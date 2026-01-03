/Поглед.инфо/ Съединените щати започнаха силова операция срещу Венецуела без санкция на ООН. Удари, мобилизация, хаос в Каракас и ясно послание: Западното полукълбо отново се управлява с заповеди, а не с преговори. Каква е истинската цел на Вашингтон и защо това не е „война“, а контрол?

Това, което се разгръща във Венецуела тази сутрин, не е локален инцидент, нито поредният епизод от хрониката на санкции, дипломатически заплахи и риторични войни. Това е качествено нов етап – опит за директна силова намеса, облечена в добре познатата американска формула: „извънредна операция“, „възстановяване на реда“, „подкрепа на демокрацията“.

Какво реално се случва – отвъд паниката и телеграм-шумa

Нека започнем от фактите, доколкото изобщо е възможно да се говори за „факти“ при почти пълно информационно затъмнение.

Обявеното от Николас Мадуро извънредно положение и всеобща мобилизация не е символичен жест. Това е реакция на реална военна заплаха, а не на протест или вътрешна дестабилизация. Съобщенията за удари по военни цели, за атака срещу частния дом на министъра на отбраната, за ограничения на въздушното пространство – всичко това сочи към координирана операция, а не към единична провокация.

Особено показателен е моментът с NOTAM – забраната за американски самолети над венецуелското въздушно пространство. Подобна мярка никога не се въвежда „превантивно“. Тя е индикатор, че Пентагонът разглежда зоната като активна бойна среда с риск от ответни действия.

„Това е заповед на Тръмп“ – защо тази формула е ключова

Фразата, приписвана на източници от американските медии – че това е лична заповед на Доналд Тръмп – не е просто детайл. Тя очертава политическия характер на операцията.

Тук не става дума за „дълбоката държава“, за автономен Пентагон или за самостоятелни действия на ЦРУ. Това е президентска линия, напълно съвместима с логиката на „Доктрината Монро 2.0“ – твърд контрол над Западното полукълбо, без компромиси, без посредници, без дълги многостранни формати.

В този смисъл Венецуела не е изключение, а прецедент. Тест. Демонстрация.

Защо Венецуела – и защо точно сега

Венецуела е идеалната цел по три причини:

Първо, тя е енергийна държава, с огромни петролни резерви, които от години са извън реалния контрол на западните корпорации.

Второ, тя е символичен враг – олицетворение на антиамериканския суверенитет в Латинска Америка, още от времето на Чавес.

Трето – и това често се пропуска – Венецуела е геоикономически възел, в който Китай има много по-дълбоко присъствие, отколкото Русия. Дългове, инфраструктура, доставки, суровини – това е китайска зона на интерес, макар и без военен чадър.

Именно тук е разковничето: САЩ знаят, че Китай няма да воюва за Венецуела. Пекин работи с време, с икономика, с търпение – не с морска пехота. Това прави операцията относително „безрискова“ в краткосрочен план.

Не война, а „операция“ – добре познатият сценарий

Твърдението, че „това не е война“, е формално вярно и стратегически цинично. Това е същият модел, който виждахме в Ирак, Либия, Сирия:

– удари по ключови фигури

– парализиране на командването

– създаване на усещане за хаос и неизбежен колапс

– изваждане „от нищото“ на легитимирана опозиция

Думите на Андрей Пинчук са важни не защото разкриват нещо ново, а защото назовават реалната цел: не физическото унищожение на режима, а управляем преход. Марионетно правителство, временна администрация, „възстановяване на институциите“.

Това е операция по контрол, не по окупация.

Русия и Китай – защо няма да има „венецуелска Сирия“

Тук много анализатори грешат, очаквайки „симетричен отговор“.

Русия няма стратегически интерес да ескалира военно в Латинска Америка. Тя ще използва дипломация, информационен натиск и международни формати, но няма да изпраща флотове.

Китай – още по-малко. За него Венецуела е актив, не кауза. Ако активът бъде загубен, Пекин ще търси компенсации, не конфронтация.

Затова и апелите към Организацията на обединените нации и Организацията на американските държави са по-скоро ритуални жестове, отколкото реален инструмент за спиране на процеса.

Голямата картина: сигнал към света

Истинският адресат на операцията във Венецуела не е Каракас.

Адресатът е:

– Латинска Америка: „суверенитетът има граници“

– Китай: „икономическото присъствие не е защита“

– светът: „САЩ се върнаха към директния контрол“

Това е демонстрация на воля, не на сила. Но точно волята е това, което липсваше на Вашингтон през последните години.

И ако Венецуела падне бързо, без дълга съпротива, това ще означава само едно: епохата на „мекото възпиране“ приключи. Започва епохата на откритите заповеди – подписани лично.