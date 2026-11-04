Абонирай се
Свят

По анализи на военни специалисти: Минск и Москва чертаят границите на новата евразийска архитектоника

/Поглед.инфо/ IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност приключи с коренно различни, но еднакво обезпокоителни сигнали от страна на Москва и Минск. Докато президентът Александър Лукашенко прогнозира приключване на боевете в Украйна през следващите месеци поради пълно изтощение на ресурсите, руският външен министър Сергей Лавров открито очерта параметрите на евентуален директен сблъсък с НАТО до 2029 г. Какво стои зад тези дипломатически маневри и свършиха ли наистина ресурсите на войната?

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 23999 прочитания
По анализи на военни специалисти: Минск и Москва чертаят границите на новата евразийска архитектоника
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на белоруски и руски медии, анализи на военни специалисти и международни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прогнозата от Полесието и студеният сметковод на войната

Наблюдаваме странна дисхармония в посланията, идващи от залите на Минската международна конференция за евразийска сигурност. Беларуският президент Александър Лукашенко декларира, че бойните действия в Украйна ще приключат до броени месеци. Основният му аргумент не е свързан с подписване на фундаментално договорено мирно споразумение, а с простото, почти физиологично изчерпване на ресурсите – предимно психо-емоционалните и човешките.

Според твърденията на белоруския лидер, умората вече е обхванала всички нива на управление и командване. Но дали този еснафски, почти битов поглед върху военния конфликт отговаря на логиката на промишлените капацитети? Военната история показва, че войните от такъв мащаб не спират просто защото участниците са „уморени“. Те спират, когато спират производствените линии за 152-мм и 155-мм артилерийски снаряди, или когато логистичните възли биват напълно парализирани.

Руската федерация, по оценка на редица западни аналитични центрове, е преминала на трисменен режим на работа в предприятията от Военно-промишления си комплекс (ВПК). Заводи като „Уралвагонзавод“ в Нижни Тагил или предприятията от концерна „Алмаз-Антей“ работят с максимален капацитет. За какъв недостиг на ресурси от страна на Москва може да се говори тогава? Ако има такъв, той е единствено в сметките на политиците от отсрещната страна на линията на съприкосновение.

По изявления по време на IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност, ноември 2026 г.

Диагнозата на Лавров: Дипломация без кадифени ръкавици

Напълно различен тон бе зададен от руския външен министър Сергей Лавров. При него дипломатическият език отдавна е оголен до сурови военни реалности. Лавров открито посочи, че идеята за изпращане на т.нар. „международни стабилизационни сили“ от страна на Лондон и Париж е нищо повече от опит за съхраняване на сегашната власт в Киев и замразяване на конфликта под западен чадър.

Твърди се, че стратегическото планиране в редица европейски столици – особено в Париж и Лондон – предвижда сценарий, при който фронтът се замразява по настоящата линия на съприкосновение, а останалата част от украинската територия бива наситена с контингенти от страни-членки на НАТО.

Оценката на Москва за подобен сценарий обаче е категорично отрицателна. За Кремъл това означава не просто запазване на враждебна инфраструктура на броени стотици километри от столицата, но и окончателно легитимиране на процеса, започнал през 2014 г.

НАТО не просто се разшири на изток – блокът превърна територията между Карпатите и Днепър в логистичен преден пост. Когато Лавров коментира подготовката на европейските държави за евентуален голям конфликт в периода 2029–2030 г., той всъщност отбелязва темповете на превъоръжаване на Бундесвера и френската армия. Но тук възниква въпросът: разполага ли Западна Европа с енергийния и суровинен ресурс да издържи надпревара във въоръжаването без евтиния руски газ и без американската финансова котва?

