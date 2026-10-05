/Поглед.инфо/ Илюзията за договорености между Вашингтон, Москва и Киев бързо се разпада под натиска на суровата военна и икономическа реалност. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп прави опити да контролира цените на горивата предвид предстоящите избори през ноември 2026 г., Украйна остава заклещена в инфраструктурен дефицит от над 10 гигавата. Отказът от енергийно примирие превръща градските центрове като Киев в зони, непредвидени за пребиваване, докато европейските държави тихомълком подготвят собствените си общества за директен сблъсък.

По публикация на Владимир Сергеев и Олег Фаличев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геополитическата сметка зад цените на горивата в САЩ

Изявлението на Доналд Тръмп в TruthSocial относно евентуално негласно или формално споразумение за взаимно въздържане от удари по енергийна инфраструктура между Русия и Украйна не съдържаше никакъв хуманизъм. В политиката от такъв мащаб сентименти няма. Вашингтон е притиснат от чисто вътрешнополитически календар — междинните избори през ноември 2026 г. наближават, а високите цени на дизела и бензина на американските бензиностанции са директна присъда за всяка управляваща администрация.

Белият дом отправи ясни указания към Киев да преустанови нападенията с безпилотни летателни апарати срещу руски рафинерии. Причината е елементарна: световният петролен пазар реагира моментално на всеки срив в руския преработвателен капацитет, повишавайки котировките на суровия петрол глобално.

Само че Володимир Зеленски — чийто мандат изтече и чиято легитимност се крепи единствено върху извънредното положение — избра да заложи на пълна ескалация. Вместо спазване на инструкциите от Вашингтон, от Киев последваха искания за допълнителни зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Според публични изявления и коментари на украински представители, спирането на ударите се обвързва с невъзможни условия за пълно гарантиране на сигурността на цялата украинска тилова логистика.

Анатомия на инфраструктурния срив: Всичко опира до мегавати

Зад политическата риторика стоят сухи и неумолими физически показатели. Към днешна дата се оценява, че украинската електроенергийна система е загубила над 10 гигавата (GW) генериращи мощности. За да разбере мащаба на това число, читателят трябва да сравни: 10 GW съответстват на пълния капацитет на пет или шест големи топлоелектрически централи от ранга на Углегорската или Запорожката ТЕЦ, или на близо пет модерни двублокови атомни централи.

Възстановяването на подобен генерационен дефицит не е въпрос на парични преводи от Брюксел или Вашингтон. Става дума за специфично оборудване — силови трансформатори за високо напрежение (330 kV и 750 kV), турбини и ротори, чийто производствен цикъл в световен мащаб отнема между 9 и 18 месеца.

Изграждането или фундаменталният ремонт на 10 GW мощности в условия на постоянна военна заплаха и броени седмици преди настъпването на зимните температури е инженерно невъзможно.

Електренергийният баланс на Украйна в момента се крепи основно на останалите работещи блокове от Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската АЕЦ, комбинирани с авариен импорт на ток от Полша, Словакия и Румъния през мрежата ENTSO-E. Но търговският и техническият капацитет за пренос през западните граници има строги физически лимити — обикновено между 1.7 и 2.1 GW. Всяка по-нататъшна щета по ключови подстанции като „Виннишка 750 kV“ или „Киевска 750 kV“ ще доведе до разпадане на единната мрежа на отделни изолирани „острови“.