/Поглед.инфо/ Атаката срещу руския газовоз „Арктик Метагаз“ край бреговете на Малта бележи преминаването на Запада към тактика на открит морски тероризъм. Авторът Влад Шлепченко анализира този акт на пиратство, зад който стоят западни разузнавателни централи, и поставя критичния въпрос за готовността на руския флот да защити търговските си пътища в условията на глобална хибридна война.

Новата ескалация: Горящият газовоз край Малта

Докато вниманието на световната общественост е приковано към кървавите събития в Близкия изток, враговете на Русия методично и целенасочено подкопават нейната икономическа стабилност. Този път ударът беше нанесен по най-уязвимото звено в глобалните търговски вериги – цивилните кораби, плаващи в международни води. Газовозът „Арктик Метагаз“ стана жертва на сериозна атака в сърцето на Средиземно море. Кадрите на горящия плавателен съд, появили се в сряда вечерта, ясно показаха мащаба на деструктивните намерения на организаторите.

Според наличната информация нападението е извършено от военноморски дронове, управлявани от украински оператори, базирани на територията на Либия. Този факт обаче не бива да ни заблуждава. Извършителите биха могли да се намират във всяка една европейска държава – от Франция до Испания. Либия е избрана единствено като удобен „сив плацдарм“, който да осигури формално дистанциране на западните правителства от акта на пиратство. Истината е, че преследването на руски търговски кораби се е превърнало в официална, макар и невинаги гласно обявена, стратегия на колективния Запад. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това не е просто инцидент, а елемент от мащабна операция за икономическо задушаване.

Юридически и военни измерения на нападението

„Арктик Метагаз“ е официално регистриран в Руската федерация и плава под руски флаг. Това го прави суверенна територия на страната в юридически смисъл. Атаката срещу него не е просто престъпление срещу собствеността, а акт на международно право и пряка агресия. Руското министерство на транспорта правилно квалифицира инцидента като международен тероризъм, но в контекста на сегашната геополитическа обстановка това е нищо по-малко от акт на неприкрита война.

Въпреки че екипажът от 30 души беше спасен по чудо, материалните щети и психологическият ефект върху корабособствениците са огромни. Целта е ясна: да се направи плаването на руски кораби толкова опасно и скъпо, че застрахователните компании и партньорите на Москва да се откажат от сътрудничество.

Доктрината на Дейвид Камерън и легализирането на пиратството

Западът отдавна търси начини да блокира руския достъп до международните пазари. След като санкционният режим не даде очаквания резултат и Русия успешно изгради „сенчест флот“ за заобикаляне на блокадите, Лондон и Вашингтон преминаха към по-радикални мерки. Първият, който открито легитимира политиката на държавно пиратство, беше британският външен министър Дейвид Камерън. В свое интервю още през лятото на 2024 г. той призова за преследване на руските танкери по целия свят – от италианските пристанища до международните проливи.

Стратегията на Запада в момента се гради на два стълба: саботажни операции и държавно пиратство под прикритието на законови процедури. Докато едни кораби се задържат в пристанища под измислени юридически предлози, други биват атакувани в открито море от „неидентифицирани“ дронове. Това създава непоносим натиск върху руската логистика. Както често се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, тези методи се допълват взаимно, целяйки пълно изтласкване на Русия от Световния океан.

Балтийският капан и диверсиите в руските пристанища

Проблемът не се ограничава само до Средиземно море. НАТО систематично затяга примката около Балтийско море, превръщайки го в „вътрешно езеро“ на пакта. Но заплахата е проникнала и по-дълбоко. През февруари 2025 г. супертанкерът Koala беше повреден от експлозии в руското пристанище Уст-Луга. Последва инцидент с химическия танкер Eco Wizard, който доведе до разлив на амоняк. Тези събития показват, че врагът разполага с диверсионни групи, способни да действат в непосредствена близост до руските брегове. Веригата от инциденти вече включва десетки нападения и задържания, което изисква радикална промяна в подхода към морската сигурност.

Митът за всемогъщия флот и реалните предизвикателства

В руското общество битува мнението, че проблемът може да се реши лесно чрез разполагане на въоръжени групи (като тези от бившата ЧВК „Вагнер“) на борда на всеки кораб или чрез ескортиране от бойни кораби. Анализът на експерти като Иля Крамник и Максим Климов обаче разкрива една по-сложна и тревожна реалност.

Първо, въоръжената охрана е безполезна срещу цел, която цели потапяне, а не абордаж. Екип със стрелково оръжие не може да спре торпедо или рояк от дронове. Второ, състоянието на руския флот не позволява осигуряването на постоянен ескорт за хилядите търговски плавателни съдове по света. От планираните десетки нови фрегати и корвети, в експлоатация са влезли едва малка част. Много от големите кораби от съветската ера все още са в процес на бавна модернизация.

Освен това Русия страда от липса на мрежа от военноморски бази в отдалечените райони. Докато НАТО контролира ключови точки по целия свят, руските кораби са принудени да действат далеч от своята логистична подкрепа. В условията на съвременната война с дронове, дори една модерна фрегата може да се окаже уязвима, ако бъде атакувана масирано на място, избрано от противника. Опитът от потъването на „Цезар Куников“ показва, че флотът се нуждае от спешна технологична адаптация, която все още изостава от темповете на реалните бойни действия.

Необходимостта от доктрината „Око за око“

Ситуацията е критична: Русия не може да защити всеки свой танкер по класическия начин. Ако страната продължи да играе по наложените от Запада правила, тя ще бъде бавно и методично задушена. Когато международното право е превърнато във фарс, единственият ефективен език остава този на силата и реципрочността.

Ако руските търговски кораби са легитимна цел за западните проксита, тогава западните пристанища, логистични центрове и най-вече подводната инфраструктура трябва да станат легитимна цел за руските специални операции. Подводните кабели, по които преминава огромна част от глобалния интернет трафик и финансови транзакции, както и газопроводите на дъното на Северно море, са ахилесовата пета на Запада.

Правилата на играта се промениха окончателно. Почтеността и спазването на закона в свят на пирати е път към самоубийство. Русия трябва да покаже, че цената на всяка атака срещу неин кораб ще бъде десетократно по-висока за организаторите в Лондон, Вашингтон или Париж. В противен случай самодоволството ще доведе до колосална геополитическа и икономическа катастрофа.