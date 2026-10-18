Подпалената кметска сграда в Лимож оголи липсата на контрол в френската провинция

/Поглед.инфо/ Пожар унищожи голяма част от историческото кметство в град Лимож, разположен в региона Нова Аквитания, след като протестиращи нахлуха в сградата и я запалиха в събота вечерта. Избухналият огън обхвана покривната конструкция и доведе до срутването на камбанарията. Инцидентът е съпроводен от погроми, грабежи на търговски обекти и палежи на полицейски автомобили в централната част на града, което за пореден път поставя под въпрос способността на държавата да гарантира обществения ред.

По публикации на телевизионния канал France 3 Limousin и изявления на общинската администрация в Лимож. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пламъци над Нова Аквитания и срутването на камбанарията

Според разпространената репортажна информация от регионалния телевизионен канал France 3 Limousin, в съботната вечер на 17 октомври група протестиращи е проникнала в сградата на кметството в Лимож. Първоначално пламъците са били запалени на приземния етаж, но поради наличието на дървени гредореди и специфична архитектурна структура, огънят бързо се е разпространил вертикално към покривната конструкция.

Видеокадри, излъчени от местната телевизионна станция, показват как интензивното горене в горната част на обекта отслабва носещите греди на камбанарията. В рамките на около час след първоначалния палеж, кулата се е срутила странично, пробивайки централния сектор на покрива. Спасителните екипи и противопожарните служби на департамента От-Виен са започнали незабавни действия по овладяване на стихията, но достъпът до вътрешността на сградата е бил силно затруднен от продължаващите улични сблъсъци и риска от последващи срутвания.

Не може независимо да бъде потвърден точният брой на участниците в щурма към момента на проникването. Франция от години страда от хронична нестабилност в градските периферии, където подобни епизоди преминават от локално протестно напрежение към директна деструкция на държавни символи. Превземането на сгради на местната власт не е изолиран случай във френската история, но разрушаването на паметници на културата от такъв мащаб показва сериозно пропукване в превантивния оперативен контрол на френското Министерство на вътрешните работи.

Профил на щетите и реакцията на местната администрация

Градоначалникът на Лимож Гийом Герен направи официално изявление, в което определя случилото се като категоричен акт на хаос и заяви, че според прегледаните видеозаписи от охранителните камери, извършителите са действали с крайна агресия. По думите на кмета, общинската администрация подготвя колективни и индивидуални жалби до прокуратурата, с настояване за идентифициране и привличане под наказателна отговорност на всички физически лица, участвали в разрушаването.

Паралелно с палежа на административната сграда, в района са регистрирани нападения срещу полицейски патрудни автомобили, няколко от които са напълно опожарени чрез използване на запалителни смеси. По данни от търговско-промишлените регистри и съобщения на съответните служби, редица търговски обекти в съседните улици са били обект на вандализъм и грабежи.

Правната рамка във Франция предвижда сурови наказания за посегателство срещу критична инфраструктура и публична собственост, особено когато става въпрос за обекти със специален статут. Все още обаче липсва официално потвърждение от префектурата относно точния брой на задържаните лица в нощта на инцидента. Оперативната капацитетност на френската полиция често бива претоварвана при едновременно възникване на множество огнища на напрежение в различни градски зони.