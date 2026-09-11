Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН

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Сателитни данни и нови каскади в Кансон
Докладите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирани в международния печат, твърдят за засилена активност в севернокорейските ядрени съоръжения. Според предоставени сателитни изображения, в изследователския център Кансон е въведено в експлоатация съоръжение за обогатяване на уран, чието строителство е започнало преди около две години.
Паралелно с това се съобщава за подготвянето на двуетажна структура в ядрения комплекс в Йонбьон. По оценки на западни анализатори, там могат да бъдат разположени до 28 каскади от центрофуги за високообогатен уран.
Официалните власти в Пхенян запазват мълчание по повод конкретните технически данни, публикувани от международните наблюдатели.
Историческият опит: От ИРТ-2000 до британския Magnox
Ядрените изследвания в КНДР водят началото си от 50-те години на миналия век. В средата на 60-те години в Йонбьон е изграден научен център, където е инсталиран изследователски реактор ИРТ-2000 с топлинна мощност от 2 мегавата. Този реактор служи за основна платформа за обучение на физици и за провеждане на експерименти с радиоизотопи.
Сложността на геополитическите пренареждания през Студената война не спира развитието на обекта. През 1986 г. в същия комплекс в Йонбьон е инсталиран графитно-газов реактор по британска технология Magnox. По това време международните политически динамики се променят бързо, а западни компании търсят стъпване на нови пазари за ядрено оборудване.
През 1985 г. Пхенян подписва Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), декларирайки намерение за мирно използване на атомната енергия под контрола на МААЕ.