/Поглед.инфо/ Цените на суровия петрол Brent надхвърлиха психологическата граница от 110 долара за барел, достигайки нива, които световната икономика не е виждала от пролетта на 2026 година. Ескалиращото геополитическо напрежение в Близкия изток и преките военни удари срещу ключова енергийна инфраструктура поставят глобалните пазари пред изпитание, сравнимо по мащаб единствено с шоковете от пандемичния период.

Геополитическият трус и енергийната инфраструктура

Светът е изправен пред безпрецедентна ситуация, в която енергийната сигурност се превърна в заложник на мащабни военни действия. Основният двигател на главоломното поскъпване на „черното злато“ е пряката ескалация на конфликта между Съединените щати и Израел от една страна, и Иран от друга. Ударите срещу иранските нефтени и газови съоръжения в находищата „Южен Парс“ и „Асалуех“ не са просто изолирани военни инциденти, а стратегически атаки срещу енергийното сърце на региона.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези действия предизвикаха верижна реакция на международните пазари. На 9 март 2026 г. цената на бенчмарковия сорт Brent премина границата от 110 долара, като в определени моменти на ескалация се доближи дори до нивата от 120 долара за барел. Това е най-високата стойност от юни 2022 г. насам, което показва, че светът навлиза в цикъл на екстремна волатилност и недостиг на ресурси.

Сривът на веригите за доставки и логиката на дефицита

Ситуацията се усложнява от факта, че пазарите все още не са се възстановили напълно от предишните шокове. Войната, която придоби директни измерения в края на февруари, нанесе удар върху световните вериги за доставки, чийто мащаб е сравним с парализата по време на COVID-19. Джеф Къри, главен стратег в Carlyle Group, подчертава, че текущата криза е дълбока и структурна. Според него съществува опасно разминаване между т.нар. „хартиени пазари“ (фючърси и финансови инструменти) и реалния физически пазар на суровини.

Докато финансовите спекуланти се опитват да предвидят следващия ход на великите сили, физическият пазар страда от реално изчерпване на резервите. Логиката е неумолима: когато стратегическите запаси се изчерпят, търсенето ще бъде принудено да се свие насилствено, докато достигне нивата на реалното предлагане. Този процес обаче няма да премине плавно. Той ще изисква още по-драстично увеличение на цените, което ще действа като „спирачка“ за потреблението, но на цената на тежка икономическа рецесия.

Ормузкият проток: Гърлото на световната икономика се затваря

Критичната точка в настоящия конфликт е затварянето на Ормузкия проток. Този стратегически воден път е жизненоважен за глобалната икономика, тъй като през него преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол и природен газ. Военната операция на САЩ и Израел, започнала на 28 февруари, предизвика очакван, но опустошителен отговор от страна на Техеран. Иранските ракетни удари и атаките с дронове срещу американски цели в Персийския залив доведоха до фактическото блокиране на протока.

Блокадата на този морски маршрут означава само едно – енергиен глад за индустриалните гиганти и рязък скок на инфлацията в световен мащаб. Поглед.инфо припомня, че всеки ден, в който Ормузкият проток остава затворен, трупа загуби за милиарди и изтласква цените на горивата до непосилни за крайния потребител нива. Пазарните корекции, наблюдавани след пика от 120 долара, са само временни глътки въздух преди следващата вълна на ескалация.

Прогнозите на експертите: Затегнете коланите

Предупрежденията на водещите световни стратези стават все по-мрачни. Джеф Къри е категоричен, че удар от такъв мащаб върху световната икономика неминуемо ще има негативни последици, които тепърва ще усещаме. Неговата препоръка към инвеститорите и държавните лидери е кратка и ясна: „Пригответе се, затегнете коланите си и се дръжте здраво“.

В същия дух е и анализът на Оле Хвалбйе от SEB. Той посочва, че атаките срещу иранското находище „Южен Парс“ са само началото. Ако нападенията срещу енергийната инфраструктура продължат или се разширят, разходите за енергия ще нараснат в геометрична прогресия. Поглед.инфо подчертава, че в тази геополитическа шахматна партия залозите са енергийното оцеляване на Европа и стабилността на глобалния финансов ред. Предстоят седмици на изключително напрежение, в които цената на петрола ще бъде основният барометър за това дали светът отива към тотална икономическа война или към нов, болезнен баланс.