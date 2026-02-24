/Поглед.инфо/ В своя нов провокативен анализ за РИА Новости, известният политически коментатор Петър Акопов разкрива мащабите на проекта „Велик Израел“ и ролята на американските „християнски ционисти“. Докато Вашингтон се подготвя за решителен удар по Иран, в региона започват да се формират неочаквани съюзи, които могат да променят хода на световната история.

Библейските граници като съвременна геополитическа доктрина

Днес светът е изправен пред реалност, която доскоро изглеждаше като маргинална религиозна теория. Поддръжниците на една масирана атака срещу Иран неуморно твърдят, че основната им цел е гарантирането на сигурността в Близкия изток чрез елиминирането на „радикалната шиитска ос“. Тази теза, активно прокарвана от Бенямин Нетаняху в продължение на десетилетия, днес е прегърната от най-влиятелната част от американския политически елит – така наречените християнски ционисти.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че „иранската заплаха“ е просто удобен параван. Жертвата на Иран би отворила широко вратата за пълна реорганизация на целия регион. Това не е просто американски интерес, а специфично израелски стремеж, реализиран чрез американската военна мощ. Целта е ясна: осигуряване на прословутите „библейски граници“ на Израел. Изказванията на американския посланик в Израел Майк Хъкаби в интервю за Тъкър Карлсън не оставиха място за съмнение. На въпрос за концепцията за „Велик Израел“ – земята от Нил до Ефрат, обещана на Авраам според Книга Битие – Хъкаби заяви, че „би било добре, ако я вземат цялата“. Въпреки че по-късно думите му бяха наречени „хипербола“, те предизвикаха дипломатическо земетресение, обединявайки 14 мюсюлмански държави в остро осъждане.

Иранската заплаха: Параван за мащабна териториална експанзия

Страхът и безпокойството сред съседите на Иран не са породени от любов към Техеран, а от ясното съзнание за това какво следва след евентуалното му падане. Елиминирането на Иран би премахнало последната голяма преграда пред пълната хегемония на Израел в региона. За християнските ционисти във Вашингтон, които съчетават религиозен фанатизъм с геополитически прагматизъм, Израел има „право“ върху земите на съседните си държави.

Това не е просто мит. Проектът за еврейска държава в Палестина преди век също изглеждаше безумен, но бе наложен от британските окупатори. Днес виждаме как територията под израелски контрол непрекъснато се разширява – от анексирането на Голанските възвишения до последните операции в Ливан и Сирия. Тел Авив в момента може и да няма ресурса за пълна окупация на региона от Нил до Ефрат, но при евентуален колапс на Иран ситуацията ще се промени радикално. Новите възможности за експанзия ще станат реалност, подкрепени от военната машина на САЩ.

„Шестоъгълникът на Нетаняху“ срещу ислямския свят

Бенямин Нетаняху вече не крие плановете си за нов световен ред в региона. Непосредствено преди посещението на индийския премиер Моди, той обяви стратегия за създаване на „система от съюзи“ – своеобразен шестоъгълник, включващ Индия, арабски страни, африкански държави, Гърция, Кипър и азиатски партньори. Официалната цел е борба срещу „радикалната шиитска ос“, но списъкът на враговете се разширява.

Според израелско-американската терминология, подцел са и „радикалните сунити“. Тук не става въпрос за терористични организации като ИДИЛ, а за държави като Саудитска Арабия, Египет, Пакистан и Турция. Това са ключовите сили в ислямския свят: най-богатата арабска страна, най-населената, единствената ядрена мюсюлманска сила и наследникът на Османската империя. Нетаняху се стреми да изгради коалиция, която да ги противопостави една на друга, докато Израел заема доминираща позиция в центъра на този нов геополитически пъзел.

Коалицията на четиримата: Новият отпор срещу израелските амбиции

Парадоксално, но безусловната подкрепа на Вашингтон за израелската агресия и плановете за унищожаване на Иран водят до процес, който САЩ най-малко желаят – сближаването на големите сунитски играчи. Египет и Саудитска Арабия отдавна укрепват връзките си, Пакистан сключи военен съюз с Рияд, а Турция активно изглажда противоречията си с Кайро.

Тези четири държави обективно започват да се оформят като единен блок. Те осъзнават, че след Иран, те ще бъдат следващите в списъка за „трансформация“. Ако доскоро Вашингтон успешно плашеше сунитите с „шиитската заплаха“, сега дори най-консервативните арабски политици виждат, че истинската екзистенциална заплаха за техните граници и суверенитет идва от концепцията за „Велик Израел“. Съпротивата срещу този проект се превръща в единствения начин за оцеляване на арабския и ислямския свят в познатия му вид.

Залезът на американския ционизъм и краят на една илюзия

Въпреки огромното влияние на фигури като Майк Хъкаби, в самите Съединени щати се надига вълна от недоволство срещу политиката на „празен чек“ за Израел. Все повече американци не приемат идеята, че техните синове и данъци трябва да служат за възстановяването на старозаветни граници в 21-ви век.

Екипът на Поглед.инфо следи внимателно тези вътрешноамерикански процеси, защото те са ключът към бъдещето. Ако и когато в Белия дом дойдат сили, които поставят американския интерес над ционистките мечти, Израел ще се окаже в изключително трудна позиция. Без американския гръб, Тел Авив не само няма да може да мечтае за територии от Нил до Ефрат, но вероятно ще му бъде трудно да задържи дори окупираните в момента арабски земи. Битката за Близкия изток навлиза в своята най-решаваща и опасна фаза, където залозите са нищо по-малко от оцеляването на цели нации.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4