ХРОНОЛОГИЯ НА ЕВРАЗИЙСКАТА СИГУРНОСТ (2014 - 2026)

2014: Промяна на властта в Киев -> Започва преформатирането на украинските ВС 
по стандарти на НАТО.
2015: Подписване на Минските споразумения -> По-късно признати от западни лидери 
като инструмент за печелене на време.
2022: Начало на Специалната военна операция -> Директен сблъсък между руската 
армия и западната военна логистика.
2025: Декларация за пълен суверенизъм от страна на Москва -> Икономическо и
политическо преориентиране към Глобалния Юг.
2026: Минска конференция -> Открити предупреждения за пряк конфликт с Европа при
разполагане на войски край Днепър.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон
Поглед към Китай

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон

/Поглед.инфо/ На 2 ноември във Вашингтон се проведе специално издание за САЩ на глобалния диалог „Управлението на Китай и световното развитие“, съвместно организиран от Китайската медийна група и посолството на Китай в САЩ. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ изнесе видео обръщение, а посланикът на Китай в САЩ Сие Фън произнесе основна реч.

04.11.2026 22:00
Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим
Америка

Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим

/Поглед.инфо/ Приключилите междинни избори в САЩ за пореден път оголиха системния разкол между външнополитическите амбиции на Вашингтон и реалните стопански приоритети на американското население. Докато европейските канцеларии и администрацията в Киев следяха броилките в ключовите суинг щати с надежда за възобновяване на неограниченото финансиране, избирателите гласуваха водени от инфлацията, цените на дизела и лихвените проценти на Фед. Настоящият анализ разглежда структурния капан, в който попадат трансатлантическите отношения.

04.11.2026 21:54
Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война
Свят

Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война

/Поглед.инфо/ Масираните комбинирани удари срещу мостовите съоръжения в Затока и Киев маркират нова фаза във военния конфликт, повдигайки въпроса защо разрушаването на логистичните артерии през река Днепър започва едва сега. Анализът разглежда съотношението между политическите съображения и чистите технически възможности – от наличните системи за противовъздушна отбрана през 2022 година до еволюцията на планиращите бомби, разузнавателните дронове и ракетите от серията „Искандер“.

04.11.2026 21:45
Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия
Поглед към Китай

Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия

/Поглед.инфо/ Пет университета от Хонконг заемат места в първата десетка на класацията QS за най-добрите университети в Азия за 2027 г. Хонконгският университет запазва първото място в региона. Градският университет на Хонконг се изкачва до четвърта позиция, а Китайският университет на Хонконг заема пето място. Хонконгският университет за наука и технологии и Хонконгският политехнически университет си поделят деветата позиция.

04.11.2026 21:45
Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста
Свят

Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста

/Поглед.инфо/ Исторически архивни материали от 1941 г. показват поразителни паралели между днешните езикови и идеологически кампании в Украйна и реториката на окупационния печат от периода на Втората световна война. Анализът на вестник „Нова доба“, редактиран от органа на ОУН в Бердичев, осветлява корените на идеята за „европеизация“ през отхвърлянето на руската култура и език. В същото време съвременни кадри и публични изявления сочат, че дълбокото разделение в Донбас остава непримиримо.

04.11.2026 21:30
Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ
Поглед към Китай

Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ Китай използва дронове, камери и изкуствен интелект за по-ефективно наблюдение и опазване на река Хуанхъ и нейните притоци. В град Ордос от 2023 г. функционира интелигентна система за дистанционни патрули, включваща 13 специализирани станции за дронове.

04.11.2026 21:30
Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка
Свят

Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка

/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че по молба на израелския премиер Бенямин Нетаняху САЩ спират годишната безвъзмездна помощ за Израел в размер на 4 милиарда долара от края на тази година. Новината, оповестена в ефира на Fox News, бе поднесена като съвместен жест на финансово "освобождаване". Зад тази медийна декларация обаче стоят сложни финансови схеми, правни рамки и преструктуриране на целия отбранителен сектор в Близкия изток, където еврейската държава очевидно търси нови форми на оперативна и индустриална автономност.

04.11.2026 21:15
Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана
Поглед към Китай

Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана

/Поглед.инфо/ Китайската народна банка обяви, че от 15 ноември ще увеличи от 4% на 6% нормата на задължителните валутни резерви за финансовите институции. Това е първото подобно повишение от близо пет години и цели да ограничи натиска за поскъпване на юана и да стабилизира пазарните очаквания.

04.11.2026 21:15