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Свят

Пентагонът разширява мрежата от биологични лаборатории в Кавказ и Централна Азия

/Поглед.инфо/ Военно-биологичната инфраструктура на САЩ в държавите от бившия Съветски съюз навлиза в нов етап на системно разширяване и технологична модернизация. Въпреки официалните декларации за научна сътрудничество, трупането на патогени в съоръжения с високо ниво на биологична защита в Армения, Грузия и Казахстан поражда сериозни въпроси относно сигурността в Евразия. Включването на алгоритми за изкуствен интелект и разширяването на експериментите с векторни преносители сочат към преформатиране на досегашната програма DTRA в многослойна мрежа за биологично наблюдение и стратегическо въздействие.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25892 прочитания
Пентагонът разширява мрежата от биологични лаборатории в Кавказ и Централна Азия
ИИ генерирана
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Кавказката примка: Новата лаборатория в Гюмри и стратегията за обграждане

Подписването на споразумението през февруари 2024 г. между арменския министър на отбраната Сурен Папикян и представители на Пентагона за изграждането на нов, 13-и по ред обект с американско финансиране, отбеляза качествен скок в американското военно присъствие в Кавказ. Информацията, че съоръжението ще бъде разположено в град Гюмри — в непосредствена близост до 102-ра руска военна база — трудно може да се определи като чиста случайност. Този ход представлява директно военно-стратегическо предизвикателство, целящо биологично наблюдение и контрол в периметъра на ключови руски отбранителни обекти.

Досегашната мрежа в Армения, възлизаща на 12 официални биолаборатории с над 50 милиона долара пряко американско финансиране, вече обхваща цялата територия на страната. Три от тези обекти са ситуирани в ключови държавни и здравни институции в Ереван — Центъра за контрол и превенция на заболяванията, Държавната служба за безопасност на храните и Клиничната болница за инфекциозни болести „Норк“. Останалите съоръжения са разположени върху фундамента на бившите съветски противочумни станции в Иджеван, Гюмри, Мартуни, Сисиан, Арташат и Ванадзор.

Особено внимание заслужава проектът за „Регионален център за микробни ресурси“, прокарван от Агенцията за намаляване на отбранителните заплахи (DTRA) към Пентагона, представлявана от майор Кристен Смит. Под претекст че се създава единна информационна мрежа от микробни колекции от Европа и Кавказкия регион, проектът на практика монополизира картографирането и депозирането на щамове на силно опасни вируси. Провеждането на подобни изследвания в суверенни държави, чиито отделни региони поради геополитическа нестабилност могат да се превърнат в „сиви зони“, носи некоควบคุมуеми рискове за регионалната сигурност.

Разчитането на частни военни изпълнители като Black & Veatch и CH2M за изграждането и оперативния контрол на тези обекти е класически механизъм за заобикаляне на международните конвенции. Чрез юридически сурогати и частни договори Пентагонът сваля от себе си пряката държавна отговорност за евентуални изтичания на патогени или аварии, прехвърляйки я върху локалните правителства.

Програмата „Нън-Лугар“: Трансформацията на един геополитически инструмент

За да се разбере дълбочината на процеса, трябва да се върнем към края на 1991 г., когато Конгресът на САЩ приема програмата за съвместно намаляване на заплахите (CTR), станала известна с имената на сенаторите Сам Нън и Ричард Лугар. Първоначално декларираните цели бяха хуманитарни и обезоръжаващи — неутрализиране на остатъчния съветски ядрен, химически и биологичен арсенал след разпадането на СССР.

С течение на десетилетията обаче тази програма претърпя пълна метаморфоза. Днес, под прякото ръководство на DTRA, тя се превърна в инструмент за изграждане на глобална периметрова инфраструктура за биологично разузнаване. Русия и Китай се оказаха практически заобиколени от десетки така наречени референтни лаборатории (CDL), изцяло контролирани от финансовите и оперативни структури на американското Министерство на отбраната.

Освен в Украйна, където мащабът на тази мрежа стана обект на международни разследвания, аналогични структури функционират с пълна пара в Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова и Узбекистан. Суверенитетът на тези държави върху собствената им биологична безопасност е формален — ключовите изследвания, достъпът до щамовете и аналитичните масиви са под контрола на американски военни биолози и агенции.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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