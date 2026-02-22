/Поглед.инфо/ В своя нов аналитичен материал авторът Сергей Савчук разкрива как Вашингтон превръща ескалацията около Иран в печеливш икономически механизъм. САЩ системно нагнетяват напрежението, използвайки най-голямата военна групировка от десетилетия, за да контролират световните цени на петрола и да блокират икономическите амбиции на Китай в региона.

Военната демонстрация като инструмент за икономически натиск

Вашингтон продължава систематично и хладнокръвно да ескалира напрежението около Ислямска република Иран. Доналд Тръмп официално обяви разполагането на допълнителни сили в региона, като концентрацията на мощ край персийските брегове вече се оценява като най-мащабната от времето на операция „Пустинна буря“ и нахлуването в Афганистан. Към момента там е разположена една ударна група самолетоносачи, втора е на път, а в експертните среди усилено се говори за трета. Паралелно с това се струпват ударни, командни и разузнавателни самолети, а наземният контингент в съседните страни е приведен в пълна бойна готовност чрез отмяна на планираните ротации.

Тази демонстрация на мускули продължава повече от месец, но тя не е самоцелна. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че зад кулисите на тази войнствена реторика се водят сложни преговори с Техеран. Вашингтон засилва натиска, разпространявайки твърдения, че военно нахлуване е неизбежно, докато Израел добавя „масло в огъня“, искайки фактическа капитулация и пълно разоръжаване на Иран. Тръмп умело люлее махалото – ту заплашва с удари, ту загатва за сериозен диалог. Тази стратегия позволява на САЩ да контролират световните цени на петрола без резки трусове, извличайки максимални дивиденти от несигурността.

Петролните фючърси и тактиката на „изпразнените резервоари“

Динамиката на пазара през последните седмици ясно показва кой държи диригентската палка. Когато иранският служител по сигурността Али Лариджани обяви подготовка за преговори, цените на петролните фючърси паднаха с пет процента. Веднага след това обаче последва нова вълна от контролирано напрежение от страна на САЩ. Резултатът не закъсня: референтният сорт Brent се покачи до 69 долара за барел, а американският WTI надхвърли 64 долара.

Стряскащи са данните от мониторинговите агенции относно вътрешните резерви на САЩ. Докато анализаторите прогнозираха увеличение на запасите, те всъщност са спаднали с девет милиона барела само за седмица. В ключовия хъб Къшинг, Оклахома, количествата са паднали до критичните 24 милиона барела – ниво, след което изпомпването става технически трудно. Наблюдава се и рязък дефицит на бензин и дестилати като дизел и керосин. Това означава, че Вашингтон съзнателно задържа доставки, създавайки „предпазна мрежа“. Целта е ясна: да се компенсират очакваните ценови скокове при евентуални военни действия, за да не се допусне шок на вътрешния пазар преди изборите за Конгрес през есента. Екипът на Тръмп знае, че скъпият бензин е най-сигурният начин да върне демократите на власт.

Сценарии за ескалация: От 110 до 140 долара за барел

Рисковете в Ормузкия проток са калкулирани с математическа прецизност. Според средните оценки, военни действия с ограничена интензивност незабавно ще вдигнат цената с 15-25 долара на барел. Ако обаче корабоплаването в протока бъде напълно спряно, светът е изправен пред цени от 110 до 130 долара. Дори при бързо мирно споразумение, „ехото от войната“ ще държи пазара с 20-30 долара по-високо от нормалното.

Най-мрачният сценарий предвижда продължителна блокада, при която петролът ще надхвърли 140 долара. Този вариант се счита за малко вероятен, тъй като американските балансиращи резерви няма да издържат и това ще доведе до политическо самоубийство за републиканците. Въпреки това, бонусите от сегашната ситуация са огромни. САЩ целят не просто спиране на иранската ядрена програма, но и пълно пресичане на китайската инвестиционна експанзия в Иран. Пекин разчита на Техеран за модернизация на производството и като ключов възел в инициативите „Север-Юг“ и „Един пояс, един път“. Чрез подривна дейност и контролиран хаос, Вашингтон блокира тези глобални логистични маршрути.

Геополитическата печалба и паралелите с Украйна

В средносрочна перспектива САЩ се стремят към ролята на абсолютен арбитър и мениджър на ресурси в Близкия изток. Но печалбите се трупат още сега, в реално време. Само за 24 часа американските търговци са продали петрол на стойност 256 милиона долара, като 8 милиона от тях са чиста печалба от валутни колебания, предизвикани от емоционални трусове на борсата.

Няма съмнение, че Вашингтон ще разтяга тази „игра на нерви“ колкото е възможно по-дълго, без задължително да навлиза в гореща фаза на войната. Този модел на поведение – поддържане на контролиран конфликт за извличане на икономически и геополитически ползи – е идентичен с американската стратегия в украинската криза. Както се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, за САЩ войната е преди всичко бизнес проект, в който кръвта на другите се превръща в долари за американската хазна. Докато светът тръпне пред заплахата от глобален сблъсък, Уолстрийт и Пентагонът пресмятат следващите траншове от печалбата.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

