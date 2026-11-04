По анализи на военни специалисти: Минск и Москва чертаят границите на новата евразийска архитектоника

/Поглед.инфо/ IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност приключи с коренно различни, но еднакво обезпокоителни сигнали от страна на Москва и Минск. Докато президентът Александър Лукашенко прогнозира приключване на боевете в Украйна през следващите месеци поради пълно изтощение на ресурсите, руският външен министър Сергей Лавров открито очерта параметрите на евентуален директен сблъсък с НАТО до 2029 г. Какво стои зад тези дипломатически маневри и свършиха ли наистина ресурсите на войната?

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Прогнозата от Полесието и студеният сметковод на войната

Наблюдаваме странна дисхармония в посланията, идващи от залите на Минската международна конференция за евразийска сигурност. Беларуският президент Александър Лукашенко декларира, че бойните действия в Украйна ще приключат до броени месеци. Основният му аргумент не е свързан с подписване на фундаментално договорено мирно споразумение, а с простото, почти физиологично изчерпване на ресурсите – предимно психо-емоционалните и човешките.

Според твърденията на белоруския лидер, умората вече е обхванала всички нива на управление и командване. Но дали този еснафски, почти битов поглед върху военния конфликт отговаря на логиката на промишлените капацитети? Военната история показва, че войните от такъв мащаб не спират просто защото участниците са „уморени“. Те спират, когато спират производствените линии за 152-мм и 155-мм артилерийски снаряди, или когато логистичните възли биват напълно парализирани.

Руската федерация, по оценка на редица западни аналитични центрове, е преминала на трисменен режим на работа в предприятията от Военно-промишления си комплекс (ВПК). Заводи като „Уралвагонзавод“ в Нижни Тагил или предприятията от концерна „Алмаз-Антей“ работят с максимален капацитет. За какъв недостиг на ресурси от страна на Москва може да се говори тогава? Ако има такъв, той е единствено в сметките на политиците от отсрещната страна на линията на съприкосновение.

По изявления по време на IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност, ноември 2026 г.

Диагнозата на Лавров: Дипломация без кадифени ръкавици

Напълно различен тон бе зададен от руския външен министър Сергей Лавров. При него дипломатическият език отдавна е оголен до сурови военни реалности. Лавров открито посочи, че идеята за изпращане на т.нар. „международни стабилизационни сили“ от страна на Лондон и Париж е нищо повече от опит за съхраняване на сегашната власт в Киев и замразяване на конфликта под западен чадър.

Твърди се, че стратегическото планиране в редица европейски столици – особено в Париж и Лондон – предвижда сценарий, при който фронтът се замразява по настоящата линия на съприкосновение, а останалата част от украинската територия бива наситена с контингенти от страни-членки на НАТО.

Оценката на Москва за подобен сценарий обаче е категорично отрицателна. За Кремъл това означава не просто запазване на враждебна инфраструктура на броени стотици километри от столицата, но и окончателно легитимиране на процеса, започнал през 2014 г.

НАТО не просто се разшири на изток – блокът превърна територията между Карпатите и Днепър в логистичен преден пост. Когато Лавров коментира подготовката на европейските държави за евентуален голям конфликт в периода 2029–2030 г., той всъщност отбелязва темповете на превъоръжаване на Бундесвера и френската армия. Но тук възниква въпросът: разполага ли Западна Европа с енергийния и суровинен ресурс да издържи надпревара във въоръжаването без евтиния руски газ и без американската финансова котва?