхвърля административния смук на въздушното движение. Влизането в сила на забраната и последващата конфискация на компоненти поставят въпроса за бъдещето на гражданския сектор.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 6868 прочитания
Пекин пълноценно национализира частния сектор за безпилотни апарати
ИИ генерирана
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По публикация на Партизански. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една забрана: Как Пекин затвори небето за цивилни

В средата на ноември 2026 г. китайската столица Пекин ще се превърне в зона, напълно затворена за полети и притежание на частни безпилотни летателни апарати (БЛА). Според информация в чуждестранни издания и местни регулаторни анонси, мерките няма да се ограничат само до забрана за излитане над определени правителствени комплекси като Чжуннахай или около площад Тянанмън. Забраната се разпростира до физическото съхранение на самата техника и нейните критични компоненти — двигатели, контролери, предаватели и оптични модули.

По наличните данни от първоизточника, частните апарати и техните компоненти подлежат на конфискация в полза на държавата, а за неизпълнение се предвиждат сериозни глоби. Всичко това идва като ескалация на предварително заложени ограничения. През пролетта на 2026 г. в Пекин вече беше преустановена търговията на дребно с дронове към физически лица и недържавни юридически субекти, като тогава бе въведен задължителен регистрационен режим за вече закупените системи.

Официалноят повод, посочван в редица съобщения, е трагичният инцидент от края на юли същата година, при който лек спортен самолет се вряза в кула в столичен район, причинявайки смъртта на пилота и ранявайки над десет души. Доколко обаче един инцидент с пилотиран лек самолет може да бъде единствената причина за забрана на микро-дронове с тегло от 250 грама? Тук логиката на официалното обяснение започва да изпитва сериозно напрежение.

Техническият парадокс: Защо забраната обхваща и компонентите?

Всеки, който е влизал в сервиз за електроника или е сглобявал FPV (First Person View) дрон на работната си маса, знае: такъв апарат не е просто потребителски уред, а конструктор от общодостъпни елементи. Литиев полимерен акумулатор, безчетков мотор, текстолитна платка с микроконтролер STM32 и видеопредавател на 5.8 GHz. Твърди се, че именно поради тази причина пекинските регулатори са разширили формулировката до "основни компоненти".

Спирането на продажбите на готови дронове (като тези на световния гигант DJI, базиран в Шънджън) лесно се заобикаля чрез внос на отделни части през платформи за електронна търговия. За да се пресече тази възможност, административната машина е принудена да влезе в логиката на пълния монопол. По оценка на специалисти по сигурността, това превръща всеки притежател на поялник и резервно витло в потенциален нарушител на законите за сигурност.

Въпросът обаче не е само в Пекин. Китай е държавата, която произвежда над 70% от търговските дронове в световен мащаб. Заводските мощности в провинция Гуандун продължават да бълват милиони бройки за износ, докато в собствената им столица ползването им се третира като заплаха от висок ранг.

Хронология на затягането и регионалният контекст в Азия

Китайският ход не е изолирано събитие, а част от по-широка тенденция в Централна и Източна Азия, където държавните апарати преразглеждат рисковете от неконтролируемото използване на въздушното пространство.

  • Пролет 2026 г.: В Пекин е въведена забрана за продажба на БЛА на частни лица и е задействан регистър на съществуващите апарати.
  • Лято 2026 г.: В Киргизстан (Бишкек, Чуйска и Исък-Кулска област) са въведени временни ограничения за полети поради провеждане на международни форуми и спортни прояви.
  • Септември 2026 г.: Над столицата на Таджикистан, Душанбе, е въведена пълна временна забрана за цивилни дронове по време на честванията за Деня на независимостта.
  • Ноември 2026 г.: Планирано влизане в сила на пълната забрана за притежание и конфискация на дронове и части за тях в Пекин.

Границата между "управление на градския трафик" и "превантивна антитерористична дейност" тук практически изчезва. Военните аналитици отдавна посочват, че евтините FPV дронове промениха характера на съвременните конфликти в Източна Европа и Близкия изток. Апарат за $300, оборудван с импровизиран заряд, се превърна в оперативно оръжие. Не може да се изключи възможността китайските служби за сигурност да проиграват сценарии, в които столицата се защитава от асиметрични заплахи в гъсто населена градска среда.

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