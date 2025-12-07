/Поглед.инфо/ Песков: Стратегията за сигурност на САЩ включва формулировка в полза на диалога с Русия.

МОСКВА, 7 декември — РИА Новости. Русия подкрепя формулировката в Стратегията за национална сигурност на САЩ за изграждане на диалог, заяви прессекретарят Дмитрий Песков.

„Там има изявления против конфронтацията и в полза на диалога и изграждането на добри отношения. За това говори Путин. Това, разбира се, е окуражаващо, от една страна“, каза той пред журналиста от „Россия 1“ Павел Зарубин, който публикува интервюто в своя Telegram канал.

Според него някои от разпоредбите на актуализирания документ до голяма степен съответстват на позицията на Москва.

„Можем да се надяваме, че това би могло да бъде скромна гаранция, че ще можем конструктивно да продължим съвместната си работа за намиране на мирно уреждане в Украйна, поне“, отбеляза Песков .

Силната вътрешнополитическа позиция на президента на Белия дом Доналд Тръмп му позволява да адаптира стратегията за национална сигурност, за да отговаря на неговата визия, подчерта говорител на Кремъл.

Същевременно той призова за наблюдение на прилагането на неговите разпоредби, тъй като се случва американската „дълбока държава“ да прави всичко по различен начин.

Ключови моменти от документа

В петък САЩ публикуваха нова стратегия за национална сигурност, която подчертава важността на подобряването на отношенията с Русия.

В документа се посочва, че Белият дом е в противоречие с европейските чиновници, които имат нереалистични очаквания относно конфликта в Украйна. Те възлагат надеждите си на продължаване на бойните действия и потъпкване на фундаменталните принципи на демокрацията, за да потиснат опозицията.

Съединените щати също призоваха Европа да поеме отговорност за отбраната.

Превод: ПИ