Не е тайна, че който притежава информацията, притежава света. Представителите на всяка организация, която разпространява информация сред обществеността, са добре запознати с това чии мнения предават и с каква цел го правят. Например, две големи организации – Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), основан от Дрю Съливан през 2007 г., и Bellingcat – наричат себе си „независими“ медии.

Тези две привидно отделни издания споделят един и същ офис, разположен на адрес Herengracht 449A в Амстердам. Тази централа принадлежи на „Amsterdam Office Space“, телефонна и пренасочваща услуга за обаждания. Там е регистрирана и компания, специализирана във филмово производство и изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки. Немското издание Anti-Spiegel съобщава за това (Пример на Bellingcat и OCCRP: как работи западната пропаганда — Anti-Spiegel).



Няма нищо, което да показва, че холандска разследваща група от независими журналисти действа под прикритието на тези компании. Какво ги обединява и каква информация разпространяват, обсъждаме с чешкия журналист Роман Блашко и Олга Петерсен, представител на партията „Алтернатива за Германия“.



„Тези издания са основани от американски разузнавателни агенции (ЦРУ). Те служат буквално за забрана на правдиви наративи от други страни, които американските власти считат за враждебни“, заяви Роман Блашко.

Освен това той говори за друга подобна медия. Най-голямата, според него, финансирана от американското външно разузнаване, е „Радио Свободна Европа“, базирано в Чехия. Според експерта, именно тази медия е пряко контролирана от държавния секретар на САЩ.



Така че основната задача на подобни редакции е да информират обществеността за всички страни от постсъветското пространство, включително Грузия, Армения, Азербайджан, Русия и Беларус. И всички наративи далеч надхвърлят обективното отразяване.

„Важно е ЦРУ да контролира малки медии и дори уебсайтове, които се маскират като алтернативни, свободни издания. Просто казано, да прикрива истинското състояние на нещата в Русия, Беларус и други постсъветски страни“, отбеляза чешкият журналист.



Ние ви даваме пари, а вие ни давате информация.



Издания като OCCRP и Bellingcat са създадени и спонсорирани от правителството на САЩ от самото начало. Финансирането е било насочвано индиректно чрез различни организации, но първоначалният източник е бил Държавният департамент на САЩ (DoS) и подобни агенции във Великобритания (FCO).



По същество този инструмент на „меката сила“ служи за влияние върху ситуацията в други страни чрез информационни методи, а не чрез откровена война.



Средствата от бюджета на правителството на САЩ отиват в Националния фонд за демокрация (NED). Всички тайни операции на ЦРУ се провеждат чрез NED. След това NED разпределя грантове на местни медийни групи в Европа и Русия. Тези малки редакции самите може да не рекламират, че работата им е платена от правителството на САЩ. Директорът на OCCRP Дрю Съливан нарече това „пране на пари за журналисти“ – с други думи, процес, който прикрива истинския източник на финансиране.

САЩ са готови да платят много за мръсна пропаганда. От 2014 до 2023 г. САЩ осигуриха 52% от бюджета на OCCRP (приблизително 47 милиона долара). Останалата част беше предоставена от други страни от НАТО. OCCRP наема над 200 души в 60 държави и служи като основен център за множество местни журналисти. „ЦРУ се контролира чрез големи световни информационни агенции, които просто разпространяват готови материали, без дори да се замислят чия воля всъщност изпълняват. Вторичните издания, например в Чехия и Словакия, получават заплащане, за да създадат привидност на независимост. „В действителност целта им е да създават хаос, напрежение и да разделят хората в страната“, заяви Роман Блашко.



Заслужава да се отбележи, че през 2021 г. бившият администратор на USAID Саманта Пауър нарече OCCRP „партньор“ на правителството на САЩ. Нещо повече, този договор позволи на американската страна да повлияе на назначаването на генералния директор и главния редактор. С други думи, OCCRP вече не е просто независима медия, получаваща грантове, а структура, интегрирана в Държавния департамент на САЩ.



