По анализи на арабски и израелски наблюдатели: Тръмп спаси Нетаняху от политически фалит, но Кнесетът отива към блокада

/Поглед.инфо/ Резултатите от последните парламентарни избори в Израел показват патова ситуация: управляващата партия Ликуд и нейните съюзници получават около 54 места в Кнесета, докато коалицията около Гади Айзенкот се очаква да разполага с 47 депутати. Въпреки че Доналд Тръмп публично се поздрави с обрата в полза на Бенямин Нетаняху, липсата на абсолютно мнозинство от 61 гласа прави съставянето на стабилно правителство почти невъзможно и очертава реална перспектива за нов предсрочен вот.

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Аритметката на Кнесета: Мнозинство, което не стига за нищо

Според официално обявените междинни данни при преброяването на бюлетините, партията „Ликуд“ на министър-председателя Бенямин Нетаняху и нейните традиционни партньори от десния и ултраортодоксалния блок си осигуряват приблизително 54 места в 120-местния Кнесет. В същото време основният опозиционен съюз, воден от бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот и неговата формация „Яшар“, получава около 47 депутатски маншона. При активност от близо 80 процента — цифра, която отразява изключителната поляризация в израелското общество — нито един от двата основни лагера не разполага със магическото число от 61 депутати, необходимо за сформиране на самостоятелен кабинет.

Тази математика не е просто парламентарен детайл. Тя е диагноза за пълна институционална блокировка. В израелската политическа система липсата на изчистено мнозинство означава седмици, а понякога и месеци на търговия за постове, в които малките радикални партии получават непропорционално голямо влияние.

Американският фактор и изборният психоз

Според разпространени изявления, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп бързо си преписва заслугите за резултата на Нетаняху, твърдейки, че неговите публични изказвания са променили нагласите в последния момент. В израелския политически контекст връзката с Вашингтон е ключов актив, но твърденията за абсолютен натиск остават по-скоро част от медийната реторика, отколкото проверен фактологичен механизъм.

Предизборната кампания на „Ликуд“ използва до краен предел изпитаната тактика на екзистенциалната заплаха. Според съобщения в израелския печат, щабът на Нетаняху е разпространил генерирани от изкуствен интелект изображения на ядрена експлозия над Тел Авив, придружени с предупреждения за неизбежен „нов Холокост“, ако опозицията поеме властта. Твърди се също, че в дните преди гласуването премиерът е обмислял директен военен удар срещу Иран — намек, който според коментатори е имал за цел предимно мобилизация на вътрешния вот, но вероятно е бил спрян след консултации с Вашингтон.

Парадоксът на арабския вот и коалиционните червени линии

Според изчисления на изборни анализатори, арабските партии в Кнесета получават между 17 и 19 места, което ги превръща в потенциален балансьор на силите. Теоретично, привличането им от страна на Гади Айзенкот би могло да събори десния блок.

Практиката обаче показва съвсем друго. Според публикация в британския вестник „The Guardian“, Айзенкот е поставил предварителни условия към арабските депутати: официално признаване на Израел като еврейска държава и квалифициране на „Хамас“ като екстремистка организация. Тъй като тези изисквания са политически неизпълними за арабските представители, опцията за подобна коалиция отпада още в зародиш.