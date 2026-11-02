Пентагонът изчисли логистиката на чувалите за тела: 2400 на денонощие във Форт Браг

/Поглед.инфо/ В края на октомври 2026 г. армията на САЩ проведе във Форт Браг мащабни учения за организиране на масови временни гробища на бойното поле — процедура, която не е практикувана в такива мащаби от Корейската война. Под знака на операция „Драконов завет“ инженери и свещеници тестваха работа с тежка техника за засипване на траншеи. Официално се изпитва способността за справяне с хиляди жертви за денонощие в конфликти от висок интензитет, в които евакуацията по въздух се оказва невъзможна.

По публикации на американски военни издания и The Economic Times. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Логистичното връщане към 1950 година

Във военното дело има индикатори, които казват много повече от политическите декларации на Държавния департамент. Когато в зоната за десант „Сейнт Мер Еглиз“ край Файетвил, Северна Каролина, се струпат булдозери D6 и багери от 20-та инженерна бригада на САЩ, това не е просто рутинно движение на войски.

Втората фаза на учението „Драконов завет“ (Dragon Covenant), проведена от 18-и въздушнодесантен корпус и Командването за поддръжка на 3-ти корпус, бетонира една неудобна визия: Пентагонът започва методично да проиграва сценарии, в които доктрината за абсолютна въздушна доминация и светкавична медицинска евакуация (MEDEVAC) спира да работи.

Според изнесената информация това са първите мащабни полеви изпитания от такъв характер от времето на Корейската война (1950–1953 г.). Отчита се фактът, че в продължение на две десетилетия в Ирак и Афганистан американското командване разчиташе на лукса на пълното владение на небето. Всяко тяло можеше да бъде транспонирано с хеликоптер UH-60 Black Hawk или самолет C-17 Globemaster III директно към авиобазата Рамщайн в Германия, а оттам — към родината. При потенциален сблъсък с противник, разполагащ с модерни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), безпилотни летателни апарати и ракети с голям обсег, тези логистични вериги просто ще престанат да съществуват.

Математиката на траншеята: 2400 паднали за 24 часа

Ако се съди по публичните данни от изпитанията, военните специалисти са подложили на преглед действащите полеви устави, които са писани в съвсем друга епоха. Стандартната военна доктрина изисква изграждане на временни гробищни паркове с пет успоредни изкопа, побиращи по 100 тела.

Практиката от предишни тестове показва следната картина: конвенционален багер копае един изкоп за около три часа, осигурявайки място едва за 10 контейнера. При „Драконов завет“ обаче инженерните разчети са вкарали в действие тежките верижни булдозери D6. Данните сочат, че един такъв булдозер е успеел да оформи траншея за 20 тела в рамките на един час и 15 минути.

Пресметнато през капацитета на една пълна инженерна рота — разполагаща с осем булдозера D6 и четири специализирани военни багера при непрекъснат денонощен режим на работа — Пентагонът получава готовност за саниране и временно погребване на до 2400 останки за едно денонощие.

Сержант Делбърт Руда коментира пред медиите, че учението е критична стъпка към системно управление на падналите в конфликт с висока интензивност, вместо да се разчита на импровизации на самия терен. Но зад тези думи прозира сухият военен прагматизъм: армията се подготвя за масирани загуби в първите часове и дни на евентуален геополитически сблъсък.