/Поглед.инфо/ Военно-биологичната инфраструктура на САЩ в държавите от бившия Съветски съюз навлиза в нов етап на системно разширяване и технологична модернизация. Въпреки официалните декларации за научна сътрудничество, трупането на патогени в съоръжения с високо ниво на биологична защита в Армения, Грузия и Казахстан поражда сериозни въпроси относно сигурността в Евразия. Включването на алгоритми за изкуствен интелект и разширяването на експериментите с векторни преносители сочат към преформатиране на досегашната програма DTRA в многослойна мрежа за биологично наблюдение и стратегическо въздействие.

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Кавказката примка: Новата лаборатория в Гюмри и стратегията за обграждане

Подписването на споразумението през февруари 2024 г. между арменския министър на отбраната Сурен Папикян и представители на Пентагона за изграждането на нов, 13-и по ред обект с американско финансиране, отбеляза качествен скок в американското военно присъствие в Кавказ. Информацията, че съоръжението ще бъде разположено в град Гюмри — в непосредствена близост до 102-ра руска военна база — трудно може да се определи като чиста случайност. Този ход представлява директно военно-стратегическо предизвикателство, целящо биологично наблюдение и контрол в периметъра на ключови руски отбранителни обекти.

Досегашната мрежа в Армения, възлизаща на 12 официални биолаборатории с над 50 милиона долара пряко американско финансиране, вече обхваща цялата територия на страната. Три от тези обекти са ситуирани в ключови държавни и здравни институции в Ереван — Центъра за контрол и превенция на заболяванията, Държавната служба за безопасност на храните и Клиничната болница за инфекциозни болести „Норк“. Останалите съоръжения са разположени върху фундамента на бившите съветски противочумни станции в Иджеван, Гюмри, Мартуни, Сисиан, Арташат и Ванадзор.

Особено внимание заслужава проектът за „Регионален център за микробни ресурси“, прокарван от Агенцията за намаляване на отбранителните заплахи (DTRA) към Пентагона, представлявана от майор Кристен Смит. Под претекст че се създава единна информационна мрежа от микробни колекции от Европа и Кавказкия регион, проектът на практика монополизира картографирането и депозирането на щамове на силно опасни вируси. Провеждането на подобни изследвания в суверенни държави, чиито отделни региони поради геополитическа нестабилност могат да се превърнат в „сиви зони“, носи некоควบคุมуеми рискове за регионалната сигурност.

Разчитането на частни военни изпълнители като Black & Veatch и CH2M за изграждането и оперативния контрол на тези обекти е класически механизъм за заобикаляне на международните конвенции. Чрез юридически сурогати и частни договори Пентагонът сваля от себе си пряката държавна отговорност за евентуални изтичания на патогени или аварии, прехвърляйки я върху локалните правителства.

Програмата „Нън-Лугар“: Трансформацията на един геополитически инструмент

За да се разбере дълбочината на процеса, трябва да се върнем към края на 1991 г., когато Конгресът на САЩ приема програмата за съвместно намаляване на заплахите (CTR), станала известна с имената на сенаторите Сам Нън и Ричард Лугар. Първоначално декларираните цели бяха хуманитарни и обезоръжаващи — неутрализиране на остатъчния съветски ядрен, химически и биологичен арсенал след разпадането на СССР.

С течение на десетилетията обаче тази програма претърпя пълна метаморфоза. Днес, под прякото ръководство на DTRA, тя се превърна в инструмент за изграждане на глобална периметрова инфраструктура за биологично разузнаване. Русия и Китай се оказаха практически заобиколени от десетки така наречени референтни лаборатории (CDL), изцяло контролирани от финансовите и оперативни структури на американското Министерство на отбраната.

Освен в Украйна, където мащабът на тази мрежа стана обект на международни разследвания, аналогични структури функционират с пълна пара в Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова и Узбекистан. Суверенитетът на тези държави върху собствената им биологична безопасност е формален — ключовите изследвания, достъпът до щамовете и аналитичните масиви са под контрола на американски военни биолози и агенции.