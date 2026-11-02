По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз

/Поглед.инфо/ Атаката срещу катарския газовоз "Ал Майеда" в Персийския залив превръща морския транзит през Ормузкия проток в руска рулетка за корабособствениците. Въпреки че Техеран предварително даде "зелена светлина" за преминаването на съда след посредничеството на Пакистан, снарядите удариха корпуса броени часове по-късно. Този инцидент потвърждава, че регионалният сблъсък между САЩ, Израел и Иран премина в фаза, в която нито една писмена гаранция не може да защити енергийните доставки на Запада.

По публикации на Bloomberg, Economic Times и Ал Джазира. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Краят на илюзията за "безопасен коридор"

Дипломатическите хартийки отново изгоряха в солената вода на Персийския залив. Според информация, разпространена от Bloomberg, катарският газовоз "Ал Майеда" (собственост на държавния гигант Nakilat) е получил официално уверение от Техеран за невъзпрепятствано преминаване. Преговорите са водени зад кулисите чрез пакистански посредници. Резултатът? Броени часове след като иранските власти уверяват, че маршрутът е чист, корабът е атакуван от т.нар. "неидентифицирани обекти".

Екипажът от 25 души — включително шестима индийски граждани — е оцелял, а корпусът не е претърпял фатални пробойни. Но това е просто късмет, а не сигурност.

Историята с "Ал Майеда" показва нещо много по-дълбоко от поредния епизод на морски саботаж. Тя демонстрира пълната липса на единен център за управление на регионалната ескалация. Дали ударът е дело на ирански Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР), на йеменските хуси или на трета страна, целяща окончателно да минира преговорите между Доха и Техеран? Официален отговор няма и едва ли ще има. Катарското външно министерство и корабособственикът Nakilat спестиха детайлите относно произхода на снарядите, ограничавайки се до сухи фрази за "оценка на щетите".

Иранската тактика: Не пълно блокиране, а постоянен невротичен риск

Във военната наука това се нарича "стратегия на контролираната нестабилност". Ноам Райдан от Вашингтонския институт за близкоизточна политика посочва, че целта на Техеран и неговите регионални съюзници не е физическото потопяване на всеки метановоз. Това би било икономическо самоубийство и за самия Иран, който разчита на морската търговия с Китай.

Целта е друга — застрахователните премии за преминаване през Ормузкия проток да станат астрономически, а капиталът да започне да бяга от сунитските монархии.

по данни от британските морски търговски операции (UKMTO)

Септември: 18 ударени търговски кораба (включително 16 танкера).

Октомври: Най-малко 29 инцидента с повредени съдове.

Общо от началото на ескалацията: Над 120 регистрирани атаки в акваторията.

Цифрите са сухи, но зад тях стои пълният колапс на пазарната логика. Твърденията на Белия дом, че иранските противокорабни мощности са "парализирани" след американско-израелските въздушни удари, очевидно не отговарят на реалността. Противокорабните ракети "Нур" и "Кадер", както и безпилотните катери-камикадзе, продължават да се извеждат на позиции в планините край Бандар Абас.

Източен тръбопровод под дим: Защо алтернативите не работят

Много анализатори на Запад продължават да повтарят мантрата, че Персийският залив вече не е толкова критичен, защото съществуват сухопътни заобиколни routes. Джошуа Талис от американския Център за военноморски анализи обаче припомня неприятната истина: иранската периферия отдавна е неутрализирала тези сурогати.

Саудитският тръбопровод "Изток-Запад", предназначен да прехвърля петрол от Източната провинция към Червено море (пристанище Ал-Муаджиз), вече бе неколкократно атакуван от йеменски дронове в зоните на помпените станции №8 и №9. Тръбопроводът на ОАЕ от Хабшан до Фуджейра също попада в обсега на иранската балистика.

Следователно, когато някой говори за "алтернативни маршрути", то той пропуска техническите параметри на капацитета им. Те просто не могат да поемат онези 20-21 милиона барела суров петрол и 20% от световния LNG транзит, които ежедневно стискат "гърлото" на Ормуз.