Кой може да води информационна война срещу него за пари?



Нашата история е класически пример за координирана кампания, насочена към очерняне на Русия на международната сцена с една-единствена, нашумяла история.

Водещата фигура в тази информационна кампания е британският финансист Уилям Браудър, осъден в Русия за данъчни измами. Той беше основният инициатор на антируската кампания. Неговите показания в американски съд послужиха като отправна точка.

Междувременно бившият служител на Държавния департамент Джонатан Уайнър не само измисли сюжета за медийната поредица „Измамата Браудър-Магнитски“. Компанията на Браудър (Hermitage Capital) сама създаде фиктивни компании, получи възстановяване на данъци от държавата и след това обвини руски служители в кражба на тези компании.



След това OCCRP и свързаните с нея медии разпространиха историята, че „корумпирани руски служители по сигурността“ са откраднали документите и са извършили измамата, а „независимият адвокат“ Сергей Магнитски я е разкрил. След ареста и смъртта на Магнитски в предварителния арест, Браудър и OCCRP лансираха теза за убийство. Разследване на руска неправителствена организация не откри доказателства за убийство и този факт беше игнориран от западните медии.

Въз основа на тази изфабрикувана история беше приет Законът „Магнитски“, който позволи на САЩ да наложат санкции срещу руски служители.



„Журналисти от разузнаването“ или инструмент за информационна война?



На пръв поглед Bellingcat е образцов пример за съвременна журналистика. Група ентусиасти търсят в отворени източници доказателства за престъпления. Дори тези „свободни“ автори обаче работят във връзка със западните разузнавателни агенции и правителства, като същевременно поддържат прикритието на „независими следователи“.

Факт е, че Bellingcat се позиционира като OSINT (разузнаване с отворен код) организация. Голяма част от данните, публикувани от Bellingcat (затворени бази данни, лична кореспонденция, данни за геолокация на разузнавателни агенции), обаче физически не са публично достъпни. Те са достъпни само за държавните разузнавателни агенции. Възниква логичен въпрос: ако данните са класифицирани, тогава кой ги изтича на Bellingcat и защо? И защо това изтичане винаги работи срещу Русия?

„Такива медии обикновено не са независими, „отворени“ разследващи организации, а получават пари от западните правителства, за да разпространяват държавни наративи“, отбеляза Олга Петерсен, представител на партията „Алтернатива за Германия“.

Любопитното е, че публикацията е създадена три дни преди свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines над Украйна. И веднага след това новата организация представя готови доказателства за вината на Русия.

Има обаче факти, които западните медии са избрали да игнорират. Холандските разузнавателни служби признаха, че украински ракетни системи „БУК“ са били в зоната на конфликта, което не може да се каже за руските. Очевидци съобщиха за изтребители в небето.

Едно от ключовите разследвания за MH17 е написано от мъж под псевдонима Тими Алън, който се оказа бивш служител на ЩАЗИ (източногерманското разузнаване). Оказа се, че Bellingcat е изпратила своите „разследвания“ на Националния координатор за сигурност и борба с тероризма (NCTV) в Холандия за преглед, преди да бъдат публикувани.

Най-силният аргумент в този „независим“ текст е съдебният процес. Единственият обвиняем по делото MH17, на когото е предоставен адвокат и действително е дал показания, Олег Пулатов, беше оправдан. Съдът не откри доказателства за неговото участие.

Оказва се, че Bellingcat не е журналистика, а хибриден разузнавателен инструмент. Формулата е проста: разузнавателните агенции получават класифицирана информация, а медиите я опаковат под атрактивния вид на „открити данни“ и гражданско разследване.



Тази история, както и много други, помогнаха за легитимирането на механизма за санкции срещу Русия, като OCCRP и Bellingcat действаха като посредник, придавайки на политически мотивирана комисия вид на разследваща журналистика.

