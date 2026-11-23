/Поглед.инфо/ Водещият финландски ежедневник „Хелсингин Саномат“ публикува остър коментар за срещата на „коалицията на желаещите“ в Берлин, описвайки европейските лидери като несигурни и изолирани на фона на разговорите между Русия, САЩ и Китай в Шънджън. Според политолози обаче тази медийна ирония не означава завой във външната политика на Хелзинки, която остава сред най-твърдите поддръжници на санкциите и изолацията на Москва.

По публикации на „Хелсингин Саномат“ и „Свободная пресса“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата периферия на Берлин и центърът в Шънджън

Политическата география на света се променя не според декларациите от европейските столици, а според списъка с поканените на ключовите форуми. Докато в китайския град Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) се провеждат разговори с участието на Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, в Берлин се събира така наречената „коалиция на желаещите“. Именно този контраст предизвиква необичайно рязка реакция в най-влиятелния финландски вестник „Хелсингин Саномат“.

Според публикацията в хелзинкското издание, европейските ръководители в германската столица са изглеждали като губещи. Авторите на материала ги сравняват с деца, които седят около масата в очакване на реакцията на американския президент Доналд Тръмп и се опитват да прикрият грешките си. В статията се подчертава, че макар да е трудно да се посочи еднозначен победител от срещата в Шънджън, губещият е очевиден и това е Европа.

Този коментар представлява интерес не толкова с констатацията си, която отдавна се споделя от редица независими наблюдатели, колкото с мястото на публикуване. „Хелсингин Саномат“ е най-тиражният ежедневник във Финландия, принадлежащ на медийната група „Санома“, и традиционно служи като барометър за настроенията на местния политически и икономически елит. Когато подобно издание си позволи да напише, че слабостта на Европейския съюз произтича от нежеланието на най-силните му държави да поемат отговорност и че това разрушава европейското единство, възниква въпросът дали в Хелзинки не започва преоценка на досегашния курс.

Анатомия на финландския медиен консенсус

Опитът да се тълкува единична критична статия като признак за политически обрат обаче се сблъсква със спецификите на финландската обществена система. След края на Втората световна война Финландия изгражда модел на поведение, известен в политологията като „финландизация“ — внимателно балансиране между Запада и Съветския съюз, основано на договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ от 1948 г. Този модел осигурява на страната десетилетия на икономически просперитет, висок стандарт на живот и ролята на посредник в международните кризи, символизирана от Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г.

През последните години този модел беше демонтиран с изключителна скорост. Финландия подаде молба за членство в НАТО през май 2022 г. и официално стана 31-вият член на алианса на 4 април 2023 г. През декември 2023 г. Хелзинки подписа и двустранно споразумение за сътрудничество в областта на отбраната със САЩ (DCA), което предостави на американските въоръжени сили достъп до 15 военни обекта и бази на финландска територия, включително в непосредствена близост до руската граница.

През целия този период водещите финландски медии, включително „Хелсингин Саномат“ и обществената телевизия Yle, поддържаха почти пълно единомислие. Социологическите проучвания, поръчвани и публикувани от същите тези издания, показваха рекордна подкрепа за влизането в НАТО и за затварянето на източната граница. Според финландския политолог Петер Хелтонен, цитиран в анализа на Людмила Николаева, този образ на монолитно общество е резултат от системно управление на информационната среда. Хелтонен твърди, че властите не са провели национален референдум за присъединяването към НАТО, тъй като са се опасявали от отрицателен вот на фона на дългогодишното добросъседство с Русия.

Защо критиката в печата не спира санкционната машина

Може ли публикацията за берлинската среща да се разглежда като начало на отрезвяване във Финландия? Самият Петер Хелтонен е скептичен. Според неговата оценка ироничните бележки в „Хелсингин Саномат“ по адрес на европейските лидери функционират като предупредителен пътен знак за ремонтни дейности — те регистрират проблема, но не променят посоката на движение. Статията е предизвикала усмивки, била е обсъдена накратко в ефира на обществения канал Yle TV1 и темата е била приключена без никакви политически последици.

Още по-категоричен в оценката си е руският политолог и публицист Юрий Светов. По негово мнение финландската политическа класа умело използва имитацията на медиен плурализъм, докато на практика провежда най-твърдата антируска линия в рамките на Европейския съюз. За да се провери тежестта на една вестникарска статия, е достатъчно тя да бъде съпоставена с реалните дипломатически стъпки на официален Хелзинки.

Докато журналистите в „Хелсингин Саномат“ иронизират безсилието на „коалицията на желаещите“, Министерството на външните работи на Финландия излиза с инициатива страните от ЕС незабавно да изработят общ механизъм за пълно недопускане на руски спортисти до международни състезания по фигурно пързаляне. Това не е изолиран жест, а последователна политика. Финландия беше първата държава от съюза, която затвори изцяло сухопътните си гранични пунктове с Русия в края на 2023 г., позовавайки се на миграционен натиск. Този ход беше последван от Естония, а в спортните забрани към Хелзинки се присъединиха държави като Норвегия и Чехия.

Тук проличава разминаването между реториката и практиката. В западноевропейските медии и политически кръгове често се чуват критики към слабостта на Брюксел или към неспособността на европейските столици да формулират самостоятелна позиция спрямо Вашингтон. Но тези критики почти никога не водят до преразглеждане на санкционните режими. Напротив, често те служат като аргумент за още по-тясно привързване към американската военна инфраструктура и за засилване на натиска върху Русия.