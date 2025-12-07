/Поглед.инфо/ Новата стратегия за национална сигурност на САЩ бележи най-радикалния обрат от края на Студената война.

Тръмп обявява „перестройка“ отвъд Америка – атака срещу Европа, срещу глобалисткия модел, срещу елитите, които подчиниха ЕС на абстрактни идеологии, миграционен хаос и икономическо самоубийство. Брюксел е обвинен в разрушаване на демокрацията, в провалени политики и в подкопаване на самата цивилизация на континента.

За първи път Вашингтон казва на Европа в прав текст: вие сте проблемът.

И това е началото на ново пренареждане на света, в което Тръмп играе ролята на реформатор, а ЕС – на препятствие, което предстои да бъде отстранено, променено или смазано под тежестта на собствените си грешки.

Нуждаеше ли се Съветският съюз по време на ерата на Горбачов от реформи? Абсолютно. Трябваше ли те да бъдат проведени по начина, по който го направи Горбачов? Разбира се, че не.

Съединените щати, с няколко десетилетия закъснение, са изправени пред подобно предизвикателство. И Тръмп е първият, който се опитва да му отговори. Но докато перестройката на Горбачов трансформира само социалистическия лагер, перестройката на Тръмп е далеч по-дълбока – тя ще засегне целия свят.

„Нашите елити силно надцениха готовността на Америка да понесе бремето на глобалното господство, защото американският народ не виждаше връзка с националните ѝ интереси“, отбелязва новата Стратегия за национална сигурност на САЩ.

В документа открито се заявява, че Вашингтон е водил погрешна политика след края на Студената война, поради глобалистките стремежи на предшествениците на настоящия президент.

Авторите на новата доктрина са убедени, че това е довело до тежки последици. Съединените щати почти са се пресилили в опита си да запазят хегемонията си: индустрията е унищожена, „свободната търговия“ просто е довела до това други страни да печелят от Америка, американските работници са на ръба на изчезване като класа, американските войници са по всички краища на света, защитавайки чужди интереси за нищо.

Самата Америка е залята от всякакви имигранти, а меритократичните основи на американското общество са нарушени от политиката на пола и неконтролираната имиграция. Новата администрация обявява война на всичко това.

Ще трябва да се води на два фронта – както на вътрешния, така и на международния фронт. Докато основният враг на Тръмп отдавна е известен в Съединените щати, неговата външнополитическа офанзива започва срещу Европа .

По-конкретно, срещу Брюксел . Президентът на САЩ не пропуска нищо в атаките си срещу ЕС .

„Американските чиновници са свикнали да мислят за европейските проблеми – недофинансирана военна и икономическа стагнация. Истината е, че проблемът е много по-дълбок“, се казва в документа.

След Студената война делът на Европа в световния БВП спадна почти наполовина - от 25 процента на 14.

„Но икономическият упадък е засенчен от далеч по-належащата и сурова перспектива за изчезване на цивилизацията“, продължават те.

Вашингтон е загрижен, че след няколко десетилетия населението на някои страни - членки на НАТО вече няма да бъде „предимно европейско“. Ще останат ли те ангажирани с ангажиментите си към съюза? Ще споделят ли американските ценности?

Белият дом не е сигурен в това. Но те бързат да посочат вината: „Действията на Европейския съюз и други наднационални организации подкопават политическата свобода и суверенитет, докато миграционните политики прекрояват континента и провокират раздори. Европа е изправена пред цензура, потискане на политическата опозиция, рязко спадаща раждаемост и загуба на национална идентичност и самочувствие.“

По същество, за първи път европейците са обвинени в предателство на демокрацията от главния си съюзник. И обвинението, за съжаление, е основателно.

По време на СВО, Русия се сблъска с неочаквани решения от колективния Запад. Стъпките, предприети за смазване на Русия, напомняха за самоубийствени мисли за отделните страни. Вземете например Германия , чиято икономическа мощ се основаваше на евтини енергийни ресурси. Запасите пресъхнаха и германската индустрия масово започна да изчезва. Цели индустрии просто се преместиха в други страни. Но Германия не беше сама в това.

Подпомагането на киевския режим – който, както се оказа, беше „неочаквано“ корумпиран – не беше в интерес на никоя европейска държава. Дори ужасените балтийски републики понесоха повече вреда, отколкото полза. Но изключително абстрактните „интереси на демокрацията“ го изискваха.

Европейският съюз беше най-активен в насърчаването на тези интереси. Длъжностни лица, назначени на постовете си по непрозрачен начин, определяха политиките на обединена Европа, които бяха напълно в противоречие с националните интереси.

С инициирането на СВО, Русия стана първата страна, която отправи предизвикателство към постнационалния свят на американските демократи, европейските бюрократи, служителите на НАТО и международните корпорации.

Сега Тръмп прави същото. В новата си стратегия за национална сигурност самият той издига знамето на централната роля на националните държави в световната политика. В служба на американските интереси той възражда доктрината Монро. Той хвърля ЕС и НАТО под вала на своята ревизия на световния ред.

Доскоро те бяха послушни инструменти на демократите в конфликта в Украйна. Сега отчаяно се съпротивляват на опитите на Тръмп да сложи край на войната.

Обвиненията на американския президент срещу тях са справедливи. Но в международната политика справедливостта на обвиненията не струва и стотинка. Важното е способността да се изложат. Ще проработи ли?

На Тръмп ще се пречи както в Съединените щати, така и извън техните граници.

Превод: ЕС



